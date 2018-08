Heidelberg. (rie) Die deutsche Fußballnationalmannschaft kommt in gut zwei Wochen nach Heidelberg. Die Nacht vor dem Testspiel gegen Peru, das am Sonntag, 9. September, um 20.45 Uhr in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena angepfiffen wird, verbringen Bundestrainer Joachim Löw und seine Nationalspieler im Marriott Hotel.

Das Team kommt schon am Samstagmittag an. Um 11.30 Uhr landet der Flieger aus München, wo zwei Tage vorher das Spiel in der "Nations League" gegen Frankreich stattfindet, am Mannheimer City Airport. Von dort fährt die Mannschaft direkt nach Heidelberg.

Das Marriott Hotel im Stadtteil Bergheim liegt direkt am Neckar - und nahe an der Autobahn. "Am Samstag gibt es ja noch ein Abschlusstraining, wahrscheinlich direkt im Stadion", sagte der DFB-Pressesprecher Jens Grittner der RNZ.

"Da ist das Hotel natürlich logistisch günstig gelegen." Vom Hotel bis zum Stadion kann es der Mannschaftsbus in gut einer halben Stunde schaffen. Zudem biete das Mariott die entsprechenden Räumlichkeiten für den ganzen DFB-Tross - also auch Räume für die medizinische Abteilung.

Zwar haben Manuel Neuer und seine Kollegen einen schönen Blick auf den Neckar - darüber hinaus werden sie aber wohl nicht viel von Heidelberg sehen. "Die Spieler kommen mittags an, dann gibt es Mannschaftssitzung, Einzelgespräche, Behandlungen, das Abschlusstraining, Abendessen - und um 23 Uhr ist Zapfenstreich", erklärt Grittner.

Für kurze Ausflüge in die Altstadt bleibt also eher keine Zeit. Und natürlich noch weniger am Spieltag selbst, wenn es schon nachmittags in die Sinsheimer Arena geht. Nach der Partie gegen Peru geht es nicht mehr zurück ins Hotel, sondern für alle Spieler direkt zurück in ihre Vereine.

Auch, wenn die Spieler das Hotel wohl kaum verlassen werden: Wer einen Blick auf die Nationalspieler werfen und vielleicht sogar Autogramme abstauben will, hat mit etwas Glück durchaus die Chance dazu. Schließlich hat das Marriott mit dem "Grill 16" ein Restaurant, in dem auch Nicht-Hotelgäste essen können. Und am Neckar führt ein öffentlicher Weg direkt an der Tresse des Hotels entlang.

