Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Masterplan für die Zukunft und verkehrliche Erschließung des Neuenheimer Feldes hat eine wichtige Hürde genommen. Wenn es nach der Mehrheit im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss geht, darf das Stadtplanungsamt aus den beiden Entwürfen der Planungsteams Astoc und Kerstin Höger eine Synthese bilden, die dann den Rahmen für alle weiteren Bebauungspläne im Campus bildet. In zahlreichen Punkten gibt es aber Diskussionsbedarf, das zeigte schon das Abstimmungsverhalten der Stadträtinnen und Stadträte. Nachdem die Grünen, die SPD, Die Linke, die Grün-Alternative Liste und die "Bunte Linke" die Änderungswünsche aus den Bezirksbeiräten als Antrag eingebracht hatten, stimmten sieben Ausschussmitglieder dafür, zwei dagegen, drei enthielten sich. Vier weitere stimmten gar nicht erst mit.

... und so könnte er nach den Vorstellungen des Teams Astoc im Jahr 2050 aussehen. Repro: RNZ

> Die Kernpunkte sind unstrittig: Die Universität, die Kliniken und andere wissenschaftliche Einrichtungen sollen sich im Inneren des Neuenheimer Feldes ausdehnen. Städtebaulich schlagen sowohl Höger als auch Astoc Cluster vor – also eigene Quartiere zum Beispiel für die Kliniken oder die Lebenswissenschaften mit einem eigenen kleinen Zentrum und kurzen Wegen. Die verkehrliche Erschließung soll vor allem über einen inneren Campus-Straßenbahnring erfolgen. Die Autostraße wird in den Norden verlagert. Die Mitte des Neuenheimer Feldes soll weitgehend autofrei werden.

> Streit gibt es um die Größe der Erweiterungsflächen: In der Rahmenvereinbarung von Stadt und Land von 2018 legten beide Partner fest, dass für die Kliniken und wissenschaftlichen Einrichtungen bis 2050 ein zusätzliches Potenzial von 818.000 Quadratmeter Geschossfläche zur Verfügung stehen müsse. In der aktuellen Beschlussvorlage der Verwaltung werden aber deutlich mehr gefordert: 867.000 Quadratmeter. "Bei der ursprünglichen Berechnung fehlten der Bedarf des Technologieparks, des Zoos, des Studierendenwerks und des Olympiastützpunktes", begründete Stadtplanungsamtschefin Annette Friedrich den plötzlichen Zuwachs. Doch die Bezirksbeiräte und die Mehrheit der Stadträte wollen da nicht mitgehen. "Wir sind mit den 818.000 Quadratmetern in die Planung eingestiegen. Das war auch die Grundlage für das Verkehrskonzept", sagte Christoph Rothfuß (Grüne). Die Mehrheit des Ausschusses sprach sich daher dafür aus, dass das Stadtplanungsamt mit der ursprünglichen Quadratmeterzahl auskommen muss. Und Rothfuß forderte: "Bis zum Gemeinderat wollen wir wissen, wie sich dieser Flächenbedarf genau zusammensetzt."

> Die Wieblinger lehnen eine Brücke über den Altneckar ab: Bezirksbeirätin Regine Buyer (GAL) wurde von der Stadtteilvertretung in den Ausschuss entsandt und begründete, warum selbst eine filigrane Fuß- und Radbrücke über den Altneckar, wie sie von Kerstin Höger empfohlen wird, mit dem Naturschutz nicht vereinbar wäre. Der geplante Standort liege ausgerechnet an der breitesten Stelle des Flusses, mitten im Flora-Fauna-Habitat (FFH-Gebiet) – und in der Einflugschneise von Wasservögeln aus Ost- und Nordeuropa, die hier im Winter Schutz vor der Kälte suchten. Wenn schon zusätzlich zu der bereits beschlossenen Fuß- und Radbrücke in Bergheim solch eine weitere Neckarquerung gebaut werden müsse, dann sollte sie in der Nähe der Autobahnbrücke bei Dossenheim über den Fluss geführt werden. Der Ausschuss folgte dem Argument und beschloss, dass für die Radbrücke alternative Standorte geprüft werden.

> Straßenbahn-Brücke findet keine Mehrheit: "Eine Verbesserung der verkehrlichen Anbindung sehen wir bei den aktuellen Planungen nicht", sagte Larissa Winter-Horn ("Die Heidelberger"), als sie einen gemeinsamen Antrag ihrer Fraktion, der CDU und der FDP einbrachte. Die beste verkehrliche Lösung für das Neuenheimer Feld, das zeigten auch die Gutachten, sei eine Fünfte Neckarquerung, die auch vom öffentlichen Nahverkehr genutzt werden könne. Winter-Horn: "Nur so wäre es möglich, viele Personen zum Umstieg vom Auto auf den Umweltverbund zu bewegen und zugleich Bergheim vom Verkehr zu entlasten." Der Vorschlag wurde am Ende mit fünf Ja-, neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Der Grund: Die Wieblinger und die Naturschutzverbände sind gegen eine massive Brücke.

