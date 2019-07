Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im Masterplanprozess geht es darum, dem Neuenheimer Feld mindestens bis ins Jahr 2050 Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und die Ideen am Ende des Verfahrens auch in Baurecht zu überführen. Die externen Experten, die die Entwürfe der internationalen Planungsteams zum Wissenschaftscampus und dessen verkehrlicher Anbindung bewerten, kamen am Donnerstag in der Neuen Aula der Universität zu Wort. In der interaktiven Veranstaltung, die vom Koordinationsbeirat organisiert wurde, ging es aber weniger um konkrete Detailfragen, sondern vielmehr darum, wie sich ein Wissenschaftscampus der Zukunft hinsichtlich der Freiräume, des Klimaschutzes und des Verkehrs entwickeln sollte.

Der Experte mit der radikalsten Meinung, Prof. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, hatte kurzfristig abgesagt. Offiziell begründete dies Moderatorin Ursula Stein mit Terminkollisionen. Nach RNZ-Informationen begründete Knie selbst dies aber damit, dass sein Beitrag in Heidelberg auf sehr begrenztes Interesse gestoßen sei, da man hier andere Planungsansätze verfolge. Knie vertritt in seiner Stellungnahme zu den Entwürfen der Planungsteams die Thesen, dass aufgrund des demografischen Wandels und der Digitalisierung sowohl der Bedarf an Büro- und Laborräumen als auch die Anzahl der Studenten radikal zurückgehen werden. Der Raumbedarf, den die Universität und die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen im Neuenheimer Feld reklamierten, sei qualitativ und quantitativ zu hinterfragen. In Zukunft werde auch der Einzelne kaum noch ein eigenes Verkehrsmittel besitzen, diese würden vielmehr gemeinschaftlich genutzt: "Parkplätze wird es nicht mehr geben."

Hintergrund Kurzfristige Verkehrsverbesserungen im Neuenheimer Feld bisher nur teilweise umgesetzt hob. Bis zum Ende des Masterplanprozesses könne man nicht warten, deshalb beschloss der Gemeinderat mit dem aktuellen Doppelhaushalt ein 27-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket, um die Verkehrssituation für die Nutzer des Neuenheimer Feldes zu verbessern. 6,1 Millionen Euro sind dafür [+] Lesen Sie mehr Kurzfristige Verkehrsverbesserungen im Neuenheimer Feld bisher nur teilweise umgesetzt hob. Bis zum Ende des Masterplanprozesses könne man nicht warten, deshalb beschloss der Gemeinderat mit dem aktuellen Doppelhaushalt ein 27-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket, um die Verkehrssituation für die Nutzer des Neuenheimer Feldes zu verbessern. 6,1 Millionen Euro sind dafür bereitgestellt. Jetzt wurden die Stadträte im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss über den Stand der Umsetzung informiert. Vor allem die Busanbindung des Wissenschaftscampus wird besser. Mit Beginn des Winterfahrplans am 11. September fährt die Linie 37 vom Sportzentrum Nord über den Zoo direkt zum Hauptbahnhof und nicht mehr nur bis zum Bunsen-Gymnasium. Bereits ab Donnerstag kommender Woche wird die Linie 29, die von Rohrbach kommt, über den Bismarckplatz und die Mönchhofstraße bis zum Technologiepark verlängert. Andere Verbesserungen lassen jedoch weiter auf sich warten. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 24 bis Weinheim zu den Hauptverkehrszeiten sei zwar sinnvoll, aufgrund technischer Hindernisse, der fehlenden Mitfinanzierung durch die Bergstraßengemeinden und die mangelnde Verfügbarkeit von Bahnen aber bis etwa 2023 nicht möglich, heißt es in der Informationsvorlage. Viele weitere Punkte, wie ein zweiter Fahrstreifen an der Ecke "Im Neuenheimer Feld"/Berliner Straße, komfortablere Bushaltestellen mit Fahrkartenautomaten sowie 500 neue Fahrradstellplätze werden bislang nur geprüft. Oft ist auch eine Abstimmung mit dem Land als Grundstückseigentümer oder den wissenschaftlichen Einrichtungen nötig. Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß ärgerte sich, dass zum Beispiel die Ampel an der Kopfklinik noch nicht abgeschaltet wurde, denn dort staue sich jeden Tag der Verkehr. Überhaupt beklagte er sich, dass die Ampelschaltungen immer noch an vielen Stellen optimiert werden müssten. Genau diesen Vorwurf kann jedoch Bürgermeister Jürgen Odszuck nicht mehr hören. Die Abteilung des Amts für Verkehrsmanagement, die dafür zuständig ist, sei "fast ausgestorben". "Und das wissen Sie auch!" Jetzt habe wieder eine Mitarbeiterin gekündigt, weil ihr Lebensgefährte einen Job in einer anderen Stadt gefunden habe. Der Abteilungsleiter Thomas Bollian sei praktisch alleine auf weiter Flur und habe mit dem Umbau der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof Nord und danach mit der Beschleunigung der Linie 23 nach Leimen bereits genug zu tun. Larissa Winter-Horn ("Die Heidelberger") bemängelte, dass es zu wenige Stationen für Leihfahrräder gebe. Und für die Pendler, die auf das Auto angewiesen seien, werde kein Anreiz geboten, um noch vor den Toren Heidelbergs auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) wollte wiederum nicht hinnehmen, dass eine zeitliche Verschiebung des Schichtbeginns an den unterschiedlichen Kliniken nicht möglich sei, um die Verkehrsströme zu entzerren. "Wir treffen uns alle sechs Wochen in einer großen Arbeitsgruppe, auch die RNV ist dabei", erklärte Verkehrsmanager Alexander Thewalt das aktuelle Vorgehen. Die beiden Bundeseinrichtungen, das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Max-Planck-Institute, weigern sich, ein Jobticket für ihre Beschäftigten anzubieten, dem stünden Förderrichtlinien entgegnen. Thewalt: "Das ist kein einfaches Thema und sollte in nicht-öffentlicher Sitzung besprochen werden."

