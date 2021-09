Karla Jauregui wurde mit 26 Jahren Leiterin des Monntpellier-Hauses in Heidelberg – das war vor 30 Jahren. An diesem Wochenende wird das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Karla Jauregui, die Leiterin des Montpellier-Hauses in Heidelberg, ist nicht nur Französin. Sie hat auch die spanische Staatsangehörigkeit. Ihre ersten Worte, lacht die 57-Jährige, waren schwäbisch, denn bis zum Alter von drei Jahren lebte sie in Tübingen. Sie vereint ganz einfach mehrere Länder in sich, wenn sie an ihre Vorfahren und an ihren Lebenslauf denkt. Mehr als 30 Jahre Deutschland sind auch dabei.

Seit 1991 – mit Unterbrechung durch Kindererziehungszeiten – ist es ihre Aufgabe, den Heidelbergern die Vorzüge und Angebote der südfranzösischen Partnerstadt Montpellier näherzubringen. Die "jumelage" der beiden Universitätsstädte ist genau 60 Jahre alt. Das wird an diesem Samstag auch offiziell gefeiert. Karla Jauregui hatte dafür in den letzten Wochen eine Menge Organisationsarbeit zu leisten, aber sie ist glücklich dabei. Die ideelle Unterstützung der deutsch-französischen Freundschaft aus beiden Städten ist groß zur Zeit.

Im Montpellier-Haus in der Kettengasse holen sich die Heidelberger längst nicht mehr touristische Tipps. Dafür ist inzwischen das Internet da. "Sie kommen wegen der Kulturprogramme, wegen der Filmtage, wegen Weinproben und Konzerten", sagt die Chefin, die tatsächlich Beamtin der Stadt Montpellier ist, und kündigt eine "Weinmesse" mit 13 Winzern während der Französischen Woche im Oktober an. Natürlich kommen die Deutschen auch wegen der Konversationsgruppe, um sich in der Sprache des Nachbarlandes zu üben.

Die Filmtage des Mittelmeeres, alljährlich im Januar zusammen mit dem Karlstorkino veranstaltet, sind ein Lieblingsprojekt Jaureguis. Dafür reist sie jeweils im Oktober zum Filmfestival in Montpellier, schaut sich dort täglich sieben Filme an und wählt selbst etwa die Hälfte des Angebotes für die Filmtage in Heidelberg aus.

Das Film- und Kinogeschäft wäre heute auch ihre Berufswahl aus Leidenschaft, nicht das Studium von Romanistik, Französisch und Germanistik, das sie absolvierte. Der Grundstock war eigentlich schon im Gymnasium in Montpellier gelegt worden, als sie in Filmkunst unterrichtet wurde. "Wir haben zum Beispiel alle tollen Filme der Weimarer Republik und die alten Western analysiert." Doch als Kind und junge Frau, so sagt Karla Jauregui heute, fühlte sie sich ziemlich lange unsicher und wenig selbstbewusst. Romanistik, Germanistik, Lehrerin – das schien so die richtige Zukunft zu sein.

Das Gefühl, nirgendwo richtig dazuzugehören, hat sie lange mit sich herumgetragen. Das begann in Montpellier, wo sie mit dem Vater, Biochemiker aus Barcelona, und der Mutter, einer aus Remscheid stammenden Essayistin, sowie Bruder und Schwester aufwuchs. Richtig heimisch wurde die Familie in Montpellier nicht, auch die Geschwister wohnen heute in Deutschland und Spanien. Karla Jauregui brauchte viele Jahre, bis sie auch die ganz individuellen sprachlichen Ausdrücke der Franzosen, etwa in Verwaltungsangelegenheiten, anwandte.

