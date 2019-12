In China steht ein Schloss – und zwar ein Heidelberger Schloss. Der Telekommunikationsriese Huawei hat die berühmte Ruine auf dem firmeneigenen Campus im südchinesischen Shenzen nachgebaut. Aber nicht nur das: Auch die Alte Brücke gibt es jetzt in doppelter Ausführung. Foto: Huawei

Heidelberg. Viel los war in Heidelberg 2019. Die RNZ gibt einen Überblick über das, was in der Stadt am Neckar alles passiert ist.

Von irren Kopien und illegalen Wahlplakaten

> Heidelberger Schloss "Made in China": Die berühmteste Schlossruine der Welt gibt es jetzt in doppelter Ausführung. Die Telekommunikationsfirma Huawei hat an ihrem Hauptsitz im südchinesischen Shenzen einen eigenen Campus für ihre Mitarbeiter aufgebaut – und einfach mal das Heidelberger Schloss nachgebaut. Aber nicht nur diese irre Kopie belustigt die Heidelberger: Auch eine Alte Brücke samt Tor findet man nun in Shenzen.

> Das Ende der Tibet-Flagge: Zum ersten Mal seit 1996 weht am 10. März keine Tibet-Flagge am Rathaus. Und das ausgerechnet zum 60. Jahrestag des Volksaufstands der Tibeter gegen die Volksrepublik China, die das Land 1950 besetzt hatte. Für die Mitglieder der Heidelberger Tibet-Initiative eine schwere Enttäuschung: In einem offenen Brief wenden sie sich an Oberbürgermeister Eckart Würzner, werfen ihm eine Anbiederung an China vor. Die Stadt aber erklärt, man brauche eine einheitliche Grundlage für das Hissen von Landesflaggen und ziehe fortan nur noch die Fahnen von Staaten auf, die von den Vereinten Nationen anerkannt seien.

Diese Wahlplakate hängen dort, wo sie nicht hätten sein dürfen – mitten in der Hauptstraße.

> Illegale Wahlwerbung: Im Kommunalwahlkampf fahren die CDU-Kandidaten Hans-Jörg Kraus und Peter Schlör richtig auf: Ein Riesenwahlplakat der beiden Unternehmer ziert die Fassade eines Hauses in der Hauptstraße 77 – das Kraus gehört. Doch weil das nicht dem Geist der Gesamtanlagenschutzsatzung der Altstadt entspricht, muss es wieder abgehängt werden. Kraus und Schlör lassen sich davon aber nicht beeindrucken – und plakatieren weiter riesige Poster, dort wo sie es dürfen, wie etwa am "Alten Hallenbad". Doch es nutzt alles nichts: Weder Kraus noch Schlör werden in den Gemeinderat gewählt.

> Heidelberger Briten wollen Deutsche werden: Rekordverdächtig: Über 100 Briten werden dieses Jahr eingebürgert – mehr als dreimal so viele wie 2018, als die Zahlen ebenfalls schon gestiegen waren. Dass nun so viele Briten auch in Heidelberg Deutsche werden wollen, liegt am drohenden Brexit. Denn nur, solange Großbritannien noch zur Europäischen Union gehört, ist es für britische Staatsbürger vergleichsweise einfach möglich, einen deutschen Pass zu beantragen und gleichzeitig die britische Staatsangehörigkeit zu behalten.

Ursel Wirth-Brunner alias „Mohrle“. Archivfoto: Hoppe

> Gratis ins Bad: Ursel Wirth-Brunner, von vielen immer noch "Mohrle" genannt, ärgert sich im Januar darüber, dass sie nicht mehr wie gewohnt, gratis ins Hasenleiser-Hallenbad darf– dieses Privileg sei fortan gestrichen, so die Stadtwerke. Die heute 78-Jährige, die 1960 und 1964 an den Olympischen Spielen teilnahm, sieht sich in ihrer Ehre verletzt. Einige Tage später schlägt OB Eckart Würzner vor, dass alle Olympioniken fortan alle städtischen Sporteinrichtungen kostenlos nutzen dürften – und "Mohrle" darf wieder gratis schwimmen.

Kritik erntete dieses SRH-Plakat . Foto: pr

> Fragwürdige Ästhetik: Anfang Juni lässt die SRH-Hochschule in der Region Plakate mit einem blonden Studenten aufhängen, die in ihrer Ästhetik manche Betrachter an den Nationalsozialismus erinnerten. Der private Bildungsträger fällt aus allen Wolken – und reagiert fix: Binnen Tagen sind die Plakate abgehängt. (ani/pne/hö)

Von Katastrophen, die zum Glück keine waren

Innerhalb von fünf Tagen herrschte im Februar ziemliche Aufregung in der Stadt – erst eine Dampfwolke, die bei Wieblingen aus einer Anlage entwich, schließlich das blaue Trinkwasser. Ende August nervte das mysteriöse Pulver am Bismarckplatz – und fast zeitgleich legte ein Stromausfall die Uniklinik lahm.

Ein drastischer Zettel in der Toilette des Heidelberger Amtsgerichts warnte davor, den Wasserhahn zu benutzen. Foto: kaz

Doch der Reihe nach: Am 2. Februar entwich kurz vor 6 Uhr bei der Wieblinger Firma Rematec, einer Tochter der Chemischen Werke Kluthe, eine Dampfwolke und trieb über die nahe Autobahn, die gesperrt werden musste. Bei dem Stoff handelte es sich um das Lösungsmittel Toluol, das in hoher Konzentration zu Schleimhautreizungen führen kann. Tatsächlich klagten zwei Polizisten, die mit ihrem Wagen die A5 sperren wollten, ein Feuerwehrmann und eine Passantin über solche Symptome. Die Wolke verzog sich Richtung Bergstraße, gegen 10 Uhr wurde auch die Autobahnsperrung wieder aufgehoben.

