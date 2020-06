Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Viel los war am Donnerstag und dann in der Nacht zu Freitag in Rohrbach. Die Einsatzkräfte mussten zunächst einen Rehbock retten. Dann brannte eine Gartenhütte, wie die Polizei mitteilt.

Am Donnerstag meldete ein Anwohner der Panoramastraße, dass sich in seinem Gartenzaun ein Reh verfangen hat. Bei Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich, dass der Rehbock sehr aufgebracht war. Nach Hinzuziehung einer weiteren Polizeistreife wurde das Reh mit vereinten Kräften festgehalten, sodass der Zaun mit einem Bolzenschneider durchtrennt werden konnte. Mit leichten Schürfwunden, aber glücklich über seine Befreiung, rannte der Vierbeiner zurück in den Wald.

Freitagnacht geriet dann gegen 2.40 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Am Götzenberg" in Brand. Das Feuer war weithin sichtbar und wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet.

Durch meterhohe Flammen griff das Feuer zudem auf mehrere Bäume über. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Großaufgebot aus, um den Brand zu löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum relevanten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden unter der Rufnummer 0621/3418-0 entgegengenommen.