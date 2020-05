Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Endlich mal wieder barfuß über die Neckarwiese gehen!" Darauf hat Susanne schon seit Wochen gewartet. Die Sperrung durch die Stadtverwaltung fand die Neuenheimerin überhaupt nicht nachvollziehbar. Nun muss sie allerdings feststellen: Die Gänse, die sich hier in letzter Zeit breitmachten, haben viele Häufchen hinterlassen, denen sie nun ausweichen muss. Also zieht sie vorsichtshalber doch wieder die Schuhe an. Es sind Sandalen, deshalb fühlt sich der Spaziergang für sie trotzdem sommerlich an.

Die Nähe zur Neckarwiese sei "ein Stück Lebensqualität", meint eine Anwohnerin, die es zunächst genossen hatte, dass es dort so ruhig war. Die Wiese "wegen Corona" aber gar nicht mehr betreten zu dürfen, die Absperrungen, die Verbotsschilder und das zum Teil uneingeschränkte Aufenthaltsverbot gingen aber auch ihr irgendwann gegen den Strich. "Gott sei Dank, ist das vorbei", sagt sie. Mit der Enkelin will sie am Nachmittag auf den Wasserspielplatz, der so lange geschlossen war. "Die letzten beiden Tage war hier noch nicht besonders viel los", ist von der Verkäuferin im dortigen Kiosk erfahren.

Noch ist die Terrasse mit blau-weißem Baustellenband abgesperrt, auch an der Tischtennisplatte und am Beachvolleyballfeld wird auf orangefarbenen Hinweisschildern noch vor Corona gewarnt. Bei sommerlichen Temperaturen sind dennoch die ersten Familien vor Ort. Ein älteres Ehepaar nimmt auf einer Bank in der Nähe einer Palme Platz und findet: "Das ist fast wie im Urlaub."

Hans Dropmann an seinem Blumenstand auf dem Wochenmarkt. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Wer in Neuenheim wohnt, hat es nicht weit zur Neckarwiese und auch nicht zum Wochenmarkt, auf dem in Corona-Zeiten neue Regeln gelten, die sich bewährt haben. Das meint zumindest Hans Dropmann, erster Vorsitzender der Gemeinschaft Heidelberger Markthändler. Das ist ein Lob an die Kundschaft, die sich daran gewöhnt hat, nur noch über die Lutherstraße auf den Markt zu gelangen und dafür auch gerne mal Schlange steht, damit sich nicht zu viele Menschen auf einmal auf dem Areal aufhalten. Die Kundschaft trägt überwiegend Nasen- und Mundschutz, obwohl für Wochenmärkte keine Maskenpflicht gilt. "Ich freue mich, hier unter freiem Himmel einkaufen zu können, und es gibt fast alles, was ich zum Kochen brauche", so eine Kundin.

Im „Divino“ in der Brückenstraße läuft das Mittagsgeschäft gut. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Ganz neu in der Ladenburger Straße ist das "Südlandhaus", das Spirituosen, Weine und Feinkost im Sortiment hat. Inhaber Alex Füßl hat Mitte März auf- und gleich wieder zugemacht. Inzwischen darf er die Kundschaft mit Mindestabstand empfangen. Tobias Semann im "Le Coq" in der Brückenstraße verkauft seit Mitte März nur "Take away" über die Straße. "Dabei sind wir ein typisches Abendrestaurant", sagt er. Sollten demnächst Restaurants die Außenbewirtschaftung wieder aufnehmen dürfen, könnte er 16 Plätze anbieten. Im "Divino" nebenan läuft das Mittagsgeschäft ganz gut, ist aber nach wie vor nur ein kleiner Ersatz für entgangene Einnahmen.

"Ich unterstütze die Geschäftsleute, wo ich kann", versichert eine Neuenheimerin, die sich in ihrem Stadtteil rundum wohlfühlt. "Jetzt geh’ ich aber erst mal joggen, Richtung Ernst-Walz-Brücke und zurück", kündigt sie an.