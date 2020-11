Heidelberg. (RNZ) Die Stadt Heidelberg hat über 40 Maskenpflicht-Schilder im Bereich der Hauptstraße an die gültige Rechtslage angepasst. Nachdem das Verwaltungsgericht Karlsruhe Ende Oktober Zweifel an der generellen Maskenpflicht in der Hauptstraße und weiteren stark frequentierten Bereichen und Plätzen geäußert hatte, gilt nun die Landesregelung. Diese sieht vor, dass die Maskenpflicht in Bereichen wie Fußgängerzonen und Marktplätzen gilt, sobald der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Genau diese Regelung wird nun mit den überarbeiteten Schildern vermittelt. Am Bismarckplatz, der Alten Brücke sowie am Bahnhofsvorplatz wurden die alten Schilder hingegen entfernt – die Maskenpflicht gilt aber weiter in allen Haltestellenbereichen des Öffentlichen Nahverkehrs.