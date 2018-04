Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ob Atomwaffen, Nato-Doppelbeschluss oder Irak-Krieg - für sie gab es immer einen Grund, auf die Straße zu gehen. Seit mittlerweile 60 Jahren ziehen Friedensaktivisten jedes Jahr an Ostern durch die Städte. Ihr Ziel: eine bessere Welt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Unter dem Motto "Abrüsten statt Aufrüsten! Fluchtursachen beseitigen! Kriege beenden!" demonstrierten auch in Heidelberg - hier fand nach längerer Pause wieder der regionale Ostermarsch statt - rund 500 Menschen für den Frieden.

Eingehüllt in Friedensfahnen, in der Hand Pappschilder mit Aufschriften wie "Frieden mit Russland statt weiter in den Dritten Weltkrieg" oder "Lügen, bis die Bomben fallen" versammeln sich die Aktivisten am Samstagmittag vor dem Bahnhof und ziehen zum Universitätsplatz. Mit dabei sind auch Gruppen wie die Linke, die IG-Metall oder die Internationale Sozialistische Organisation. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Konfliktlage auf der Welt momentan deutlich zuspitzt", sagt Joachim Guilliard. Der 60-Jährige ist Mitglied des Heidelberger Friedensbündnisses und hat bereits einige Ostermärsche miterlebt. Früher, in den neunziger Jahren, sagt Guilliard, sei irgendwie alles überschaubarer gewesen: "Da gab es die Irak- oder die Jugoslawien-Kriege. Verglichen mit heute waren das ja fast friedliche Zeiten."

Der Heidelberger Ostermarsch - Die Fotogalerie

















































Die Gründe für den Unfrieden sind nicht immer einfach zu durchschauen, meint Renate Wanie, Mitglied beim Heidelberger Bündnis "Stoppt den Waffenhandel!": "Habt Ihr Eure Bank schon einmal darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihr Geld auch gern einmal an Waffenhändler verleiht?", fragt Wanie durchs Megafon, nachdem der Protestzug vor der Commerzbank haltgemacht hat. "Alle Kriege der Welt brauchen Geld. Gespeist wird die tödliche Industrie mit den Milliarden der Banken und mit unserem Geld."

Die friedlichen Anliegen stoßen an diesem Tag nicht überall auf Zuspruch. "Was wollen die denn?", fragt ein Passant seine Frau und deutet auf den Demonstrationszug, der sich durch die Hauptstraße bewegt. "Ach, die gibt’s immer noch?", stutzt ein älterer Mann, der sich gerade ein Eis genehmigt. Die 21-jährige Joyce und ihre Mutter Alexandra lassen sich davon nicht beeindrucken. "Wir brauchen eine Zukunftsvision, eine neue Utopie", fordert Joyce. "Junge und alte Leute müssen sich zusammentun, eine überparteiliche Bewegung schaffen", meint ihre Mutter.

Längst seinen Dienst für den Frieden getan hat Walfried Mahl. Der 88-Jährige steht gemeinsam mit seiner Tochter Stephanie (53) und Enkelin Viña (17) auf dem Uniplatz, um der Abschlusskundgebung zu lauschen. Mahl hat den Krieg am eigenen Leib erlebt: "Als ich ein Kind war, schlugen nicht weit von mir die Bomben der Alliierten ein." Der Krieg ging vorbei, doch bald schon rüsteten Ost und West im Kalten Krieg auf, und als Deutschland sich wiederbewaffnen sollte, wollte Mahl nicht länger tatenlos zusehen. Er gründete den Verein der "Kriegsdienstverweigerer" und organisierte 1960 den ersten Friedensmarsch der Region, der von Eberbach über Heidelberg nach Mannheim führte: "Damals durften wir nicht durch die Hauptstraße laufen und waren höchstens 40 Leute."

Heute, fast 60 Jahre danach, blickt Mahl voller Sorge in die Zukunft. Fragt man ihn, ob er noch Hoffnung auf eine friedliche Welt habe, schüttelt er den Kopf. Die Menschheit habe sich nicht verändert, sagt er. Was ihn zuversichtlich stimmt, ist jedoch Enkelin Viña. Die hat ihrem Opa versprochen, sich nach dem Abitur politisch zu engagieren: "Wir können ja nicht einfach aufhören, auf die Straße zu gehen."