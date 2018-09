Von Manuel Reinhardt

Heidelberg. Wer zu spät kommt, das wusste schon Michail Gorbatschow Ende der 1980er Jahre, wer den Umbruch verpasst, den bestraft das Leben. Die Geschichte ist bekannt. Übertragen ins Heute heißt das: Wer sich den digitalen Entwicklungen versagt, der verliert - im Falle der Medien Leser, Zuschauer, User. Eine Branche im Umbruch. Oder eher in der Krise?

Der Frage, wohin der Journalismus steuert, will sich das Medien.Zukunft.Festival des Deutschen Journalisten Verbandes Baden-Württemberg in Heidelberg stellen. Am Samstag, 13. Oktober, wird auf dem SRH Campus aktuellen Zukunftsthemen entgegengetreten und ein gemeinsamer Blick in die Zukunft des Journalismus gerichtet.

Darum geht's

Unbestritten: Die Welt ist im Wandel, die Digitalisierung verschmilzt die greifbare und die virtuelle Realität. Das hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Medien über Nachrichten, Vorgänge, Geschichten - kurz: das Leben - berichten. "Es gibt Zukunftstrends, die für die tiefgreifendsten Veränderungen in der Gesellschaft sorgen", sagt Jannis Kuhlencord. Er ist der Projektleiter des Medien.Zukunft.Festivals.

Soziale Medien seien solche Trends etwa - Instagram, Twitter, Facebook und Co. Und die wirken sich auf den Journalismus aus. "Der Wert von situativen Informationen ist enorm gestiegen", erklärt der 25-Jährige. Daher herrsche gerade für Wochen- und Tageszeitungen ein enormer Druck. "Sie berichten ja erst am nächsten Tag über das, was schon gestern heiß diskutiert wurde."

Was kann also eine Antwort auf diese Herausforderung sein? Qualität, meint Jannis Kuhlencord. Faktencheck, die Überprüfung der Quellen - dies müssten sich die Medien als Qualitätsmerkmal nutzbar machen, bei den Menschen "ein Verständnis für die Recherche" wecken. "Es gilt einen spannenden Mittelweg zwischen der Tätigkeit der Journalisten und dem extremen Informationsdruck zu finden", so der Projektleiter, der nachschiebt: "Dass der Mensch nicht kaputtgeht."

Im Kern heißt dies also, dass die Medien lernen müssen, die eigene Arbeit in die Gesellschaft hineinzutragen, sich Kritik zu stellen, aber auch selbstbewusst darauf zu antworten. Das ist ein Anliegen des Medien.Zukunft.Festivals.

"Journalisten haben heutzutage etwa durch das Erstarken der AfD das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen", meint Kuhlencord. Und versteht dieses Projekt auch als Statement. Als Zeichen. Als Positionierung gegen unsachliche Kritik, als Werkzeug, wie mit dem Phänomen "Hass im Netz" speziell von rechter Seite umgegangen werden kann.

Wenn am Ende des 13. Oktober Antworten auf diese Herausforderungen gegeben werden können - schön und gut. Das beansprucht die Veranstaltung aber nicht. Denn: "Wenn es um die Zukunft geht, scheint jeder Antworten zu haben", schränkt Kuhlencord ein. Das Festival will aber eher Fragen stellen, will Anstöße für den Veränderungsprozess liefern, will Plattform zum gegenseitigen Austausch sein, will Hotspot werden, der gemeinsam auch branchenübergreifende Probleme diskutiert. Und das am besten von nun an regelmäßig.

Denn das Medien.Zukunft.Festival ist ein Pilotprojekt. Entsprechend offen und weit sind Erwartungen, Zielgruppen und Programm: "Das Projekt soll sich natürlich speziell an Leute richten, die in der Medienbranche tätig sind", erklärt Kuhlencord. Berufserfahrene ebenso wie Anfänger und Einsteiger. "An junge Leute, die sich Fragen: 'Möchte ich in den Medien tätig sein'." Aber auch an Menschen, die im Marketingbereich arbeiten oder alle, die am Austausch zum Thema Medien interessiert sind. "Das ist keine exklusive Branchenkonferenz."

Das Programm

Kuhlencamp und sein Team ehrenamtlicher Helfer haben in den letzten Monaten einiges auf die Beine gestellt, wie das Programm zeigt: Es wird einen Keynote-Vortrag von Laura Himmelreich, der Chefredakteurin der Online-Magazins Vice, geben. Sie gibt Einblicke in ihre Arbeit.

Dazu werden mehrere Workshops angeboten: etwa zu den Themen Mobile Reporting, Visualisieren, digitale Anwendungen wie Instagram oder Sobble, Volontariat.

Eine Diskussion nach Fishbowl-Art wird sich mit dem Thema "Ist Lokaljournalismus tot?" auseinandersetzen.

Der vierte Baustein hat Barcamp-Charakter: Hier gestalten die Teilnehmer selbst die Agenda. Im Plenum können sie nach vorne gehen, Fragen stellen und dann wird gefragt, wer Interesse am diesem Thema hat. Daraufhin wird diesen Raum und Zeit in der entsprechenden Größe des Interesses zugeteilt. Das können also kleine oder große Gruppen und Diskussionen sein.

Ein Leckerbissen gibt es als Sahnehäubchen: Beim Leserbrief-Slam werden lokale Themen und Meinungen der Leser humorvoll präsentiert.

"Es ist uns wichtig, dass Zuhörer zu Mitwirkenden werden", erklärt Jannis Kuhlencord. "Deshalb das partizipatorische Programm." Etwas, dass ihm selbst sehr wichtig ist. "Gerade zivilgesellschaftliches Engagement brauchen wir heute", nennt er seine Beweggründe.

Daher stecken Kuhlencord und sein Team aus Ehrenamtlichen so viel Arbeit in das Projekt. Deshalb ist er auch froh, dass das Projekt viel Unterstützung aus Politik und Gesellschaft mit Partnern wie der Sparkasse oder SRH erfahren. "Das ist schon eine Wertschätzung für die Arbeit, die geleistet wird. Auch in dieser Branche."

Und wenn das Medien.Zukunft.Festival keine einmalige Veranstaltung bleibt, ist das vielleicht ein Baustein dafür, den nötigen Veränderungsprozess im Journalismus anzustoßen.

Info: Die Anmeldung ist möglich unter http://medien-zukunft-festival.de/ oder auf der Facebook-Seite