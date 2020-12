Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es herrscht ein absolutes Chaos, als der 28-jährige Familienvater am 16. September 2019 seine Wohnung betritt: Mehrere Zentimeter hoch steht Wasser in allen Räumen. Schränke, Schubladen – alles ist durchwühlt. Möbel wurden durch die Gegend geworfen, überall ist Reinigungsmittel verstreut. Und die Wertsachen sind weg. "Sogar das Kinderzimmer haben sie zerstört", sagt der Mann am Montag, als er mehr als ein Jahr nach der Tat als Zeuge vor dem Heidelberger Amtsgericht im Prozess gegen seine 19- und 24-jährigen ehemaligen Nachbarn aussagt.

Rund zwei Wochen nach dem ersten Vorfall wurde wieder in die Wohnung eingebrochen. Auch dafür sollen die beiden Angeklagten laut Staatsanwaltschaft verantwortlich sein. Ihnen wird zudem ein weiterer Wohnungseinbruch zur Last gelegt, der Jüngere der beiden soll überdies auch noch zwei Mal in die Halle02 eingestiegen sein.

Der Familienvater saß nicht das erste Mal den Angeklagten gegenüber: Das Verfahren hatte am 17. August schon einmal begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden: An dem Verhandlungstag, an dem eigentlich das Urteil fallen sollte, wurde bekannt, dass ein Bekannter des älteren Angeklagten potenziell wichtige Informationen liefern könnte. Der war aber nicht greifbar. Die Vorsitzende Richterin Nicole Bargatzky setzte das Verfahren daraufhin aus. "Ich habe keine andere Möglichkeit", erklärte sie damals. Weil Hauptverhandlungen nur für drei Wochen unterbrochen werden dürfen und in der Zeit kein Verhandlungstermin mehr anberaumt werden konnte, musste der Prozess von vorne beginnen.

Der Zeuge, der bei der letzten Verhandlung nicht vernommen werden konnte, gab sich am Montag weitgehend unwissend. Er erklärte, in der Nacht, in der bei dem Familienvater eingebrochen wurde, mit dem älteren Angeklagten und vier weiteren Männern Bier getrunken zu haben: "Mit mir waren es sechs." Während er sich an die Anzahl gut erinnern konnte, hatte er Probleme mit den Namen: Nur den 24-Jährigen habe er gekannt. Sonst könne er keine Namen nennen. Gegen 4.30 Uhr hätten sie sich getrennt, der 24-Jährige wollte in seine Wohnung gehen. An den 19-jährigen Mitangeklagten könne er sich nicht erinnern.

Auch in ein Einfamilienhaus sollen die beiden Männer eingebrochen sein. Neben einer ganzen Reihe an Wertsachen, die abhandengekommen sind, wurde hier eine klebrige Mundspüllösung auf Kleidung, elektrischen Geräten und Möbeln verteilt. Emotional war die Vernehmung der Freundin des 22-jährigen Sohnes der betroffenen Familie. Sie hatte die Tat entdeckt, als sie am 12. Juni 2019 gegen 2 Uhr morgens dort übernachten wollte, um die lange Heimfahrt zu vermeiden.

Die Familie war währenddessen im Urlaub in Italien. Als sie das Grundstück betrat, sei ihr nur ein Knacken aufgefallen, sagte sie. Als sie dann das Haus aufschloss und die offenen Schränke, den Dreck in der Wohnung und die Verwüstung bemerkte, alarmierte sie die Polizei, die mit einem Hund das Haus nach den Tätern absuchte. Dann rief sie den 24-jährigen Angeklagten an, mit dem sie damals gut befreundet gewesen sei und der sie in der Nacht getröstet habe: "Er war für mich da."

Auch die Einbrüche in die Halle02 wurden wieder aufgerollt. Hier war ein Täter in das Büro eingedrungen und hatte mit Wechselgeld gefüllte Kassen eingesackt. Rund 10.000 Euro wurden erbeutet. Bei einem zweiten Einbruch rund einen Monat später ging der Täter allerdings beinahe leer aus.

Das Urteil wird voraussichtlich am Montag, 14. Dezember, verkündet.