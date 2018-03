pop. Am 5. Juli löste sich auf der Kirchheimer Trasse der Straßenbahnlinie 26 die bitumenhaltige Vergussmasse direkt neben den Schienen. Die wickelte sich dann entweder um die Tramräder oder verteilte sich in Form von bituminösen Brocken bis hin zum Bismarckplatz. Doch weshalb sich die Masse löste, blieb den Experten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zunächst ein Rätsel.

Nun verweist die RNV auf ein Gutachten, dass die Vergussmasse an sich für diesen Schienenabschnitt geeignet gewesen wäre. Allerdings seien "mögliche Schwachstellen im Bereich der an die Schienen angrenzenden Asphaltdeckschicht sowie des Verbaus der Fuge festgestellt" worden. Derzeit gehe man davon aus, dass "sich der seitliche Schienenlängsverguss aus der Fuge hochgearbeitet hat und durch die grob profilierten Reifen der Fahrzeuge im Busverkehr, insbesondere im Bereich der Haltestelle Kirchheim Rathaus, auf der Fahrbahn verteilen konnte".

Aktuell werde ein Sanierungskonzept ausgearbeitet, das eine "Instandsetzung der Strecke im Frühjahr 2012 vorsieht". Ab dem Montag soll provisorisch "Füllmaterial zum Schutz vor Frostschäden in die bislang noch teilweise offenen Fugen der Linie 26 eingebracht" werden.

Und genau diese Fugen ärgerten die Kirchheimer. Denn in ihnen sammelte sich der Dreck, viele verkamen zum Aschenbecher. Das aber war noch das kleinere Übel im Vergleich zu nicht provisorisch verfüllten, mitunter 25 auf 160 Zentimeter großen Asphaltlöchern, die für Fußgänger zu Stolperfallen wurden. Anlieger wie Christian Kaiser sowie Alexander und Günther Rehm registrierten obendrein eine ganze Reihe von Unfällen, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren - darunter oft genug die, die souverän die Einbahnstraßenregelung in der Schwetzinger Straße ignorierten. Die verzichteten dann darauf, den Unfall anzuzeigen - weil ihnen ein Strafzettel sicher gewesen wäre.