Fünf Tage später, am Donnerstag, 7. Februar, suchte die nördlichen Stadtteile und Dossenheim eine auf den ersten Blick viel schlimmere Krise, die des blauen Trinkwassers, heim. Gegen 9.30 Uhr gingen im Dossenheimer Rathaus, aber auch im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises die ersten Anrufe ein, dass das Leitungswasser bläulich verfärbt sei. Schnell wurde von einem Tiefbrunnen des Handschuhsheimer Wasserwerks eine Probe genommen, kurz darauf wurde dessen Betrieb eingestellt. Um 9.42 Uhr wurden die Dossenheimer davor gewarnt, Leitungswasser zu benutzen, gegen 11 Uhr wurde die Warnung auf Heidelberg ausgedehnt – dazu fuhren auch Feuerwehrwagen mit Lautsprecherdurchsagen durch die Stadt. In Supermärkten kam es bei Mineralwasser zu Hamsterkäufen, doch ansonsten reagierten die Bürger besonnen. Um 15.39 Uhr gab es schließlich Entwarnung, erst für Dossenheim, neun Minuten später auch für Heidelberg: Im Wasser wurden keine Schadstoffe gefunden. Die Lösung für die Blaufärbung lieferte der Schriesheimer Mineraloge Tilmann Althaus am 23. Februar in einem Leserbrief an die RNZ: Es waren winzige Kalkteilchen, die das Licht blau brachen. Anfang Mai bestätigte das Leibniz-Institut Althaus’ Theorie.

Ende August löste auf dem Bismarckplatz verstreutes geheimnisvolles Pulver an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Großeinsatz aus, der Platz wurde komplett abgesperrt, der Nahverkehr kam zum Erliegen. Nach einem Hinweis fanden Polizisten die Verursacherin: Eine 60-jährige Frau, die psychisch auffällig sein soll, hatte Mehl und Backpulver verteilt.

Am 29. August fiel in Teilen der Stadt und in Eppelheim für 16 Minuten der Strom aus; es kam wegen ausgefallener Ampeln zu einem Verkehrschaos, und im Uniklinikum, aber auch in der Thoraxklinik und im Heppenheimer Krankenhaus, sprangen die Notaggregate an. Tags drauf fielen dort wegen schwerer IT-Probleme Operationen aus. Einen Tag später liefen die Computer wieder. Ursache war kein Hacker-Angriff, sondern eine neue Software, die nicht mit allen Festplatten kompatibel war. (hö)

Die Bürger entscheiden - und ein Bier-Orakel

Auch wenn beim Bürgerentscheid am 21. Juli das erforderliche Quorum verfehlt wird, hat das Bündnis Bürgerentscheid Klimaschutz sein Ziel trotzdem erreicht: Mitte Oktober entscheidet der Gemeinderat, dass der Betriebshof für die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nicht von der Bergheimer Straße an den Großen Ochsenkopf verlagert wird, sondern auf dem heutigen Areal bleibt.

Für manche ein Naherholungsort, für andere eine wertlose Brachfläche: die Wiese zwischen Gneisenaustraße und Ochsenkopf. Foto: Gerold

Damit endet ein jahrelang heiß diskutiertes Thema in der Heidelberger Kommunalpolitik: Im Dezember 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass der Betriebshof auf die Grünfläche im Westen Bergheims verlagert wird und auf dem bisherigen Areal ein Park und bezahlbarer Wohnraum entsteht. Für die Mehrheit sorgte damals die SPD, die dafür etwa begrüntes Dach durchsetzte.

Doch das Bündnis Klimaschutz will sich damit nicht abfinden: Bis März sammelt es 12.500 Unterschriften gegen diesen Beschluss – 10.367 davon sind gültig. Damit ist die Mindestzahl von sieben Prozent der Wahlberechtigten erfüllt: Der Bürgerentscheid kommt.

Im Juli gewinnt das Lager der Wiesen-Retter: 57,1 Prozent sind gegen eine Bebauung der Ochsenkopfwiese – allerdings wird die Mindestzahl an Stimmen nicht erreicht, damit das Ergebnis bindend ist: Nur 30,4 Prozent der Heidelberger stimmen überhaupt ab. Die Bebauungs-Gegner kommen somit nur auf 19.019 Stimmen, das Quorum von 20 Prozent aller Heidelberger Wahlberechtigten hätte bei 22.057 Stimmen gelegen.

Trotzdem bestätigt der – neu zusammengesetzte und nun viel grünere – Gemeinderat Mitte Oktober das Ergebnis: Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 25 zu 24 Stimmen setzen sich die Gegner der Bebauung der Wiese, die im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, durch. Und ausgerechnet Björn Leuzinger von der Satirepartei "Die Partei" ist das Zünglein an der Waage – wie die RNZ es übrigens schon drei Monate zuvor voraussagt. Er bemüht dafür das sogenannte "Welde-Orakel": Bei der entscheidenden Abstimmung zieht Leuzinger den Kronkorken einer Bierflasche der Schwetzinger Brauerei ab. Im Deckel steht das Wort "Ja", also stimmt er mit "Ja" (also gegen die Bebauung) – und erntet für sein Verhalten bei den anderen Ratsmitgliedern viel Unverständnis.

Danach entbrennt eine hitzige Diskussion, an deren Ende feststeht: Der Betriebshof wird bleiben, wo er ist. Für diesen Antrag bilden SPD, CDU, FDP, "Heidelberger", Grün-Alternative Liste, Freie Wähler und AfD eine Mehrheit. Damit beauftragen sie die Verwaltung, "sofort die vorliegenden Planungen für den Ausbau des Betriebshofes am Altstandort in der Bergheimer Straße" wiederaufzunehmen. Auch eine Erweiterung bis zum Czernyring soll geprüft werden. Und erst vor Kurzem beantragt die SPD – die vor einem Jahr die Bebauung des Großen Ochsenkopfs erst möglich gemacht hatte –, die Grünfläche dauerhaft als solche zu erhalten. (tt)

Skandal mit Nebenwirkungen

Christof Sohn ist gut gelaunt, als die RNZ am 21. Februar 2019 mit ihm spricht. "Wir sind uns sicher, dass der Bluttest für Brustkrebs schon Ende dieses Jahres auf dem Markt sein wird", sagt der Chef der Frauenklinik am Telefon. Er sitzt in einem Hotel in Düsseldorf, hat gerade auf einem Kongress seinen angeblichen Forschungsdurchbruch vorgestellt. Jetzt steht noch ein Interviewmarathon mit Journalisten an. Nur die "Bild"-Zeitung ruft nicht an: Ihr hatte Sohn die "Weltsensation aus Heidelberg" schon zuvor exklusiv serviert – als Aufmacher für die Titelseite.

