Heidelberg. (hob) Bei schönem Wetter ist der Andrang zur Heidelberger Schlossbeleuchtung stets enorm. So war es auch am 1. Juni. Doch regelmäßig stehen die Schaulustigen beim Nachhauseweg vor einer großen Herausforderung, denn die Busse und Bahnen platzen aus allen Nähten.

Ein Familienvater aus Neckargemünd berichtete jetzt von seinen Erfahrungen: "Ich bin von einem solchen miesen Service echt überrascht." Konkret geht es darum, dass er mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren das Feuerwerk angesehen hatte und danach mit dem Bus vom Karlstor wieder nach Hause fahren wollte.

"An der Haltestelle sah ich einen bereits sehr gut gefüllten Bus der Linie 35", berichtet der Neckargemünder. Da sein zweijähriger Sohn im Kinderwagen saß und sehr viele Leute an der Haltestelle warteten, sei es der Familie unmöglich gewesen, einen Platz in dem Bus zu ergattern. "Zu meiner großen Freude sah ich an der elektronischen Anzeigetafel aber, dass der nächste Bus bereits fünf Minuten später kommen sollte." Wegen dieser außerplanmäßig angekündigten Fahrt sei er in einer "angenehmen Stimmung" gewesen. "Leider wurde diese Stimmung jäh getrübt", bedauert der Familienvater. Die Anzeigetafel sprang nämlich plötzlich um: Auf einmal sollte der Bus nicht mehr um 23.15 Uhr, sondern um 0.05 Uhr abfahren. Eigentlich wäre die fahrplanmäßige Abfahrt um 23.45 Uhr gewesen. Nach einer Stunde Wartezeit sei es der Familie endlich gelungen, sich in einen übervollen Bus zu quetschen. "Eine ausführliche Kommentierung meiner bis dahin völlig übermüdeten, quengelnden und heulenden Kinder möchte ich Ihnen an dieser Stelle ersparen."

Für die RNV sei die Schlossbeleuchtung "kein einfaches Thema", gibt ein Unternehmenssprecher zu. Fünf zusätzliche Busse und eine Straßenbahn mehr seien nach dem Feuerwerk variabel einsatzbereit. "Am Abend entscheiden wir, wo wir nachjustieren und welchen Bus wir wohin als Verstärkung schicken müssen." Da diese Entscheidungen ganz spontan fielen, funktionierten aber die elektronischen Anzeigetafeln nicht zuverlässig. Noch mehr Fahrzeuge einzusetzen, mache wenig Sinn, da sie dann sowieso nur im Stau stünden.

Bis 2020 soll der Nachtverkehr verbessert werden, verspricht der RNV-Sprecher. Bis dahin wolle man - wenn möglich - immer wieder nachjustieren. Die nächste Schlossbeleuchtung steigt am 13. Juli.