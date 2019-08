Heidelber. (RNZ) Mit einer Mitmach-Ausstellung zu "Künstlicher Intelligenz" (KI) tourt die MS Wissenschaft im Wissenschaftsjahr 2019 durch Deutschland und Österreich. Das 100 Meter lange Binnenfrachtschiff erreicht Heidelberg am 28. August und bleibt bis zum 1. September in der Stadt in der Nähe des Marstalls. Anschließend macht es vom 2. bis 5. September in Mannheim Station. Empfohlen wird der Besuch ab zwölf Jahren.

Wie verändert KI unsere Kommunikation oder unsere Arbeitswelt? Welche Auswirkungen hat KI für jeden Einzelnen und für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Welche Grenzen sollte es für KI-Systeme geben?

Wissenschaftsjahr 2019 > Systeme und Anwendungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, sind schon heute vielfach Bestandteil unseres Lebens: Industrieroboter, die schwere oder eintönige Arbeiten übernehmen, oder smarte Computer, die in kurzer Zeit riesige Datenmengen verarbeiten können - und damit für Wissenschaft und Forschung unverzichtbar sind. Ganz abgesehen von virtuellen Assistenzsystemen, die zu alltäglichen Begleitern geworden sind. > Digitalisierung und Automatisierung werden in Zukunft weiter fortschreiten. Welche Chancen gehen damit einher? Und welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf unser gesellschaftliches Miteinander? Im "Wissenschaftsjahr 2019 - Künstliche Intelligenz" sind Bürger aufgerufen, im Dialog mit Wissenschaft und Forschung Antworten auf solche Fragen zu finden (www.wissen schaftsjahr.de). > "Wissenschaft im Dialog" ist Mitveranstalter und will bei Menschen aller Altersgruppen und jedes Bildungsstands Interesse an Forschungsthemen wecken und stärken. Gegründet wurde die gemeinnützige Einrichtung von deutschen Wissenschaftsorganisationen (www.wissenschaft-im-dialog.de).

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Ausstellung auf der MS Wissenschaft. Sie gibt Einblicke in die Möglichkeiten von KI und zeigt, an welchen Stellen KI bereits heute Teil des Alltags ist. Besucher können selbst ausprobieren, was KI leisten kann. Sie können zum Beispiel helfen, eine KI zu trainieren oder an einer simulierten Fahrt in einem autonomen Auto teilnehmen. In einem Quiz sind KI-Profis und Neulinge eingeladen, ihr Wissen zu testen.

Ein "Dialog an Deck" am 3. September ab 18 Uhr in Mannheim beschäftigt sich mit der Frage, was in Daten steckt. Denn mittels künstlicher Intelligenz ist es möglich, große Datenmengen, die sogenannten "Big Data", so aufzubereiten, dass sich daraus unmittelbar verwertbares Wissen ableiten lässt, die "Smart Data". Wie funktioniert das genau? Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale stecken in den Daten? Wie wird sich unser Leben und Wirtschaften hierdurch verändern? Und besteht die Gefahr eines Missbrauchs der Daten?

Darüber diskutieren Experten aus Wirtschaft und Informatik an Bord der "MS Wissenschaft" in Mannheim. Dort liegt das Schiff im Stadtteil Lindenhof an der Rheinpromenade und nutzt den Anleger von Viking River Cruises. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der IHK Rhein-Neckar und der IHK Pfalz durchgeführt. Der Eintritt ist frei.

Das Schiff tourt seit 18 Jahren mit immer neuen Angeboten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch die Städte. "Wissenschaft im Dialog" (WiD) und die dahinter stehenden Wissenschaftsorganisationen realisieren die Ausstellung.

Die Exponate kommen direkt aus der aktuellen Forschung: Institute von Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderte Projekte, Hochschulen und weitere Partner haben Ausstellungsstücke beigesteuert.

Info: Täglich 10 bis 19 Uhr, kostenlose Führungen jeweils um 11 und 17 Uhr. Für Gruppen ab zehn Personen ist eine Anmeldung unter www.ms-wissen schaft.de/schulen erforderlich, Termine für Klassen sind ab 9 Uhr buchbar.