Dieses Werbefoto ging im Februar um die Welt: Frauenklinik-Chef Christof Sohn und Ärztin Sarah Schott präsentieren ihren angeblich marktreifen Brustkrebs-Bluttest – der bis heute nicht auf dem Markt ist. Foto: Uniklinikum

Zehn Monate später ist kein Bluttest auf dem Markt, der Brustkrebs erkennt. Ob Frauenärzte ihn jemals einsetzen werden können, steht in den Sternen. Denn die "Weltsensation" ist keine, der Test liefert viel zu viele falsche Ergebnisse. Ab März deckt die Rhein-Neckar-Zeitung den Skandal nach und nach auf, dokumentiert minutiös die Hintergründe der riesigen PR-Kampagne – und legt dar, wie viel der Vorstand des Universitätsklinikums Heidelberg darüber wusste.

Mitte März schickt die RNZ dem Uniklinikum 78 Fragen – beantwortet werden sie nicht. Doch die RNZ erschließt andere Quellen, und präsentiert ihren Leserinnen und Lesern fast täglich neue Enthüllungen: Das Investment von Christof Sohns Freund, dem vorbestraften Immobilienunternehmer Jürgen Harder, kommt ans Licht. Dessen Ehefrau Franzi van Almsick soll bereits Hollywoodstar Angelina Jolie als Werbefigur für den Bluttest angesprochen haben. Als Berater sind Ex-"Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann und der österreichische Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser dabei. Der Aktienkurs einer chinesischen Firma, die in den Bluttest investiert hat, steigt verdächtig, der Vorwurf des Insiderbetrugs steht im Raum, die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität ermittelt. Doch das ganze Übel hatte schon viel früher begonnen: Im März 2017 wird das ursprüngliche Erfinderteam um Rongxi Yang am Uniklinikum ausgebootet – viel Know-how und eine Millionenförderung gehen damals verloren.

Die Bilanz aus heutiger Sicht: Seit Monaten kehrt das Universitätsklinikum nun schon die Scherben zusammen. Die Aufklärungskosten gehen nach RNZ-Informationen in die Millionen. Im Mai kündigt Uni-Rektor Eitel den Vertrag mit der Technology Transfer Heidelberg GmbH (TTH), die bisher für den Technologietransfer aus Uniklinikum und Medizinischer Fakultät zuständig war. Im Sommer tritt nach und nach fast der komplette Uniklinik-Vorstand zurück: Zuerst nimmt Dekan Andreas Draguhn seinen Hut, wenig später gehen die Leitende Direktorin Annette Grüters-Kieslich und die Kaufmännische Direktorin Irmtraut Gürkan. Deren ehemaliger Stellvertreter, Klinikjustiziar Markus Jones, wird im Herbst fristlos gekündigt und wehrt sich – der Prozess vor dem Arbeitsgericht läuft.

Nur Christof Sohn ist noch in Amt und Würden als Chef der Frauenklinik. Im August teilt ihm die Universität mit, er dürfe von nun an nicht mehr forschen oder lehren – der 58-Jährige bleibt aber Ärztlicher Direktor seiner Klinik. Wie es mit ihm weitergeht, ist völlig unklar.

Im Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission, den eine Kanzlei im Auftrag der externen Aufklärer Christine Hohmann-Dennhardt und Matthias Kleiner anfertigt, wird Sohn als Hauptschuldiger präsentiert. Weil Sohn gegen die Veröffentlichung klagt (sein Anwalt sieht darin eine Vorverurteilung), ist der Bericht bis heute unter Verschluss – nur die RNZ, der das 400-Seiten-Dokument vorliegt, veröffentlicht die wesentlichen Inhalte.

Erst kurz vor Jahresende landet das Klinikum einen kleinen Befreiungsschlag: Mit dem Tübinger Virologen Ingo Autenrieth (57) wird Mitte Dezember ein neuer Leitender Ärztlicher Direktor präsentiert, mit der Wirtschaftsingenieurin Katrin Erk (50), die zwölf Jahre am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim war, eine neue Kaufmännische Direktorin.

Antreten sollen die Neuen ihr Amt im ersten Halbjahr 2020. Sie stehen vor einer riesigen Herausforderung: Die Strukturen müssen sich ändern. Denn auch das sagt der Kommissionsbericht klipp und klar: Bisher sind die Zuständigkeiten im Vorstand oft unklar, das Uniklinikum ist viel zu stark hierarchisch geprägt. Das Bluttest-Debakel ist noch lange nicht ausgestanden. (rie)

Grün, grüner, Heidelberg: Erdrutschsieg bei der Kommunalwahl

2019 wird gewählt – und zwar hauptsächlich "grün". Bei der Kommunalwahl am 26. Mai feiern die Heidelberger Grünen einen echten Erdrutschsieg. Die Partei kommt mit 31,9 Prozent auf fast ein Drittel der Stimmen, über zwölf Prozentpunkte mehr als noch 2014. Damit gehen 16 von 48 Ratssitzen an die Grünen – ein Rekordergebnis.

Derek Cofie-Nunoo. Foto: Rothe

Die großen Verlierer der Wahl sind die beiden Berliner Regierungsparteien CDU und SPD. Die Christdemokraten kommen auf 15 Prozent der Stimmen und verlieren drei ihrer bisherigen zehn Sitze im Stadtrat. Die Sozialdemokraten stellen nun mit 13,9 Prozent ebenfalls sieben Gemeinderäte – vorher waren es acht.

Außerdem ist der neue Gemeinderat jünger und weiblicher, 17 Stadträte werden gänzlich neu in das Gremium gewählt, zehn davon sind "grün".

Für eine Riesenüberraschung sorgt Derek Cofie-Nunoo, der 2014 bei der OB-Wahl gegen Eckart Würzner angetreten wollte, seine Kandidatur aber wegen Krankheit zurückzog. Im Mai kandidiert er auf dem letzten Platz der grünen Liste – und wird überraschend nach vorne gewählt. Die Grünen machen ihn wenig später sogar zum Fraktionsvorsitzenden.