Ihr Nachname kommt aus dem Baskenland, doch hatte ihr Vater auch arabische Vorfahren – und ein entsprechendes Temperament. "Die Herkunft sah man ihm und mir auch an, in Nordafrika wurden wir immer auf Arabisch angesprochen", sagt Karla Jauregui. Die Urlaube allerdings verbrachte die Familie in Spanien und oft in Deutschland. "Als Kind hatte ich immer Sehnsucht nach Deutschland, nach dem schlechten Wetter und dem Wald." Eine Landschaft in Grün liebt sie heute noch. Weil die Mutter über Schriftsteller wie Stefan Heym oder Peter Hacks arbeitete, gab es auch Kontakte in die damalige DDR. "Jeden Tag Erdbeerkuchen mit Schlagsahne bei einem Urlaub im Erzgebirge – das war für mich das Schlaraffenland."

Karla Jauregui fiel es deshalb auch gar nicht schwer, sich nach der Magisterarbeit 1988 nicht für einen Aufenthalt als Sprachassistentin an einem Gymnasium in Wien, sondern für die Lektoren-Stelle an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin zu entscheiden. Sie hat sich in der DDR, wo sie als Französin eine Exotin war, immer wohlgefühlt. "Obwohl die Häuser grau waren und das Essensangebot schlecht war – ich konnte mich anpassen." Der Lebensrhythmus im Osten war langsamer, die Leute nett und humorvoll und warmherzig, fand sie. Dass die Mauer tatsächlich fallen könnte – daran dachte niemand. Die junge Lektorin verschlief das große Ereignis denn auch.

Damals hatte die Französin einen amerikanischen Freund in Heidelberg, den sie alle drei Wochen besuchte. Weil dieser nicht bereit war, nach dem Mauerfall in Berlin zu leben, kam Karla Jauregui nach Heidelberg und wurde mit 26 Jahren Leiterin des Montpellier-Hauses. Ganz einfach war es nicht für sie, schließlich hatte sie mit Kulturmanagement noch nichts zu tun gehabt. Sie fühlte sich gleichzeitig über- und unterfordert und fing an, sich auf die Prüfungen vorzubereiten, um doch noch Lehrerin in Frankreich zu werden.

Warum genau sie sich entschied, in Deutschland zu bleiben, kann Karla Jauregui heute nicht mehr sagen. Doch es war zu ihrem Glück, denn drei Wochen später lernte sie ihren Mann kennen, im Tango-Kurs. "Er war der bestaussehende Mann dort und hatte sich natürlich eine schönere Frau ausgesucht." Es klappte dann aber ganz gut zwischen dem Mannheimer Peter Hering und der Neu-Heidelbergerin. Es gibt inzwischen eine 14-jährige Tochter und einen 12-jährigen Sohn, und die Liebe zum Tango blieb auch bestehen: "Ich würde gerne wieder tanzen, Musik von Astor Piazzolla ist meine Lieblingsmusik."

Heute fühlt sich Karla Jauregui wohl in Heidelberg und genauso in Mannheim. Diese Stadt sei nicht so schön und nicht so perfekt wie Heidelberg, meint sie. Doch Mannheim ist lebendig und unkonventionell, dort geht sie gerne türkisch essen ("meine kleine Reise in den Mittelmeerraum") und trifft ihre Freunde in den Kneipen, im "Adria" oder im "Alter". In Heidelberg war es für sie wichtig, richtig Kontakt zum Kulturleben zu finden. Das hat Manfred Metzner mit ihrer Einbindung in die Heidelberger Literaturtage geschafft. Und dazu kam noch der Arbeitskreis aller Kulturschaffenden, in dem sie zum Beispiel Musiker aus Montpellier für das Festival "Enjoy Jazz" organisieren konnte.

Karla Jauregui schaut jetzt entspannt und glücklich. Ihre Urlaubsziele könnten künftig mehr in Frankreich liegen ("ich war noch nie in der Bretagne"). Alleine schon deshalb, damit die Kinder ihr Französisch üben. Oder vielleicht gibt es im spanischen Baskenland die grüne Natur, die sie so liebt? Sie wird es herausfinden.