Ganz so optimistisch sehen das die anderen Mobilitätsexperten nicht. Aber auch Prof. Hartmut Topp von der Technischen Universität Kaiserslautern sagt: "Die autozentrierte Mobilität befindet sich in einer Sackgasse." Er glaubt aber auch nicht, dass der Verkehr der Zukunft über Drohnen und Autonomes Fahren abgewickelt werden kann. "Das sind Heilsversprechen ohne Grundlage." Topp sieht vor allem den Energie- und Flächenverbrauch kritisch.

In den Augen von Prof. Gerd-Axel Ahrens von der Technischen Universität Dresden hat die "Anpassungsplanung" der letzten Jahrzehnte Schiffbruch erlitten. Denn wenn man Stadtquartiere oder auch den Wissenschaftscampus immer nur erweitere, werde nur zusätzlicher Autoverkehr angezogen. Besser sei eine zielorientierte Entwicklungsplanung. "Die Frage ist doch, was müssen wir für eine gewünschte Entwicklung tun", so Ahrens. Das Ziel bis 2050 müsse sein, möglichst CO2-neutral und mit so wenig Lärm wie möglich unterwegs zu sein. Positive Beispiele seien London, Amsterdam und Kopenhagen.

Hier widersprach Ahrens Kollegin Prof. Regine Gerike, ebenfalls von der Technischen Universität Dresden. Der Anteil des Autoverkehrs in Kopenhagen sei fast so groß wie in Heidelberg, trotz der hohen Radler-Quote. "Das liegt daran, dass es dort ganz wenig öffentlichen Nahverkehr gibt." Ein gutes Vorbild sei hingegen London, wo der Anteil des Umweltverbundes, also Fußgänger, Radler und Nahverkehr, 80 Prozent betrage.

Konkret auf das Neuenheimer Feld angesprochen sagte Topp, dass eine Seilbahn hier eventuell Sinn ergeben könnte, um eine Brücke über das Flora-Fauna-Habitat am Wieblinger Altneckar zu verhindern. Ahrens würde hingegen "keine großen Risiken mit neuen Verkehrsmitteln eingehen". Er setzt auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Verbindung mit Carsharing. Kleinstfahrzeuge wie Elektroroller sind für Gerike eine gute Option, denn sie verbrauchen wenig Fläche. Sie glaubt, dass der Autoverkehr zurückgehen wird, wenn man richtige Impulse setzt. "Junge Leute fahren schon jetzt seltener Auto." Wegen der Digitalisierung gebe es weniger Arbeitswege und keine Hauptverkehrszeiten mehr. Doch Gerike betont auch: "Wir sind in Zukunft so unterwegs, wie wir die Verkehrswege planen."

Info: Der nächste große Termin im Masterplanprozess folgt am Dienstag, 9. Juli. Ab 18 Uhr stellen die vier Planungsbüros im Hörsaalzentrum Chemie, Im Neuenheimer Feld 252, ihre Entwicklungsperspektiven der Öffentlichkeit vor. An diesem Tag startet auch die Online-Beteiligung unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de.