Schnell wird klar: Die grüne Fraktion hat keine Zeit zu verlieren. Im Juni kündigt Bürgermeister Wolfgang Erichson eine "Giftliste" mit drastischen Klimaschutzmaßnahmen an – etwa einen Bewohnerparkausweis für 42 Euro im Monat. (ani)

Keine Lösung im Sperrzeiten-Streit

Auch das Jahr 2019 bringt keine finale Entscheidung im Streit um die Kneipenöffnungszeiten in der Altstadt. Im Gegenteil: Es wird in Zukunft vermutlich munter weiter vor Gericht gestritten. Denn gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 31. Juli legen die Stadträte im Oktober Berufung ein.

Unter der Woche bis 1 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr: So lange dürfen aktuell die Kneipen öffnen. Foto: Rothe

Die siebte Kammer des Gerichts hatte zuvor bei der Verhandlung in Mannheim Anwohnern Recht gegeben, die mit einer Normerlassklage auf längere Sperrzeiten geklagt hatten. Aus Gesundheitsgründen und um den Altstädtern wenigstens eine Nachtruhe von sechs Stunden zu ermöglichen, so die Argumentation des Gerichtsurteils vom Juli, müssten die Gaststätten werktags um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr schließen. Der Gemeinderat, so die Richter, habe in dieser Frage keinen Spielraum.

Beim RNZ-Forum zum Thema am 9. Oktober im Karlstorbahnhof finden die Diskutanten auch nicht zueinander – und der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson platzt der Kragen, weil ihm zufolge der Stadt zu häufig die Schuld in die Schuhe geschoben werde. Die erleidet in der alles entscheidenden Sitzung des Gemeinderats am 17. Oktober Schiffbruch mit einem Kompromissvorschlag: Die Kneipen in der Kernaltstadt sollen am Wochenende nur noch bis 3 Uhr und werktags bis 1 Uhr öffnen dürfen. Die Stadträte aber beschließen ihren eigenen Kompromiss: Fortan dürfen die Kneipen am Wochenende weiterhin bis 4 Uhr öffnen, an allen Werktagen ist um 1 Uhr Schluss. Der Rechtsanwalt der Anwohner, Werner Finger, kündigt noch vor der Sitzung an, gegebenenfalls noch längere Sperrzeiten gerichtlich durchzusetzen.

Um dem vorzubeugen, beschließen die Stadträte im Oktober auch noch einen Antrag von CDU und FDP. Demnach soll ein Nachtbürgermeister angestellt werden, der zwischen Anwohnern, Kneipengängern und Feiernden vermittelt. Im Dezember steht das Thema schließlich auf der Tagesordnung von Haupt- und Finanzausschuss, der das Thema in den nächsten Ausschuss für Bildung und Kultur im Januar verweist. (ani)

Aus Klimaprotest wird Klimapolitik

Ein Thema bewegt die Heidelberger in diesem Jahr so wie kein anderes: das Klima. Denn es dauert zwar ein wenig, bis die – mittlerweile weltweit aktive – Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" (FFF) hier ankommt, doch im Laufe des Jahres entfacht sie eine unerwartete Wucht. Während bei der ersten Klima-Demo Ende 2018 nur wenige protestieren, bestreiken am 14. Januar 2019 schon rund 200 Schülerinnen und Schüler den Unterricht und gehen auf die Straße – obwohl Schulleiter und Ordnungsamt das verhindern wollen. Und damit nimmt die Bewegung Fahrt auf: Zwei Monate später, am 16. März, demonstrieren schon 2500 Menschen. Die Teilnehmerzahlen steigen – und auch der Druck auf die Politik.

Line Niedeggen, Sprecherin von Fridays for Future Heidelberg, bei einer Demonstration im Oktober (vor dem Banner). Foto: FFF

Der Höhepunkt kommt am 21. September: 10.000 Menschen protestieren in Heidelberg für den Klimaschutz – es ist eine der größten Demonstrationen, die die Stadt je gesehen hat, vermutlich sogar die größte. Und das ist keine Eintagsfliege: Am 29. November sind wieder 9000 auf der Straße. Und FFF-Sprecherin Line Niedeggen kündigt mit Blick auf 2020 schon an: "Solange nicht konsequent gehandelt wird, werden wir immer mehr."

Doch während die vor allem jungen Menschen in der Regel vor dem Rathaus demonstrieren, tut sich im Laufe des Jahres auch drinnen etwas in Sachen Klimaschutz – und das nicht erst, nachdem die Grünen bei der Kommunalwahl im Mai abräumen. Am 12. Mai, zwölf Tage vor der Internationalen Klimakonferenz, ruft Heidelberg als eine der ersten deutschen Städte den "Klimanotstand" aus.

Zwar dauert es noch einige Monate, doch dann wird aus diesem symbolischen Schritt ein politisches Handlungsprogramm. Am 23. November beschließt der Gemeinderat den "Klimaschutz-Aktionsplan", der – wenn er in den nächsten Jahren konsequent umgesetzt wird – das Leben aller Heidelberger nachhaltig verändern dürfte.

Denn einige der 30 Punkte in dem Programm haben es durchaus in sich: So soll der öffentliche Nahverkehr nicht nur stark ausgebaut werden, sondern am Wochenende künftig kostenlos sein – und die Stadt prüft zudem, ob man nicht auch komplett auf Fahrscheine verzichten kann. Die städtische Versorgung mit Strom und Wärme soll zudem komplett umgestellt werden, wozu neue Kraftwerke und deutlich mehr Solaranlagen gebaut werden müssten. 3000 neue Bäume in der Innenstadt sollen außerdem helfen, mit den steigenden Temperaturen zu leben.

