Heidelberg. (svs) Der „Pink Monday“, der Kult-Abend des Heidelberger Weihnachtsmarktes, findet wieder am Montag, 2. Dezember, um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Bürgermeister Wolfgang Erichson wird um 19 Uhr zur Eröffnung sprechen.

Den ganzen Abend erstrahlt der Marktplatz komplett in Pink. Einwohner und Gäste treffen sich mit der queeren Gemeinschaft, um gemeinsam zu feiern. Die Heiliggeistkirche öffnet außerdem von 18.30 bis 21 Uhr ihre Türen und erstrahlt als Zeichen der Toleranz nicht nur außen, sondern auch innen in leuchtendem Pink. Das Weingut Adam Müller steuert auch in diesem Jahr eigens für den Anlass seinen „Pink Glühwein“ bei, der in der diesjährigen Edition aus der „Pink Monday-Weihnachtstasse“ getrunken wird.

Die Spenden gehen an die Aids-Hilfe. Deren Aktive werden an diesem Tag in der Bürgerhütte als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Gegen Spenden kann man dort außerdem Pink Monday-Mützen, Pink Glühwein-Geschenksets und Pink Secco erwerben. Die Stadt möchte mit der Veranstaltung ein Zeichen für Weltoffenheit setzen und ihre Solidarität mit der queeren Community signalisieren.