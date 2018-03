Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Groß wie eine Eiche kann sie werden: Die "Schweizer Wasserbirne", deren süß-saftige Früchte wie Äpfel aussehen. Bis sie vom frisch gepflanzten Bäumchen im Handschuhsheimer Feld geerntet werden können, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Anlass für die Pflanzung war der diesjährige Start des Umweltbildungsprogramms "Natürlich Heidelberg", das nun mit rund 180 Veranstaltungen in die zwölfte Runde geht.

Die 155 Seiten starke Infobroschüre, in der alle Veranstaltungen verzeichnet sind, liegt inzwischen in den Bürgerämtern, in der Stadtbücherei, der Volkshochschule und anderen Einrichtungen aus. Sie enthält auch viel Wissenswertes rund um die Natur, stellt die vorwiegend im Wald gelegenen Lern-, Bildungs- und Erholungseinrichtungen sowie die Ferienangebote vor. Ein Kapitel ist dem Thema "Wandern und Gesundheit" gewidmet, ein anderes beschreibt das Mountainbike-Wegenetz.

Neu ist eine Broschüre mit dem Titel "Natur in der Stadt - Biologische Vielfalt in Heidelberger Gärten". Dort sind die Aktivitäten der Obst- und Gartenbauvereine in Handschuhsheim, Kirchheim und Rohrbach aufgelistet. So wird in Rohrbach am 13. Mai eine Weinwanderung angeboten, am 3. Juni in Handschuhsheim eine Frühlingswanderung und ein Tag der offenen Gartentür am 24. Juni in Kirchheim.

Auch die Naturschutzverbände sind vertreten. Weil das Jahresmotto "Vögel und Fledermäuse" lautet, haben Nabu und BUND Anleitungen zum Bau von Höhlenbrüter- und Fledermauskästen beigesteuert. Zudem organisiert der Nabu vom 10. bis 13. Mai die "Stunde der Gartenvögel" und der BUND am 27. Juli eine "Fledermaus-Entdeckungsreise".

"Heidelberg ist eine der aktivsten Städte in der Umweltbildung", bestätigte Jutta Weber, die stellvertretende Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und Vertreterin der überregionalen Partner von "Natürlich Heidelberg", zu denen auch der Naturpark Neckartal-Odenwald und der Regionalpark Rhein-Neckar gehören. Allein im letzten Jahr haben laut Bürgermeister Wolfgang Erichson rund 15.000 Teilnehmer bei den Aktivitäten mitgemacht.

Alle Veranstaltungen - von der Orientierung im Wald über geologische Exkursionen, Bäume auf Streuobstwiesen sowie das Sammeln, Bestimmen und Verwerten von Wildkräutern, Wildgemüse und Wildblumen - werden von Experten begleitet. Das sind engagierte Ehrenamtliche oder zertifizierte Geopark-vor-Ort-Begleiter oder Pädagogen.

Info: Die meisten Angebote von "Natürlich Heidelberg" sind anmelde- und kostenpflichtig. Mehr Infos unter www.natuerlich.heidelberg.de oder Telefon 06221 / 58-28333.