Leiden werden unter den Maßnahmen vermutlich vor allem die Autofahrer aus Heidelberg und Umgebung: Denn nicht nur das Parken soll teurer und die Parkplätze deutlich weniger werden, auch zahlreiche Straßen werden nach den Plänen zu Radwegen, Grünflächen oder öffentlichen Plätzen umgebaut. (dns)

Die Welt zu Gast

Foto: Rothe

Nur mal kurz den Planeten retten – aus diesem Grund versammelten sich Ende Mai rund 800 Besucher aus aller Welt zur "International Conference on Climate Action". Zwei Tage diskutierten Menschen, wie sich dem Klimawandel beikommen lässt. Mit dabei waren auch prominente Namen wie Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Bewegung "Fridays for Future", und Umweltministerin Svenja Schulze. Gerettet wurde die Welt am Ende zwar nicht, doch auf eines konnte man sich verständigen: Nur wenn alle zusammenarbeiten, kann die Katastrophe abgewendet werden. (pne)

Nicht jeder mag die E-Scooter

Taucher bergen im September einen E-Scooter der Marke „Tier“ aus dem Neckar. Foto: Priebe

Seit 1. August bevölkern sie die Straßen Heidelbergs: die grünen, elektronisch angetriebenen Tretroller der Marke "Tier". Viele erfreuen sich an dem neuen Verkehrsmittel, das über eine App genutzt werden kann, doch mindestens genauso viele regen sich darüber auf. "Wildparkerei" und "rücksichtsloses Fahren" sind die Stichworte. Im Laufe des Sommers werfen Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst schließlich ein strenges Auge auf E-Roller-Fahrer – und stellen tatsächlich zahlreiche Verstöße fest. Vor allem betrunkene E-Roller-Fahrer machen Schlagzeilen – zumal bei den Gefährten die gleiche Promillegrenze wie bei Autos gilt. Viele verlieren so ihren Führerschein. Im September finden Taucher dann auch den ersten E-Tretroller im Neckar. In Frankreich sind E-Scooter, die in Flüsse oder Hafenbecken geworfen werden, da längst schon Alltag. (ani)

Der Streit um die Hubböden

Diese Visualisierung zeigt, wie die Stadthalle künftig aussehen soll. Repro: Waechter/bloomimages

Die Pläne für die Stadthallensanierung sorgen im Herbst für einen handfesten Streit. Während der Haupt- und Finanzausschuss im September das Konzept von Architekt Felix Waechter abnickt und Mäzen Wolfgang Marguerre ankündigt, bis zu 33 Millionen Euro aus privaten Mitteln für den Umbau zu geben, regt sich bei einer Bürgerinitiative Widerstand. Die "Konzertfreunde der Stadthalle" wehren sich mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner vor allem gegen ein Detail der Sanierungspläne: Dass der große Saal mit Hubböden ausgestattet werden soll.

Dieser massive Eingriff in die Bausubstanz sei aus Denkmalschutzgründen nicht gerechtfertigt und zerstöre die Atmosphäre der Stadthalle, so die Befürchtung. Der behutsamere Eingriff – eine Sanierung im optimierten Ist-Zustand – sei nicht ausreichend geprüft worden.

Würzner, der Stadthallen-Betreiber "Heidelberg Marketing", aber auch viele Nutzer der Stadthalle wie Thorsten Schmidt, Intendant des "Heidelberger Frühling", stehen hingegen hinter dem Waechter-Konzept. Denn die Hubböden ermöglichen es, die "gute Stube" als Konzertsaal mit aufsteigendem Gestühl und als historischen Saal mit ebenem Boden zu nutzen. Am Ende des Jahres ist klar: Diese Pläne werden weiterverfolgt. (hob)

Der Streit ums Kulturdezernat

Die Euphorie bei den Grünen ist groß, als sie im Oktober zusammen mit Oberbürgermeister Eckart Würzner verkünden, dass es ab Oktober 2020 einen Klimaschutz-Bürgermeister in Heidelberg geben wird, für den die stärkste Gemeinderatsfraktion das Vorschlagsrecht hat. Die Schaffung des neuen Dezernats ist das Ergebnis von Verhandlungen, die die Grünen und Würzner zusammen mit CDU und SPD geführt hatten.

Doch dabei wird auch beschlossen, dass Kulturdezernat zu zerschlagen: Die Grünen wollten das Kulturamt Bürgermeister Wolfgang Erichson zuordnen, die anderen großen Kulturinstitutionen sollten aber in einem anderen Dezernat bleiben – der Begriff Kultur in der Amtsbezeichnung nicht mehr auftauchen. Nach Protesten von Kulturschaffenden und aus der Bürgerschaft verhandeln die Akteure – nach heftigen Auseinandersetzungen und Schuldzuweisungen – nach und verkündeten exklusiv beim RNZ-Forum "Wohin steuert die Kultur?" im Theater den Kompromiss: Der grüne Dezernent für Bürgerdienste, Integration und Chancengleichheit bekommt auch das komplette Kulturressort. Vollzogen werden soll diese Änderung, wenn Kulturbürgermeister Joachim Gerner Anfang 2021 in den Ruhestand geht. (tt)

Ein paar Millionen mehr

Es wird viel gebaut, die Branche boomt, die Preise explodieren – auch in Heidelberg. Die Stadt bekommt das im September bei der Gneisenaubrücke, die die Bahnstadt und Bergheim im Frühjahr 2021 verbinden sollte, zu spüren. Das Angebot für die Brücke fällt nach der europaweiten Ausschreibung drei Mal höher aus als die Stadtverwaltung kalkuliert hatte: Statt 5,5 Millionen Euro an Baukosten, veranschlagte die Baufirma 15,7 Millionen Euro für die 129 Meter lange Konstruktion. Die Ausschreibung wird aufgehoben, ein Bau ist nun erst 2022 möglich.

Auch beim neuen Konferenzzentrum in der Bahnstadt hat man sich offenbar verkalkuliert – beziehungsweise einige Kosten in den anvisierten 65 Millionen Euro schlicht vergessen: die 600er-Kostengruppe für Innenausstattung und Technik etwa. Auch eine zusätzliche Tiefgaragenetage stellte sich im Nachhinein als notwendig heraus. Und so explodieren auch hier die Baukosten auf rund 100 Millionen Euro. Die Öffentlichkeit bekommt das erst durch die RNZ-Berichterstattung mit. Denn weil die BSG, eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH, das Konferenzzentrum baut, werden die Gemeinderäte über die Kostensteigerung nur hinter verschlossenen Türen informiert. (ani/tt)

Ankunftszentrum: Und raus bist du?