> Der Hühnerstein soll bis 2050 nicht bebaut werden: Dass das Gewann Hühnerstein im Handschuhsheimer Feld als Bauflächenreserve erhalten bleibt, ist eine der Kernforderungen der Universität im Masterplanprozess. Doch während der Gemeinderat beschloss, dass dieses Areal erst bebaut werden dürfe, wenn die Erweiterungspotenziale im Neuenheimer Feld weitgehend ausgeschöpft sind, fordert der Änderungsantrag auf Grundlage der Bezirksbeiratssitzungen, dass der Hühnerstein frühestens ab 2050 angetastet werden darf. Bernd Müller, Leiter des Universitätsbauamts, konnte nicht verhindern, dass die Mehrheit der Stadträte diesem Ansinnen folgte. "In den 38 Jahren, in denen ich an verantwortlicher Position bin, hatten wir noch nie so viele Großprojekte im Neuenheimer Feld in Planung wie derzeit", sagte Müller. Wenn man den Standort als Zentrum der Lebenswissenschaften ausbauen und die Klinikfusion mit Mannheim vorantreiben wolle, müsse auch der Hühnerstein wahrscheinlich früher als 2050 bebaut werden. Müller: "Sonst gehen große Projekte in Zukunft vielleicht eher nach Ulm, Freiburg oder Tübingen."

> Noch keine Lösung für die Klinikerweiterung in Sicht: Die Frage, wo die Kliniken sich noch ausdehnen können, ist für Stadtplanungsamtschefin Annette Friedrich einer der Knackpunkte im weiteren Masterplanprozess. Larissa Winter-Horn ("Die Heidelberger") und CDU-Stadträtin Nicole Marmé schlugen in diesem Zusammenhang vor, dass man die Sportflächen vom Neuenheimer Feld auf den Hühnerstein verlagern könnte. Damit könnte im Campus Platz für neue Kliniken geschaffen werden. Marmé, die nach eigenen Angaben selbst seit 25 Jahren im Neuenheimer Feld arbeitet, hält nichts davon, den Campus zu sehr zu verdichten. "Wir dürfen nicht alles zubetonieren, sodass kaum ein Grashalm stehen bleibt." Auch ihre Studierenden wollten sich im Neuenheimer Feld wohlfühlen. Die Atmosphäre im Campus sei geradezu zentral. Marmé: "Nicht ohne Grund haben mehr als zehn Prozent der deutschen Nobelpreisträger irgendwann in ihrer Karriere hier geforscht."

> Die Seilbahn-Idee erlebt keine Wiedergeburt: Sören Michelsburg (SPD) startete einen neuen Versuch, eine Seilbahn oder alternativ eine Otto-Hochbahn über den Neckar ins Gespräch zu bringen. "Wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie in den 1960er-Jahren", sagte der SPD-Fraktionsvize: 1961 wurde im Bebauungsplan festgeschrieben, dass das Universitätsgebiet vom Verkehr freigehalten werden soll. Angesichts der aktuellen Erweiterungspläne der Uni müsse man aber vielleicht irgendwann auch mal an eine Seilbahn denken. Sein Antrag wurde aber mit drei Ja-, acht Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen abgelehnt.

> Solarpark auf dem Hühnerstein findet keine Mehrheit: Für Baubürgermeister Jürgen Odszuck kommt der Vorschlag von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, auf dem Hühnerstein einen Solarpark zu errichten zur "Unzeit". Stadträtin Ursula Röper (Grüne) brachte trotzdem einen entsprechenden Prüfantrag ein. Zwar lehnte der Ausschuss dies mit acht Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab. Uni-Bauamtsleiter Bernd Müller bestätigte jedoch, dass es den klaren Regierungsauftrag gebe, auf allen verfügbaren Landesflächen zu schauen, wo Solarparks möglich seien.

> So geht es weiter: Bereits am 17. März wird der Gemeinderat entscheiden. Sollte die Mehrheit dafür sein, dass auf der Grundlage der sehr ähnlichen Masterplan-Entwürfe von Astoc und Höger weitergeplant werden soll, wird eine Synthese erarbeitet. Danach geht es in die Bauleitplanung – mit nördlicher Erschließungsstraße und Straßenbahnring.