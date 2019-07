Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Bahnstadt gilt noch immer als weltweites Musterprojekt, wenn es um umweltfreundliches Bauen geht. Und doch soll das Quartier, das auf dem Hospital-Areal im Süden Rohrbachs entsteht, sogar noch klimaschonender sein. Und im Gegensatz zur Bahnstadt auch für jeden bezahlbar.

Wie das gehen soll? Zum einen erprobt die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH dort ein völlig neues Modell der Mietförderung. Zum anderen soll eine Kombination aus guter Dämmung, wenig Autos und Photovoltaik dafür sorgen, dass möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird. "Wir versuchen, bestimmte Pfade zu verlassen", erklärt GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski. Als "Stadtteil der Zukunft" will er das Quartier nicht bezeichnen: "Aber ich denke, man kann sich da schon einiges abschauen."

Die RNZ erklärt die Pläne für das knapp zehn Hektar große Gebiet, in dem künftig etwa 1700 Menschen leben sollen:

> Das Energie-Konzept: In einer Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, kann kaum ein neues Quartier errichtet werden, das bei der Energie-Effizienz nur den gesetzlichen Vorgaben entspricht. "Das ist in Heidelberg ja fast schon verpönt", weiß Bresinski. Passivhäuser wie in der Bahnstadt wolle man aber im Hospital nicht errichten. "Der Passivhaus-Standard ist in Bezug auf den Wärmebedarf der effizienteste", so Bresinski, "aber es ist eben dummerweise auch der teuerste."

Das liege daran, dass die Häuser viel Technik benötigten - etwa eine Lüftungsanlage und trotz der guten Dämmung eine Heizung. Und das hat Folgen: "Die Preise in der Bahnstadt werden nicht umsonst kritisiert", betont der GGH-Geschäftsführer.

Deshalb wolle man jetzt einen Schritt weiter gehen. Dazu hat man sich vor allem darauf konzentriert, möglichst wenig CO2 zu produzieren - und das zu günstigen Preisen. Das Ergebnis ist, dass die Häuser nicht im Passivhaus-Standard, sondern im nächstniedrigeren Standard (KFW 55) gebaut werden. Dadurch, dass auf fast allen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen angebracht werden, verursache man so im Vergleich zum gesetzlichen Standard 57 Prozent weniger CO2 - und wäre damit klimaschonender als mit Passivhäusern.

Durch zusätzliche Maßnahmen wie den Bau eines Quartierspeichers für Strom oder den Einbau von effizienten Elektrogeräten könnte man die Ersparnis auf 70 Prozent steigern. Weniger CO2 würde nur ausgestoßen, wenn man den Passivhausstandard mit Photovoltaik und den Zusatzmaßnahmen kombiniere. "Aber wir können jeden Euro nur einmal ausgeben", erklärt Bresinski.

> Das autoarme Quartier: Einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz soll die Mobilität leisten - daran soll der private Pkw nämlich einen möglichst geringen Anteil haben. Dass direkt neben dem Gebiet zwei Straßenbahn- und eine Buslinie vorbeiführen, hilft dabei. Doch der GGH reicht das nicht: "Das Quartier soll im Inneren wirklich autofrei sein, und wir wollen Menschen zu einer anderen Mobilität bewegen", kündigt Projektleiter Ronald Odehnal an.

Dazu werden die Straßen, die zur Mitte des Areals führen, abgepollert. Parken kann man nur in vier Tiefgaragen sowie in der großen Quartiersgarage im Süden. 420 Stellplätze wird es geben, davon 250 in der Quartiersgarage. Damit kommen auf jeden Haushalt 0,7 Stellplätze. Das sind zwar weniger, als die Landesbauordnung eigentlich vorsieht, jedoch besitzt ein Haushalt im benachbarten Quartier im Durchschnitt auch nur 0,68 Autos. Zudem werden einige Bewohner künftig ein paar Meter vom Haus bis zu ihrem Parkplatz zurücklegen müssen.

"Aber wenn Sie in Handschuhsheim nicht gleich einen Parkplatz finden, müssen Sie oft noch weiter laufen", ist Bresinski sicher. Diese "letzte Meile" bis zur Wohnung will man den Bewohnern trotzdem so angenehm wie möglich gestalten - etwa durch Bollerwägen und Leihräder. "Wir machen die Verkehrswende auf Quartiersebene", gibt Odehnal als Ziel aus.

> Das Mietenmodell: Noch revolutionärer ist das Mietförderprogramm, das die GGH im Quartier umsetzen möchte. Ziel ist, dass Mieter in 240 der 600 Wohnungen maximal 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete zahlen. Das geht weit über die Wohnungen hinaus, die nach dem Landeswohnbau-Förderpogramm (LWoFPR) subventioniert werden. In denen würde man 8,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen, falls man unter der Einkommensgrenze liegt. Verdient man einen Euro mehr, würden 12,75 Euro fällig. "Das Landeswohnbau-Förderprogramm kennt nur Schwarz und Weiß", fasst GGH-Prokurist Gerald Kraus zusammen.

Das Hospital-Modell besteht dagegen aus vielen Abstufungen: Verdient ein fünfköpfiger Haushalt etwa genau 75.000 Euro im Jahr (und liegt damit auf der Grenze des LWoFPR), zahlt er 8,50 Euro Warmmiete. Liegt das Einkommen niedriger, bekommt die Familie zusätzliche Förderung von der GGH. Die Warmmiete kann so auf unter sieben Euro fallen. Und auch, wer bis zu 30 Prozent mehr verdient, muss nicht sofort den Höchstbetrag von 12,75 Euro zahlen. Stattdessen sorgt die Förderung für einen Verlauf in vielen Abstufungen, bei dem niemand mehr als 30 Prozent seines Einkommens zahlt.

Alle zwei Jahre wird die Stadt das Einkommen der betroffenen Haushalte überprüfen und dann gegebenenfalls an die Mietförderung anpassen. Dieses deutschlandweit einzigartige Modell lässt sich jedoch nur finanzieren, weil die Hälfte aller Wohnungen im Areal über den freien Markt verkauft werden. Die Erlöse daraus werden genutzt, um die Förderung für 20 Jahre zu finanzieren. Die restlichen zehn Prozent der Wohnungen werden für Preise leicht unter dem Marktwert an "Schwellenhaushalte" verkauft.

> Das Wohnheim: Eine zentrale Rolle innerhalb des Quartiers wird das selbstverwaltete Wohnheim Collegium Academicum innehaben. Dort sollen schon Ende 2020 die ersten der insgesamt 200 Studierenden, Auszubildenden und Doktoranden einziehen - etwa ein Jahr, bevor die ersten Eigentumswohnungen auf den Markt kommen und zwei Jahre vor den ersten Mietwohnungen.

Die jungen Menschen werden ein Bestandsgebäude im Nordosten des Areals beziehen sowie einen Holz-Neubau, mit dessen Errichtung am Freitag, 19. Juli, begonnen wird. Zum öffentlichen Spatenstich lädt die Initiative ab 15 Uhr ein. Über den Eingang an der Karlsruher Straße kann man das Gelände betreten.