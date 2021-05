An der kleineren Neckarwiese unterhalb des Russensteins zwischen Neuenheim und Ziegelhausen wird wohl keine neue Grillzone eingerichtet. Foto: Alex

Heidelberg. (dns) Die Grillzonen auf der Neckarwiese werden wohl weder ausgeweitet noch verlegt. Ein entsprechender Vorstoß der "Linken" im Gemeinderat erhielt im Klimaausschuss keine Mehrheit. Die Fraktion hatte darin die Verwaltung aufgefordert, eine Vergrößerung der Grillfläche zu prüfen, um so die Neckarwiese insgesamt attraktiver zu gestalten. "Das ist die wichtigste Fläche in der Stadt für einen konsumfreien Aufenthalt", begründete Stadträtin Sarah Mirow den Vorschlag in der digitalen Sitzung.

Doch die Debatten um das Neckarvorland sind seit Jahren geprägt von dem Konflikt zwischen Besuchern und Anwohnern. Während die einen sich eine weitere Aufwertung der Wiese wünschen, beschweren sich die anderen über Lärm, Müll und im Sommer auch über jede Menge Rauch von den Grillstellen. "Dann ist halb Neuenheim zugequalmt", erläuterte Bürgermeister Wolfgang Erichson. Deshalb lehne die Verwaltung eine Vergrößerung der beiden Zonen, in denen derzeit gegrillt werden darf, ab. Auch eine Verlagerung in Richtung Ernst-Walz-Brücke sehe man kritisch, da die Neckarwiese dort schmaler ist und die Rauchquellen damit noch näher an den Wohnhäusern stünden.

Als mögliche Alternative wurde deshalb die Einrichtung einer weiteren Grillzone ganz im Osten des Neckarvorlandes diskutiert: auf der Wiese unterhalb des Russensteins zwischen Neuenheim und Ziegelhausen. Jedoch betonte die Stadtverwaltung bereits im Bezirksbeirat Neuenheim, dass dadurch nicht wirklich mit einer Entlastung der Neckarwiese in Neuenheim zu rechnen sei, weil die Fläche recht weit entfernt sei. Daraufhin lehnte das Stadtteilgremium den Vorschlag mit großer Mehrheit ab.

Im Klimaausschuss sprachen sich zwar mehrere Stadträte dafür aus, auch außerhalb der Neuenheimer Neckarwiese kostenlose Grillplätze einzurichten. Sören Michelsburg (SPD) forderte etwa insgesamt "mehr Grillzonen in der ganzen Stadt, nicht weniger". Doch über die angedachte Zone am Russenstein wurde am Ende nicht abgestimmt. "Es gab keine aktive Entscheidung, eine der beiden Grillzonen der Neckarwiese zum Russenstein zu verlegen. Damit bleibt es bis auf weiteres beim Status quo", erklärt eine Stadtsprecherin. Der Gemeinderat wird sich Ende Juni noch einmal mit dem Thema befassen.