Wohin mit dem Ankunftszentrum für Geflüchtete? Anfang 2019 werden zwei Alternativen diskutiert: Es zieht auf die Wolfsgärten oder wird in Patrick Henry Village (PHV) verlagert. Eine Mehrheit zeichnet sich für beides nicht ab. Was also macht der Gemeinderat? Er vertagt die Entscheidung auf nach der Wahl – und bittet das Land um mehr Infos. Im Mai erringen die Fraktionen eine Mehrheit, die sich den PHV-Verbleib vorstellen können, im Oktober kommen die Infos. Und was macht der Stadtrat?

Er schließt PHV als Standort aus. Stattdessen gibt es eine neue Alternative, über die munter gestritten wird: Die Verwaltung schlägt das Gewann Gäulschlag vor, findet die Idee selbst aber eher mäßig. Und die Landwirte, die dieses bewirtschaften, drohen, auf die Barrikaden zu gehen. Am Ende des Jahres gibt es also wieder zwei mögliche Standorte. Doch im März 2020 soll endlich die Entscheidung gefällt werden – wie schon ein Jahr zuvor. (dns)

Der Providenzgarten kommt - nur wann?

Seit gut eineinhalb Jahren beschäftigt der kleine Garten hinter der Providenzkirche in der Altstadt die Heidelberger – denn immerhin handelt es sich um die kümmerlichen Reste des einstigen kurfürstlichen Herrengartens in der Innenstadt. Ende November steht fest: Stadt und Kirche haben sich geeinigt, die Grünfläche mit ihren zwei Dutzend Baumdenkmalen bleibt erhalten und soll zu einem Park umgestaltet werden. Die große Frage ist nur, wann das passieren wird. Denn zuerst muss das angrenzende marode Providenz-Gemeindehaus abgerissen und neugebaut werden – und bis das so weit ist, dürften mehrere Jahre ins Land gehen.

Entscheidend für den Durchbruch sind vor allem die Bemühungen der Bürgerinitiative: Sie sammelt nicht nur Unterschriften, sondern auch Geld, am Ende sind es 2,2 Millionen – das reicht mehr als 20 Jahre, um das 1200 Quadratmeter große Grundstück anzupachten (denn die Kirche verkauft ihr Eigentum nicht mehr). (hö)

Einfach tierisch!

> Gänse: Vor allem die Hinterlassenschaften der Tiere auf der Neckarwiese beschäftigen 2019 abermals Bürger und Stadt. Auch eine Anti-Küken-Pille ist im Gespräch. Für Aufregung sorgt ein Vorstoß von Bürgermeister Wolfgang Erichson im April, der nicht angeleinte Hunde auf die Tiere loslassen will. Die Stadt nimmt davon dann doch Abstand – und wartet mit einem humaneren Anti-Gans-Programm auf: Die Bußgelder für unerlaubtes Füttern werden erhöht und Jäger sollen auf ihren Feldern gezielt Gänse schießen. Gescheitert ist ein Experiment mit dem "Gänseschreck" – ein drachenartiges Raubvogel-Imitat.

> Waschbär Fred hat offenbar die Vollpension im Heidelberger Zoo in das Gehege gelockt. Der frei lebende Waschbär ist eines morgens einfach da – und der Zoo integriert ihn erfolgreich in die Waschbärengruppe, die in einem Gehege am Neckarkanal lebt – direkt neben der Jugendherberge. Denn einfach auswildern kann der Tiergarten Fred nicht, das lässt eine Verordnung der Europäischen Union nicht zu. Durch den RNZ-Bericht wird Fred richtig bekannt: Sogar US-Zeitungen berichten über den Waschbären, der freiwillig in die Gefangenschaft gegangen ist.

> Pustefix-Bär: Seit Jahrzehnten sitzt an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse auf einem Balkon der Pustfix-Bär und bläst Seifenblasen. Mit dem Auszug des Schuhhauses Dielmann verschwindet das "Tier" Ende Februar, erst ein halbes Jahr später ist es wieder da. Und im Gegensatz zu einst ist es nun auch der Original-Pustefix-Bär und nicht der Dielmann-Nachbau.

Auf der Speyerer Straße trabte am 1. März ein ausgebüxtes Pferd. Foto: pr

> Pferd: Am 1. März büxt ein Pferd aus und trabt die viel befahrene Speyerer Straße auf und ab. Das Tier hatte sich während eines Springturniers in Kirchheim losgerissen; die Polizei fängt es wieder ein.

> Die vier Alpakas Sam, Gargamel, Pepino und Black Diamond sollen die Lösung sein: In den Hanglagen Ziegelhausens sollen die Alpakas dafür sorgen, dass die vielen Wildschweine nicht die Grundstücke der Anwohner umpflügen. Im Mai ziehen die vier auf die eigens dafür eingerichtete Alpakafarm Hirtenaue von Melanie Weigl ein. Sie will die Tiere auch für therapeutische und pädagogische Zwecke nutzen, verarbeitet aber auch ihre Wolle.

> Um acht Schwaneneier an der Alten Brücke spielt sich in diesem Jahr wieder ein veritables Drama ab. Eine Ponton-Konstruktion der Tierrettung Rhein-Neckar und des Technischen Hilfswerks (THW) soll sie vor einem drohenden Hochwasser retten. Die Nacht- und Nebel-Aktion trägt aber keine Früchte. Im Gegenteil: Die Schwanen-Mutter nimmt das Nest nicht mehr an.

> "Corynebakterium heidelbergensis" heißt das neue Bakterium, das Heidelberger Forscher um den Biologen Prof. Michael Wink und seinen Doktoranden Markus Braun in diesem Jahr entdecken. Sie finden es in der Bürzeldrüse der Nilgänse auf der Neckarwiese. Es handelt sich dabei um ein harmloses kleines Stäbchen.

