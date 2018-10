Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nächste Woche lassen die Stadtplaner und Verkehrsexperten endlich die Katze aus dem Sack. Die vier Planungsteams aus Deutschland, der Schweiz und Dänemark stellen ihre ersten Ideen vor, in welche Richtung sich das Neuenheimer Feld in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnte. Eine Vorentscheidung ist damit noch lange nicht getroffen. Jedes Team wird zwei Konzeptideen präsentieren, zum derzeitigen Zeitpunkt wird noch keine von ihnen verworfen. Im Gegenteil: Alle Interessierten sind eingeladen, mit den Planungsteams zu diskutieren. Mit diesen wertvollen Anregungen versorgt, können die Büros dann ihre Entwürfe in der nächsten Atelierphase konkretisieren.

Mit den "Kerstin Höger Architekten" aus Zürich, "Ferdinand Heide Architekt" aus Frankfurt, der ASTOC GmbH & Co KG aus Köln und "C.F. Møller" aus Aarhus (Dänemark), haben die Projektträger Stadt, Universität und Land Baden-Württemberg vier Büros gefunden, die international viel Erfahrung mit Campus-Planungen haben. Welche Rolle spielen die alten Vorschläge wie die Fünfte Neckarquerung oder die Straßenbahn? Oder finden die Teams völlig neue Ansätze, um die verkehrlichen und städtebaulichen Probleme im und rund um den Wissenschaftscampus zu lösen?

Wichtig ist für Lenelis Kruse-Graumann und Albertus Bujard, die beiden Vorsitzenden des Koordinationsbeirates, der die Bürgerbeteiligung im Masterplanprozess steuert, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der Diskussion beteiligen."Das hat es noch nie gegeben, dass Stadt, Universität und Bürgerschaft gemeinsam an einem Tisch sitzen, um dieses tief greifende Problem zu lösen", ist Bujard überzeugt. Für Kruse-Graumann ist es ein Privileg, sich beteiligen zu dürfen: "Gerade bei solch einer konfliktträchtigen Vorgeschichte."

Kurzfristige Interessen hätten in der Vergangenheit eine viel zu große Rolle gespielt, betont Kruse-Graumann. Für das Neuenheimer Feld benötige man aber eine Lösung, die keine Eintagsfliege sein dürfe. Frank Zimmermann von der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung wünscht sich daher für den kommenden Mittwoch, dass sich die Teilnehmer die Ideen der Planungsteams anschauen, danach in Ruhe darüber nachdenken und erst im dritten und vierten Schritt darüber diskutieren und sie bewerten. "Mein Wunsch ist, dass sich möglichst wenige vorschnell positionieren, und dass möglichst alle die notwendige Offenheit mitbringen", so Zimmermann. Albertus Bujard appelliert auch an die bisherigen Protagonisten: Sie sollten sich etwas zurückhalten und frei denken.

Alle acht Ideensammlungen, die am Mittwoch präsentiert werden, sollen weiterentwickelt werden. Die Planungsteams bekommen dafür die Anregungen aus der Bürgerschaft mit auf den Weg. Mehrere weitere Beteiligungsveranstaltungen sind geplant. Das Forum, in dem 80 verschiedene Gruppen sitzen, soll dem Gemeinderat schließlich Vorschläge unterbreiten. Am Ende, voraussichtlich im Jahr 2020 soll dann der Masterplan Neuenheimer Feld beschlossen werden. Bujard: "Er dient als Leitplanken für den Bebauungsplan."

Info: Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet am Mittwoch, 17. Oktober, ab 18 Uhr im Hörsaalzentrum Chemie, Im Neuenheimer Feld 252, statt.