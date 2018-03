Ingolf (Christoph Maria Herbst, r.) will in dieser "Hotel Heidelberg"-Folge Ole (Nico Ramon Kleemann) adoptieren. Foto: ARD

Von Alexander Wenisch

Heidelberg. Mächtig Ärger im "Hotel Heidelberg". Hatte sich das nette Etablissement für Besserverdiener in der letzten Folge schon herumschlagen müssen mit einem Shitstorm schlechter Internet-Bewertungen (Link zur Folge in der ARD-Mediathek, verfügbar bis 2. Juni 2018), macht es sich die Katastrophe jetzt auf der Neuenheimer Sonnenterrasse mit Schlossblick urgemütlich. So ganz analog: Eine Gruppe rechts-nationaler Juristen hat sich im Hotel einquartiert, singt unverblümt ihre Lieder und besetzt den Garten mit Deutschland-Flagge.

Überraschend aktuell kommt Folge 5 der ARD-Serie daher, die am morgigen Freitagabend (20.15 Uhr) zu sehen sein wird: Was tun gegen die Überlauten und ihre schmierige Nonchalance nach dem Motto "Man wird doch noch stolz sein dürfen auf sein Heimatland!" Ein Thema, das ja auch die deutsche Gesellschaft seit einigen Jahren spaltet.

Und so wird das "Hotel Heidelberg" zum soziologischen Versuchslabor. Krisensitzung der Eigentümerfamilie: Chefin Annette Kramer (Annette Frier) stört sich zwar, dass die rechte Gruppe ihr Hotel kapert, würde den Spuk aber gerne aussitzen. "Nächste Woche sind die wieder weg!" Schwester Flo (Nele Kiper) ist da radikaler: Rauswerfen! Aber schließlich sind das Anwälte, die natürlich auch ganz unverblümt mit juristischen Konsequenzen drohen. Das Fass zum Überlaufen bringt schließlich das Ehepaar Bergstein, seit Jahrzehnten Stammgast im Hotel - und jüdischer Abstammung. Sie wollen nun frühzeitig abreisen, weil sich hier "ein Geist breitmacht", den sie nicht mehr ertragen können.

Dagegen ist das zweite Problem, mit dem sich Annette und Partner Ingolf (Christoph Maria Herbst) herumschlagen müssen, harmlos. In der letzten Folge "Kinder, Kinder", die vergangene Woche in der ARD zu sehen war und noch in der ARD-Mediathek zum Anschauen bereitsteht, hatte der Psychiater eine Beziehung zu dem 14-jährigen Waisenjungen Ole (Nico Ramon Kleemann) aufgebaut, den er in seiner Praxis betreut. Nun soll Annettes und Ingolfs etwas schwieriger Kinderwunsch doch noch in Erfüllung gehen: Sie wollen Ole adoptieren - haben dabei aber nicht mit dem Widerstand des Sachbearbeiters vom Jugendamt gerechnet. Der ist ein alter Schulkollege von Annette, und sie vermutet selbstbewusst: "Er ist immer noch scharf auf mich - zu Recht!"

Ole kommt also zur Probe in der Hotelfamilie unter, aber schon recht zügig merken Ingolf und Annette, dass die Aufgabe, Jobs und Kind unter einen Hut zu bringen, dann doch nicht so leicht ist. Da bleibt Streit nicht aus. Daher auch der Titel der Folge: "... Vater sein dagegen sehr". Obwohl sich alle Familienmitglieder rührend um Ole kümmern, wird das Einleben für ihn schwierig. Wenig hilfreich, dass der Mann vom Jugendamt die Familie quasi mit Stasi-Methoden rund um die Uhr überwacht und die Versäumnisse der Pflegeeltern haarklein protokolliert.

Die beiden Hauptstränge des Drehbuchs sind sehr exemplarisch gestaltet. Die Kunst dabei: Es wirkt nicht aufgesetzt. Der Grundton stimmt, und wenn man die herrlichen, sommerlichen Bilder von Heidelberg addiert, dann stören auch ein paar Schönheitsfehler nicht: Dass einige Autofahrten durch die Stadt wie falsch montiert wirken, weil die Route nicht passt, oder dass der abendliche Spaziergang über die Alte Brücke Richtung Altstadt dann auf der Neuenheimer Seite endet, damit zum romantischen Showdown eben das beleuchtete Schloss im Hintergrund zu sehen sein muss. Schwamm drüber.

Als Heidelberger kann man da schmunzeln und es ansonsten genießen, wie gekonnt die Stadt in Szene gesetzt ist.