> Der Schimpanse Epulu kommt im September aus Wuppertal nach Heidelberg. Hier soll der betagte Affe zusammen mit den vier Heidelberger Schimpansen-Damen in einer Senioren-WG seinen Lebensabend verbringen. Die Tierrechtsorganisation "Great Ape Project" kritisiert die Haltung von Epulu in Heidelberg und die Trennung von seiner langjährigen Partnerin in Wuppertal. Im Zoo ist man zufrieden, vor allem zu Schimpansin Susi hat Epulu schon ein sehr enges Verhältnis. tt/ani/hö

Juristischer Schiffbruch mit Ansage

In Heidelberg werden einfach erstaunliche Geschichten geschrieben: Da bekommt Ende Februar doch tatsächlich ein Restaurant einen Stern des renommierten Gastronomieführers Michelin, das nach Ansicht so manches Mitglieds des Gemeinderats gar nicht existiert. Die Rede ist natürlich vom "Oben" im ehemaligen "Alten Kohlhof". "Das ist wohl Beleg genug, dass es uns als Restaurant gibt", sagt der mit dem Stern ausgezeichnete Koch Robert Rädel, als er von der Auszeichnung erfährt. Doch den Gemeinderat beeindruckt das nicht im geringsten – alle Fraktionen wollen den Rückkauf weiterhin juristisch erzwingen.

So sieht es im „Oben“ im ehemaligen „Alten Kohlhof“ aus. Das Restaurant hat inzwischen sogar einen Michelin-Stern. Foto: pr

Der Streit um das Anwesen wird so langsam zur unendlichen Geschichte – er beschäftigt Heidelberg seit Jahren. Die Fronten sind klar: Stadtverwaltung und Gemeinderat wünschen sich ein klassisches Ausflugslokal – wie früher. Sie sind der Meinung, es gebe eine vertragliche Verpflichtung, nachdem die Eigentümer im ehemaligen "Alten Kohlhof" ein Restaurant betreiben müssten – genau das aber hätten sie eben monatelang nicht getan. Die Besitzer, die das Anwesen Anfang 2015 gekauft hatten, zweifeln die bindende Wirkung des entsprechenden (juristisch kompliziert formulierten) Grundbucheintrags aber an – und argumentieren, dass es doch außerdem längst ein Restaurant gebe. Das "Oben" ist zwar kein klassisches Ausflugslokal – aber davon steht eben erst recht nichts im Grundbucheintrag.

Im Juni erleidet die Stadt vor dem Landgericht juristischen Schiffbruch. Richterin Andrea Großmann gibt in ihrem 29-seitigen Urteil den Eigentümern in allen Punkten recht: Die Stadt habe mit der Klage auf Rückkauf unverhältnismäßig gehandelt, weil ja inzwischen eine Gaststätte betrieben wird. Damit sei nicht nur dem Wunsch der Stadt, sondern auch dem Sinn des Grundbucheintrags Genüge getan. Damit nicht genug: Die Richterin bezweifelt ganz grundsätzlich, ob eine Pflicht zum Betrieb einer Gaststätte überhaupt bestehe – denn sie würde "gegen das Gebot angemessener Vertragsgestaltung" verstoßen.

Der Gemeinderat zeigt sich von dieser krachenden Niederlage unbeeindruckt: Knapp vier Wochen später entscheidet das Gremium einstimmig (!), das Urteil anzufechten. Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner stimmt dafür, obwohl die Chancen nach seiner "persönlichen juristischen Einschätzung nicht so gut sind", wie er im RNZ-Jahresendinterview zugibt. Er beharrt dennoch darauf: "Was dort oben existiert, ist nicht das, was der Gemeinderat intendiert hat." Und deshalb gehe er, wenn der Gemeinderat das wünsche, eben durch alle Instanzen. Der Streit geht also weiter – und wird die Heidelberger auch 2020 noch beschäftigen. (rie)

Eine Stadt im Bauwahn

Im Jahr 2019 ist Heidelberg gefühlt eine einzige Baustelle. Überall wird gebuddelt, geschaufelt, aufgerissen, zugeschüttet und hochgezogen.

> Großsporthalle: Sie soll für Entspannung sorgen, denn die Hallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport sind derzeit sehr begrenzt. Doch die neue Großsporthalle an der Speyerer Straße wird auch das neue Zuhause für die Basketballer der MLP Academics. Im Frühjahr 2020 soll die Halle fertig sein.

> Energiespeicher: Am 20. November ist es soweit: Der 40 Meter hohe Energiespeicher im Pfaffengrund geht ans Netz; an ihm wird seit Sommer 2018 gebaut. Bis das Bistro auf seinem Dach einzieht, wird es allerdings noch bis Mitte 2021 dauern.

> Hebelstraßenbrücke: Schon 2011 beschließt der Gemeinderat, die marode Hebelstraßenbrücke in der Weststadt durch eine neue Brücke zu ersetzen. Es kommt aber immer wieder zu Verzögerungen. Im Mai dieses Jahr ist es endlich soweit: Die alte Brücke wird abgerissen. Im Frühjahr 2021 soll die neue fertig sein.

Die Dauerbaustelle am Hauptbahnhof ist seit dem Spätsommer Geschichte. Foto: Rothe

> Hauptbahnhof: Eine "Operation am offenen Herzen" – so nennt OB Eckart Würzner die Großbaustelle rund um den Hauptbahnhof vor dem Start im Juli 2018. Knapp 18 Monate später lässt sich sagen: Operation geglückt. Pünktlich nach den Sommerferien wird die neue Haltestelle in Betrieb genommen. Im Frühjahr sollen auch die letzten Restarbeiten rund um den Willy-Brandt-Platz erledigt sein.

> Neckarlauer: Das erste Großprojekt von "Stadt an den Fluss" ist im Sommer fertig: die Aufwertung des Neckarlauers bei der Anlegestelle der Weißen Flotte. Gefeiert wird das mit einem zweitägigen "Sommer am Fluss". Doch der Neckarlauer soll nur der erste Streich sein. Die Stadt plant derzeit eine ganze Neckaruferpromenande vom Wieblinger Wehr bis zum Karlstor.

> Europaplatz: Ein ganz neues Quartier mit dem Europaplatz als südlichen Bahnhofsvorplatz baut die Gustav-Zech-Stiftung gerade in der Bahnstadt. Dort entstehen über 100 Wohnungen, ein Hotelhochhaus, die neue Zentrale der Sparkasse und weitere Gewerbeeinheiten. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.

