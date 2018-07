Heidelberg. (hob) Für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen, selbst für Fahrgäste mit Rollkoffern war die Situation am Heidelberger Hauptbahnhof untragbar. Seitdem die Fahrradabstellplätze wegen der Baustelle in der Kurfürsten-Anlage zwischen die beiden Haupteingänge verlegt worden waren, stellten viele Radler in der Hektik den schmalen Weg für Fußgänger beinahe komplett zu. Nun hat die Stadt endlich reagiert und nach zahlreichen Beschwerden gelbe Sperrflächen und Fußgänger-Piktogramme anbringen lassen. Seit Dienstag herrscht nun endlich wieder Ordnung auf dem Willy-Brandt-Platz - und die Fußgänger kommen problemlos aneinander vorbei.