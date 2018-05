Von Holger Buchwald

Heidelberg. Baubürgermeister Jürgen Odszuck behielt recht: Der Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld sei eine unbequeme und vielleicht auch unangenehme Aufgabe, sagte er zu Beginn der ersten Forum-Sitzung am Freitag in der Musik- und Singschule. Und der Wunsch von Bernd Müller, Leiter des Universitätsbauamtes, dass die 82 Mitglieder des Gremiums ruhig bleiben und sich nicht aufregen sollten, verhallte nach nur wenigen Minuten. Fast vier Stunden prallten die unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Am Ende wurde die Sitzung ohne konkretes Ergebnis vertagt.

Der Streit entzündete sich vor allem an dem enormen Flächenbedarf, den die wissenschaftlichen Einrichtungen im Neuenheimer Feld anmelden: Bis 2050 - und in den Folgejahren - benötigten sie zusätzlich zu der bisher genutzten Grundfläche von gut einer Million Quadratmetern weitere 800.000, hieß es in den Sitzungsunterlagen für das Forum. Wenn das umgesetzt wird, so die Befürchtung von Naturschützern, Gärtnern und Wieblinger Bürgern, werde nicht nur das Naherholungsgebiet Handschuhsheimer Feld bebaut, sondern komme auch die Fünfte Neckarbrücke über den Wieblinger Altneckar. Mit einem "ergebnisoffenen Prozess" habe das nichts mehr zu tun.

Hintergrund Das Forum ist das zentrale Element der Bürgerbeteiligung im Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld. Darin sitzen Vertreter von Naturschützern, Gärtnervereinigungen und Bürgerinitiativen, die Stadtteilvereine Wieblingen, Bergheim, Neuenheim und Handschuhsheim, aber auch zufällig ausgewählte Bürger und die unterschiedlichsten Nutzer des Forschungscampus: die [+] Lesen Sie mehr Das Forum ist das zentrale Element der Bürgerbeteiligung im Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld. Darin sitzen Vertreter von Naturschützern, Gärtnervereinigungen und Bürgerinitiativen, die Stadtteilvereine Wieblingen, Bergheim, Neuenheim und Handschuhsheim, aber auch zufällig ausgewählte Bürger und die unterschiedlichsten Nutzer des Forschungscampus: die wissenschaftlichen Einrichtungen - Universität, Kliniken, Deutsches Krebsforschungszentrum und Max-Planck-Institute, die Studentenvertretungen von Universität und Pädagogischer Hochschule - , der Zoo, der Springer-Verlag, gemeinderätliche Mitglieder und viele andere. Die Planungsteams setzen sich zusammen aus Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern sowie externen Fachleuten, zum Beispiel zum Thema Klima- und Umweltschutz. Sie erarbeiten Entwürfe zum Masterplan. Die Projektpartner Stadt, Land und Universität machen auf dieser Grundlage Vorschläge für den Gemeinderat, der letztendlich entscheidet. Ende 2019 soll der endgültige Masterplan beschlossen werden. (hob)

Die Tagesordnung: In seiner ersten Sitzung sollte sich das Forum als zentrales Element der Bürgerbeteiligung im Masterplanprozess konstituieren und an der Aufgabenstellung für die Planungsteams mitwirken: Vier Stadtplanungsbüros mit Erfahrung in der Entwicklung wissenschaftlicher Flächen sollen mithilfe dieses umfangreichen Fragenkatalogs Vorschläge für das Areal zwischen Neckarbogen, Klausenpfad und Berliner Straße entwickeln. Dabei geht es um die Themenfelder Städtebau, Mobilität, Freiraumkonzept sowie technische Infrastruktur. Die Zwischenergebnisse der Büros sollen dann im Forum diskutiert und mit Änderungswünschen versehen werden. Zur Ausarbeitung der Aufgabenstellung für die Planungsteams war im Forum aber nur die Sitzung vom Freitag vorgesehen.

Der Eklat: Erst am vergangenen Montag bekamen die Mitglieder des Forums den von Universität und Stadt ausgearbeiteten Entwurf zur Aufgabenstellung für die Planungsteams zugestellt. Die Vorbereitungszeit war den meisten im Gremium vor allem wegen des Feiertages am Dienstag zu knapp. "Wir waren zudem überrascht, dass die wissenschaftlichen Einrichtungen fast 100 Prozent zusätzliche Fläche beanspruchen", ärgerte sich "Bunte Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz: "Bisher war immer von einem Zuwachs von 20 bis 30 Prozent die Rede." Ähnlich argumentierte Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognose-Institut (UPI): "Diese Vorgaben laufen alle auf den Nordzubringer, die Bebauung des Handschuhsheimer Feldes und die Neckarquerung nach Wieblingen hinaus." In seinen Augen sei dies ein Rückschritt. Auch Abraham de Wolf von den "Bürgern für Heidelberg" sagte: "Die 800.000 Quadratmeter akzeptiere ich nicht." Ihm fehle der Beweis, dass es diesen Flächenbedarf gebe.

Bernd Müller konterte: "Wir haben bei allen wissenschaftlichen Einrichtungen nachgefragt." In naher Zukunft würden das Audimax als Hörsaal- und Lernzentrum der Universität und die Kinderkrebsklinik gebaut. Es gebe aber auch Projekte, die in ferner Zukunft liegen. Baubürgermeister Odszuck fügte hinzu, dass alles, was nicht auf dem Campus untergebracht werden kann, im restlichen Stadtgebiet unterkommen müsse. So sehe es der Gemeinderatsbeschluss vor.

"Die 800.000 Quadratmeter mehr sind kein Wunschkonzert", ärgerte sich wiederum Angela Kalous, die Kanzlerin der Universität: "Sie sind das Ergebnis des Erfolges der Heidelberger Wissenschaft, auf den wir alle stolz sein müssen." Der zusätzliche Flächenbedarf diene dem Wohle des Landes und der ganzen Republik.

Die Beschwichtigungsversuche: Carl Zillich, kuratorischer Leiter der Internationalen Bauausstellung, zeigte sich "erschüttert", wie viel Misstrauen den Planungsbüros entgegengebracht werde. Das Forum habe noch genügend Möglichkeiten, um in die Planungen einzugreifen, schließlich werden die Entwürfe immer wieder in dem Gremium diskutiert. Zillich: "Das ist ein fruchtbarer Prozess." Für den Vorschlag von Moderatorin Ursula Stein, die Sitzung um eine Stunde zu verlängern, um noch in kleinen Arbeitsgruppen inhaltlich über den Textentwurf zu diskutieren, gab es keine Mehrheit.

Wie geht es weiter? "Lasst uns das vertagen", sagte Odszuck am Ende. Im komplexen Masterplanprozess müsse man flexibel bleiben. Das Forum soll nun in 14 Tagen erneut über den Textentwurf beraten. Denn die Zeit drängt: Noch vor der Sommerpause soll der Gemeinderat die Aufgabenstellung für die Planungsteams beschließen.

Info: Den Textentwurf zur Aufgabenstellung gibt es unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de. Hier können die Bürger bis zum 21. Mai 2018 Anmerkungen beitragen.