> Königstuhlhotel: Im Rohbau fertig ist das Königstuhlhotel, dessen Baukörper für Diskussionen sorgte. Im Frühjahr 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

> Karlstorbahnhof: Das Kulturhaus zieht in die ehemaligen Stallungen auf den Campbell Barracks in der Südstadt – allerdings voraussichtlich erst Ende 2021.

> Hölderlin-Gymnasium: Es ist die derzeit größte Baustelle bei den Schulen: die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums. 2018 zogen einige Schüler in Container um, im Sommer 2019 wird der erste Bauabschnitt fertig, bis 2021 dann alles. (ani/tt/hö/pne)

Foto: Rothe

Ein wirklich goldener "Herbst"

Zum 50. Mal wird am letzten September-Wochenende der "Heidelberger Herbst" gefeiert, und wieder einmal kommen über 100.000 Besucher – die Polizei spricht sogar von 160.000 – zum größten und wohl stimmungsvollsten Stadtfest der Region. Erstmals gibt es ein Feuerwerk, und auch Hip-Hopper Toni L. feiert seinen 50. Geburtstag mit einem Konzert auf dem Karlsplatz. Und auch das Wetter passt zum goldenen Herbst. (hö)

Gleich zwei neue Dekane

Es sollte über ein Jahr dauern, bis die Heidelberger Protestanten wieder einen Dekan bekommen: Am 27. Oktober wird Christof Ellsiepen offiziell in sein Amt eingeführt, gewählt wird er ein halbes Jahr vorher. Der 49-Jährige kommt aus Konstanz, im Vorort Litzelstetten war er acht Jahre lang Pfarrer.

Bei den Katholiken folgt Alexander Czech (51) zum 1. Januar nahtlos auf Joachim Dauer, der als "normaler Seelsorger" nach Weinheim geht. Czech stammt aus Eppingen-Mühlbach und war zunächst Jetpilot und Vermessungsingenieur; erst 2007 wurde er zum Priester geweiht. (hö)

Bernhard Eitel. Foto: Rothe

Die Uni bleibt Elite und Eitel bleibt Rektor

Für Uni-Rektor Bernhard Eitel war es ein aufregendes, aber am Ende ein gutes Jahr. Das liegt vor allem daran, dass die Ruperto Carola weiterhin eine von 13 deutschen Universitäten ist, die den Titel "Exzellenz-Uni" tragen darf. Am 19. Juli steht das fest – nach mehreren Jahren des Wettbewerbs. Der Erfolg bedeutet für die Uni neben Renommee vor allem viel Geld: Mindestens sieben Jahre lang fließen Millionen von Bund und Land nach Heidelberg, um Forschung und Lehre zu stärken.

Einen persönlichen Erfolg kann Eitel schon einige Monate früher feiern: Am 12. März wird er vom Wahlgremium der Uni für eine dritte Amtszeit als Rektor gewählt. Trotz großer Mehrheit wird das wohl seine letzte sein: "Mit 66 Jahren ist es dann auch mal gut, denke ich", sagt er nach der Wahl der RNZ. (dns)

Die Gewinner des Jahres

Der Leibniz-Forscher

Hans-Reimer Rodewald. Foto: DKFZ

Hans-Reimer Rodewald erhält im März den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Forschungsförderungspreis Deutschlands, dotiert mit 2,5 Millionen Euro. Rodewald ist einer der weltweit führenden Immunologen und forscht zu der Frage, wie sich die verschiedenen Arten von Immunzellen aus Stammzellen entwickeln.

Die Lebensretterin

Kamila Lezniak.Foto: Rothe

Kamila Lezniak ist eine Heldin – und wird dafür im Februar mit der Ehrenurkunde des Landes ausgezeichnet, persönlich unterschrieben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Am Neujahrsmorgen 2018 hatte die heute 26-Jährige unter dramatischen Umständen eine Frau aus dem eiskalten Neckar gezogen – und ihr so das Leben gerettet.

Der päpstliche Wissenschaftler

Stefan Hell. Foto: Rothe

Dem Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell wird im Sommer eine besondere Ehre zuteil: Papst Franziskus macht ihn zum Ordentlichen Mitglied der Päpstlichen Wissenschaftskommission. Nun gehört Hell zu einem erlauchten Kreis von rund 80 Spitzenforschern aus aller Welt, mit denen er naturwissenschaftliche Erkenntnisse und erkenntnistheoretische Fragen diskutiert. Die Ergebnisse der Treffen werden dem Papst mitgeteilt.

Die royale Geehrte

Nichola Hayton.Foto: Hentschel

Für Nichola Hayton geht im November ein Lebenstraum in Erfüllung: In Schloss Windsor trifft sie "ihre" Königin. Queen Elizabeth II. macht die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar zum Mitglied des "Most Excellent Order of the British Empire" – und ehrt damit ihre langjährigen Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft.

Der Enkeltrick-Verhinderer

Jürgen Wimmer.Foto: Rothe

Als im Mai eine 88-Jährige zu Jürgen Wimmer in die Sparkasse kommt und 25.000 Euro abheben will, wird der Banker misstrauisch – und sorgt dafür, dass Enkeltrick-Betrüger die alte Dame nicht um ihr Hab und Gut bringen. Wimmer wird dafür im Juni vom Verein "Sicheres Heidelberg" ausgezeichnet. Die Betrügerin, die dank ihm gefasst wird, wird im September zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Der Ex-Obdachlose

Markus Schmitt. Foto: Hentschel

Für Markus Schmitt bringt 2019 die Wende in seinem Leben. Nach 20 Jahren Arbeitslosigkeit findet der 43-Jährige einen festen Job und wird am 24. April als Gärtner bei der Waldorfschule eingestellt. Vier Jahre lebte Schmitt auf der Straße, seine Partnerin starb 2016 an Alkohol- und Drogenmissbrauch. Nun sieht Schmitt wieder positiv in die Zukunft.

Die neue Chefin

Cora Malik. Foto: Toscano

Es ist eine große Aufgabe – und sie liebt Herausforderungen: Cora Malik wird neue Chefin des Karlstorbahnhofs. Die 39-Jährige kennt die regionale Kulturszene gut und ist eine erfahrene Netzwerkerin. Damit ist sie genau die Richtige, um bis Ende 2021 den Umzug des Kulturhauses von der Altstadt in die Südstadt zu stemmen.