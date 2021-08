Premiere in der Altstadt: Steffen Schmid führt „Kreuz und queer durch Heidelberg“. An verschiedenen Stationen, auch an der Alten Brücke, dreht sich dabei alles um die Themen Homosexualität und Homophobie. Fotos: Philipp Rothe​​

Von Karla Sommer

Heidelberg. An zwölf Stationen in der Altstadt gibt es etwas zum Thema Homosexualität und Homophobie in Heidelberg zu berichten – vielleicht auch noch an weiteren. Ob am Kornmarkt, wo der Streifzug "Kreuz und queer durch Heidelberg" mit Steffen Schmid begann, in der Oberbadgasse, an der Heiliggeistkirche, in der Sandgasse, auf der Alten Brücke oder in der Haspelgasse – überall konnte Schmid dank seiner aufwendigen Recherche seine "Queer-Tour" mit teilweise unbekannten Informationen bereichern. Und die waren erwartungsgemäß nicht nur positiv, denn sie enthielten Schicksale, die mit denen von Liselotte von der Pfalz, verheiratet mit dem schwulen Herzog Philippe von Orléans, oder auch dem Heidelberger Stadtjugendring in den Neunziger-Jahren verbunden waren.

"Queer ist alles, was nicht der heterosexuellen Geschlechternorm, der sogenannten gesellschaftlichen Norm entspricht", umschreibt Schmid sein Anliegen für die neue Führung. Er stellt darin sowohl bekannte, aber auch bisher unbekannte Schicksale und Ereignisse vor. Dabei umreißt er Geschichten von homosexueller und oft verschwiegener Sexualität. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erlebte sie einen entscheidenden Einschnitt, denn da wandelte sich der Beischlaf zwischen Männern, der unter dem Begriff Sodomie gefasst wurde, von einer zwar sündigen, aber meist legalen Praxis zu einem Verbrechen, das fast überall in Europa mit der Todesstrafe bedroht wurde, später mit Gefängnis. Eine Liberalisierung begann, als 1969 der Paragraph 175 entschärft und 1994 abgeschafft wurde, was nicht heißt, dass es keine Demütigungen und Repressionen mehr für schwule Männer gab. So wie 1912 – also vor dem berüchtigten Paragraphen – für Jakob Gassner, der von einem Sexualpartner erpresst wurde und sich von der Alten Brücke stürzte, aber gerettet wurde.

Und zum Schluss gibt es von Eric Stutzenberger eine schwule Ausgabe des beliebten Heidelberger Studentenkusses. Fotos: Philipp Rothe ​

Doch auch erfreuliche Dinge präsentiert Schmid. So die Geschichte von der "Schwulen Jugendgruppe", die 1988 Mitglied im Stadtjugendring, damals mit Sitz in der Plöck, werden wollte, aber mit "unsäglichen Kommentaren" (etwa "Bei Homosexuellen liegt aus psychologisch-medizinischer Sicht eine Befriedigung sexueller Triebe bei ausgeprägtem Narzissmus und auch Aggressivität vor") vom damaligen Vorstand abgelehnt wurde. Die jungen Männer klagten und bekamen vor Gericht Recht. Die Gruppe gibt es heute nicht mehr – aber dafür die "Rosa Kehlchen". Sie umschreiben sich so: "Wir sind eine Unterart der Familie der Chorsänger, bei der sich nur die männlichen Exemplare mit gleichgeschlechtlichem Paarungstrieb zum gemeinsamen Singen zusammentun." Und mit ebenso viel Humor beim Richter Eberhard Lang im Landgericht in Karlsruhe wurde ihrem umkämpften Eintrittswunsch in den Badischen Sängerbund (BSB) stattgegeben. Er argumentierte unter anderem, dass der "Frauenchor der Fleischerinnung Mannheim" – den gibt es und er ist im BSB – "sicherlich auch nicht nur Hackebeil schwingend auftritt".

An zwölf Stationen – auch an der Heiliggeistkirche – erzählte Steffen Schmid spannende Geschichten. Fotos: Philipp Rothe​

Einen großen Informationsbereich widmet Schmid dann noch Magnus Hirschfeld (1868–1935), Mediziner, Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der weltweit ersten Homosexuellen-Bewegung, sowie dem Lyriker Stefan George (1868–1933). Beide lebten eine Zeit lang in Heidelberg – Hirschfeld in der Sandgasse und George mit seinen "Jüngern" in der Villa Lobenstein. Auch der Regisseur Werner Schroeter (1945–2010), der mit seiner Muse Magdalena Montezuma Stammgast im ehemaligen Schwulenclub "Whisky a Go Go" war, wurde erwähnt.

Dass Heidelberg inzwischen toleranter geworden ist, liegt auch an Bürgermeister Wolfgang Erichson, "der sich für die queere Community vielfältig einsetzt", lobt Steffen Schmid. So wurde die Stadt wegen ihres Engagements im Themenbereich "LSBTIQ+" (lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle und queere Menschen) 2020 als Mitglied des Rainbow Cities Network ausgezeichnet, ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von "LSBTIQ+" verpflichten.

"Wir queeren Menschen haben es hier in Deutschland weit gebracht, doch es gibt andere Länder, in denen immer noch Männer und Frauen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schutzlos sind, bestraft, gefoltert oder gar zum Tode verurteilt werden", so Schmid. "Bitte zeigen Sie Solidarität mit diesen Menschen, wo immer Sie können", wünscht sich Schmid am Ende seiner zweistündigen Tour, für die er viel Lob einheimste. So zeigte sich Heidi Emling von der Aids-Hilfe erstaunt über "die ganze Menge Neues", und Gemeinderatsmitglied Marliese Heldner lobte "den anderen Blickwinkel, der wichtig ist und weitergetragen werden sollte". Ebenso beeindruckt war Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen: "Die angesprochenen Themen, so auch Chancengleichheit, fand ich gut. Unter diesem Blickwinkel bietet es sich auch in meiner Amtszeit an, durch Heidelberg zu gehen." Und ohne den zur Führung passenden queeren Studentenkuss vom Café Knösel durfte natürlich keiner der 17 Gäste die Altstadt verlassen.

Infos und Hinweise zur Teilnahmemöglichkeit an den "Queer-Touren" gibt es online unter www.queertour-heidelberg.de. Die Einnahmen aus den Führungen spendet Steffen Schmid an "Queeramnesty", eine Organisation, die sich für Schwule, Lesben Bi-, Trans- und Intersexuelle weltweit einsetzt.