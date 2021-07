Von Paul Pflästerer

Heidelberg. Stehen oder gehen? Anhalten oder weiterfahren? Der Fußgängerüberweg, allgemein als "Zebrastreifen" bekannt, sorgt im Straßenverkehr für Sicherheit. Doch für wen muss eigentlich gebremst werden? Zuletzt berichtete die Polizei von einem Vorfall, bei dem es an einem Zebrastreifen zu einem Unfall gekommen ist: Ein Vater war auf dem Rad unterwegs, sein zweijähriges Kind im Kindersitz, als er einen Fußgängerüberweg querte. Dann geschah der Zusammenstoß mit einem Auto. Wer trägt die Schuld, wer die Verantwortung? Diese Frage beschäftigte zuletzt die RNZ-Community.

Nur Absteigen ist sicher

Wie schon der Name vorgibt, haben Fußgänger an entsprechend markierter Stelle absoluten Vorrang. Rollstuhl- oder Krankenfahrstuhlfahrer sind in der Straßenverkehrsordnung den Fußgängern gleichgestellt und dürfen Fußgängerüberwege genauso benutzen.

Wie sollte sich ein Radfahrer verhalten, wenn er einen Zebrastreifen nutzen möchte? Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) empfiehlt: absteigen. Denn nur dann gilt der Radfahrer als Fußgänger. Überquert ein Radfahrer einen Fußgängerüberweg im Fahren, und muss in der Folge ein Auto, Motorrad oder Lkw bremsen, droht ein Bußgeld wegen einer vermeidbaren Behinderung. Kommt es zu einem Unfall, wie zuletzt auf den Heidelberger Neckarstaden, trägt der Fahrradfahrer eine Mitschuld. Nähert sich ein Radfahrer einem Zebrastreifen, an dem ein Fußgänger wartet, muss auch er langsamer werden und schließlich anhalten. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, kann ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Des Weiteren ist zu beachten: Stockt der Verkehr, darf der Zebrastreifen nicht blockiert werden. Parken und Überholen ist im Bereich der Überwege verboten.

Ungleiche Kräfte

Ungeachtet der Gesetzgebung und der Schuldfrage ist die Verletzlichkeit der Verkehrsteilnehmer zu beachten. Prallt ein Auto auf einen Fahrradfahrer, sind die Kräfteverhältnisse ungleich verteilt. Schwere Verletzungen aufseiten des Radfahrers und ein Schock für den Autofahrer können die Folgen sein. Autofahrern wird deshalb empfohlen, im Bereich von Ampeln und Zebrastreifen die Geschwindigkeit anzupassen und aufmerksam zu bleiben, sodass im Notfall rechtzeitig reagiert werden kann.

Achtung auch im Ausland

Besondere Vorsicht gilt für Auslandsreisende, denn nicht überall ist der Fußgängerüberweg so sicher zu benutzen, wie in Deutschland. Wer also beim nächsten Städtetrip die europäischen Großstadtmetropolen zu Fuß erkunden will, lässt sich besser nicht ablenken. Darauf verlassen, dass Autofahrer tatsächlich bremsen, sollte man sich aber auch hierzulande nicht.