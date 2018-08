Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson (2.v.r.), Landschafts- und Forstamtsleiter Ernst Baader (r.) sowie dessen Mitarbeiter Wolfgang Morr überraschten einen "Wildcamper" in der Eichendorff-Anlage am Philosophenweg. Der hatte dreisterweise unweit vom Zelt auch noch gegrillt. Foto: Alex

Heidelberg. (bms) Bürgermeister Wolfgang Erichson und Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamts, ärgern sich. Tatenlos müssen sie zuschauen, wie die Wild-Camper ihre Sachen zusammenpacken und sich mit ihrem Hund, wohl ein American Pitbull, dreist davon machen. "Wir können sie nicht einfach körperlich festhalten", grummelt Erichson. Die alarmierte Polizei kommt zu spät.

Auf der Suche nach Umweltsündern rund um die Eichendorff-Anlage am Philosophenweg, stieß man am gestrigen Montagmorgen zunächst auf die noch schlummernden, illegalen Zeltbewohner. Vor dem Zelt flackerte eine Grab-Kerze, auf dem gesetzwidrig angelegten Grillplatz lagen Topf und Pfanne. "Es ist nicht zu fassen", stöhnt Baader angesichts des Anblicks bei der momentanen Dürre.

Als die Polizei eintrifft, können Erichson und Baader eine genaue Beschreibung der Wild-Camper machen. Sie sind sich sicher, dass der Mann und die junge Frau mit dem Hund gefasst werden. Sie müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen. Das Verständnis für das Pärchen, das sich wohl eine romantische Zeltnacht über den Dächern Heidelbergs gönnen wollte, hält sich angesichts deren Bedenkenlosigkeit und Frechheit in Grenzen.

Eigentlich ist Erichson jedoch auf seiner "Sommertour" unterwegs, um die Grünanlagen und Sehenswürdigkeiten in der Eichendorff-Anlage zu inspizieren. Aktuell sorgt sich die Stadtverwaltung um die Idylle vor Ort, in jüngster Zeit vermehrten sich Zerstörungswut und zurückgelassener Müll von Feiernden.

"Das ist hier sicher nicht die Neckarwiese Nummer zwei, aber ich will mir selbst ein Bild machen von den Hinterlassenschaften nach einem Wochenende", sagt Erichson. Aber vermutlich, weil das Sommerwetter gerade eine Pause macht, ist auf den ersten Blick alles in Ordnung - bis vielleicht auf eine Gin-Flasche neben der alten Eiche.

Aber der Schein trügt: Nicht nur in der Eichendorff-Anlage, sondern auch im Philosophengärtchen und an der Bismarck-Säule seien in den vergangenen Monaten mehrfach Holzgeländer und Bänke demoliert oder abgebrannt worden, erklärt Baader.

Die Holzgeländer mit Netzen seien eigentlich nur Provisorien gewesen, weil die zum 1. Mai hin aufgestellten betonierten Eisengeländer bereits mutwillig umgerissen worden seien. Es handle sich um einen Sachschaden von über 3000 Euro, ergänzt Baaders Mitarbeiter Wolfgang Morr. "Da die Anlagen keine natürliche Gefahrenstellen, sondern von uns als Stadt angelegt sind, müssen wir uns um die Absturzsicherung kümmern." Teilweise geht es tatsächlich bis zu vier Meter in die Tiefe.

Bürgermeister Erichson schaut sich unzufrieden um. "Die Verwaltung hat das schon auf dem Plan. Wir brauchen vom Gemeinderat mehr Geld für die Hangsicherung." Er sei sich bewusst, dass in den Abend- und Nachtstunden auf dem abgelegenen Gelände die soziale Kontrolle fehle.

Hier würde neben der regelmäßigen Präsenz der Polizei auch die des Kommunalen Ordnungsdienstes helfen. "Und genau diesen Ordnungsdienst werden wir hier häufiger auf Streife schicken. Eine Komplett-Bewachung ist aber leider aus Kapazitätsgründen nicht drin."