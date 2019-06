Von Birgit Sommer

Heidelberg. Arthrose, die Krankheit, die den Menschen so schmerzhaft unbeweglich machen kann, zog bei der Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ natürlich Hunderte Zuhörer an. Schon um 18.30 Uhr musste der Hörsaal in der Kopfklinik geschlossen werden, denn mehr als 400 Personen erlauben die Brandschutzvorschriften nicht.

Wer vergeblich kam, hat möglicherweise auch nicht sofort vom Sicherheitspersonal erfahren, dass er den Parkplatz auf jeden Fall kostenlos verlassen kann - und nicht etwa bis zum Veranstaltungsende auf ein Ausfahrticket warten muss.

Bei Arthrose, einer degenerativen Gelenkerkrankung, ist der Patient selbst sein bester Arzt - zumindest in den ersten Stadien der Krankheit. "Das meiste, was Sie machen können, haben Sie selbst in der Hand", sagt Dr. Babak Moradi, der Kommissarische Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Heidelberg. Denn Sport und Gewichtsreduktion wirken auf Botenstoffe im Körper ähnlich wie etwa Cortison und fördern die Regeneration. > Bewegungstherapie und Sport: Eine halbe Stunde Bewegung täglich reduziert die Schmerzen und kann eine im Körper befindliche Entzündung unterdrücken. Eine bessere Führung des Gelenks ist möglich, und man wird überhaupt beweglicher. Die Abteilung für Physiotherapie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie verschickt dazu zwei unterschiedliche Flyer mit Übungen, die sich bei Hüft- beziehungsweise Knieproblemen eignen und auch nach Gelenkersatz durchgeführt werden. Zu bestellen sind sie bei der Leiterin der Physiotherapie, Anne von Reumont, unter Telefon 06221 / 35503 oder per E-Mail an anne.reumont@med.uni-heidelberg.de > Gewicht: Ein hohes Gewicht bedeutet nicht nur Last auf den Gelenken. Es werden auch Botenstoffe im Körper freigesetzt, die zu Schmerzreaktionen führen. Ein Beispiel von Dr. Moradi: Wer fünf Kilo abnimmt, verringert sein Risiko, dass die Arthrose voranschreitet, um 30 Prozent. Auf einer Schmerzskala von eins bis zehn reduziert sich sein Schmerzempfinden zugleich um drei Teilstriche. bik

Die Uniklinik bedauert sehr, dass es keine andere Lösung für ihr kostenloses Angebot an die Bürger gibt, das Neueste von den Experten aus der Universitätsmedizin zu erfahren. Die gute Nachricht ist aber: Dr. Babak Moradi wird seinen Vortrag am 18. September wiederholen.

Arthrose: "Was die Alten immer schon auszuhalten hatten", befand der Medizinhistoriker Prof. Wolfgang U. Eckart in seiner Einführung. "Teil des menschlichen Daseins", sagte auch Dr. Babak Moradi, derzeit kommissarischer Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Klinik in Schlierbach. Dass er sein Thema mit viel Kenntnis anging und sogar hoffnungsfroh in die Zukunft blickt, was neue Heilmethoden betrifft, war jederzeit in seinem kurzweiligen Vortrag zu spüren.

Am Kniegelenk erklärte Moradi, wie der Knorpel strukturiert ist, was er bei der Bewegung alles auszuhalten hat - ein 60-jähriger Büroangestellter hat 77 Millionen Schritte gemacht - und welche Prozesse auf der Ebene der Zellen, der Zellbotenstoffe (Zytokine) und der Enzyme schuld an der Arthrose sind.

Wer unter ihr leidet, kennt die Anzeichen: Schmerz, vor allem Anlaufschmerz, Schwellung, Überwärmung, Bewegungseinschränkung. Auch die Risikofaktoren sind klar: Übergewicht, Verletzungen, Bewegungsmangel, mechanische Fehlbelastungen und genetische Faktoren.

Was dagegen zu tun ist, nahm der Experte genau unter die Lupe. Er beschrieb die Wirkung von Medikamenten wie Ibuprofen, das ein Enzym blockiert und so die Entzündung unterdrückt. Oder einer Kortison-Spritze oder Hyaluron-Spritze ins Gelenk, die den Schmerz für gewisse Zeit reduzieren. "Einfluss auf den Verlauf der Arthrose haben sie nicht," zitierte Moradi aus wissenschaftlichen Studien.

Lässt sich der Knorpelzustand durch eifrig von der Industrie beworbene Nahrungsergänzungsmittel verbessern? Die Einnahme von Glucosamin und Chondroitin helfe etwas besser als ein Placebo, aber die Krankheit werde nicht beeinflusst, sagte Moradi. Viel mehr ist nach seinen Worten von Sport und Gewichtsreduktion zu halten.

Natürlich stellte der Experte auch die Knorpelchirurgie vor, bei der ein kleiner Schaden durch angezüchtete Knorpelzellen repariert wird. Und die Endoprothetik in der Schlierbacher Klinik, einem Zentrum, in dem jährlich bis zu 1200 Hüftgelenke, Kniegelenke und Teilgelenke eingesetzt werden.

Die Zukunft, so Moradi, brauche neue Therapieansätze, die den regenerativen Prozess im Knorpel unterstützten und den degenerativen hemmten. Die Forscher gehen derzeit unterschiedlichen Ideen nach, indem sie Zellen blockieren, Zellbotenstoffe einfangen und deren Funktion unterdrücken oder Enzyme blockieren. "Keine Science Fiction!", unterstrich Babak Moradi. Er erwartet erste Anwendungen schon in zehn Jahren.

Info: Dr. Babak Moradi wiederholt den Vortrag "Arthrose - Neue Sichtweise einer alten Erkrankung" am 18. September im Hörsaal der Kopfklinik.