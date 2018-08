Tatort an der Auffahrt zur Montpellierbrücke: Nachdem ein Polizist in Notwehr geschossen hatte, wurde der 55-Jährige versorgt. Foto: Priebe

Von Willi Berg

Heidelberg. Ein 55-Jähriger bedrohte im Februar Polizisten mit einem Messer und wurde in Notwehr angeschossen. Eine Kugel durchschlug sein Knie. Bis heute läuft er auf Krücken. "Ich wollte erschossen werden", sagte der Beschuldigte am Mittwoch in seinem Prozess vor dem Heidelberger Landgericht. Die Kammer hat jetzt die weitere Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. "Er ist ein von schwerwiegender Krankheit getriebener Mensch", so der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff.

Der tragische Vorfall ereignet sich am Morgen des 25. Februar 2018: Eine Radlerin beobachtet in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Mann, aus dessen Jackentasche ein Messer ragt. Sie ruft die Polizei. Kurz darauf sprechen zwei Beamte den 55-Jährigen an der Auffahrt zur Montpellierbrücke an. Doch der reagiert nicht und läuft unbeirrt weiter. Plötzlich zieht er ein Messer und hält es mit ausgestrecktem Arm in Richtung der beiden Polizisten, die etwa sieben Meter entfernt stehen. "Messer weg oder ich erschieß’ dich", habe er gebrüllt, berichtet ein Polizist. "Dann erschieß’ mich doch", erwidert der Mann. Als dieser einen Schritt auf den Beamten zukommt, habe er abgedrückt. Der 55-Jährige fällt zu Boden und kann überwältigt werden. Der Schwerverletzte wird in einer Klinik operiert und kommt später in die Psychiatrie.

Mehrere Zeugen des Geschehens machen vor Gericht zum Teil recht abweichende Angaben. Eine 52-Jährige berichtete, der Mann habe "wie eine Salzsäule erstarrt" regungslos vor den Polizisten gestanden - und das Messer dabei nach unten gehalten. "Dann fiel er hin." Ein anderer Zeuge sagte, der Mann habe "einen Schritt nach vorne gemacht". Etwa zwei Sekunden später sei geschossen worden. Ein anderer Zeuge bestätigte diese Aussage: "Er hat einen Ausfallschritt nach vorne gemacht. Da fiel der Schuss."

Für den 35-jährigen Polizisten war es das erste Mal, dass er von seiner Waffe Gebrauch machte. Wie er damit klar komme, fragte ein Richter. Er habe Hilfe von Kollegen und einem Seelsorger erhalten. "Es belastet mich nicht. Das gehört zum Beruf dazu", sagte er. Ob er damals daran gedacht habe, Pfefferspray einzusetzen? Er habe keine andere Wahl gehabt als zu schießen. "Die Situation war viel zu gefährlich." Zudem reagierten manche Menschen nicht auf Pfefferspray. Auch seine Kollegin hat "alles gut verkraftet", berichtete die 25-Jährige. Sie sei damals ebenfalls kurz davor gewesen, abzudrücken.

"Die Polizisten sollten glauben, dass ich sie angreife", sagte der 55-Jährige. Und ihn dann erschießen. Zuvor habe er daran gedacht, sich umzubringen und vor einen Zug zu springen. Um alle Brücken hinter sich abzubrechen, verwüstete er seine Wohnung in Leimen und hob sein Geld an einem Automaten ab. Die Scheine zerriss er und verteilte sie wie Konfetti im Vorraum der Sparkasse. "Ich wollte mir den Rückweg abschneiden und aus dem Leben scheiden." Als Polizisten später seine Wohnung durchsuchen, stoßen sie auf ein völliges Chaos: Bett und Couch sind mit Einstichen übersät und der Fernseher ist demoliert. Die Beamten finden einen Abschiedsbrief. Den habe er schon vor einiger Zeit geschrieben, sagte der Beschuldigte.

Der gelernte Werkzeugmacher leidet seit vielen Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Immer wieder kam er deshalb in psychiatrische Kliniken. Obwohl dort "alles versucht" worden sei, habe sich kein durchgreifender Erfolg eingestellt, sagte der psychiatrische Gutachter Hartmut Pleines. Die Prognose sei "ausgesprochen ungünstig".

"Es ist ein tragischer Fall", sagte der Vorsitzende Richter. Der Mann habe 37 Jahre lang ein tadelloses Leben geführt und sei dann "Opfer einer Krankheit" geworden. Bis Herbst 2017 lebte er in einer betreuten Wohngruppe. Dann zog er gegen ärztlichen Rat aus, suchte sich eine Wohnung und reduzierte die Medikamente. Eine fatale Entscheidung, die zu einem neuen Krankheitsschub führte. Unbehandelt könne sich eine Tat wie in Heidelberg wiederholen, resümierte Richter Mühlhoff.