Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Masernschutzgesetz, vom Bundestag am gestrigen Donnerstag beschlossen, kam den Heidelbergern zuvor. Hier wollte die Heidelberger CDU die Einführung eines verbindlichen Masern-Impfnachweises an städtischen Kindertagesstätten prüfen lassen. „Wir wollen, dass die Stadt Heidelberg in ihren Einrichtungen Kinder schützt, die aus Altersgründen noch nicht geimpft werden können, und solche, die aus anderen Gründen keinen aktiven Impfschutz erhalten können. Ebenso schwangere Frauen, deren Kinder eine Kita besuchen“, hieß es in einem Antrag im Juni, der am gestrigen Donnerstag auch dem Jugendhilfeausschuss vorlag.

Da die Masern-Impfpflicht nun ab 1. März 2020 für Kinder und Mitarbeiter in Kindertagesstätten, Schulen, anderen Gemeinschaftseinrichtungen, bei der Tagespflege und in Flüchtlingsunterkünften gilt, wartet die Stadt nur noch auf das geänderte Infektionsschutzgesetz, in dem die Durchführung geregelt ist. Zum Beispiel kann gegen Eltern, die ihr betreutes Kind nicht impfen lassen, ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro verhängt werden.

Unmittelbaren Handlungsbedarf sieht Claudia Döring, Abteilungsleiterin im städtischen Kinder- und Jugendamt, jetzt nicht. Eigentlich erfährt ihr Amt gar nicht, wenn Masernfälle in Heidelberg auftreten. Die Meldepflicht wird zwischen Kita oder Schule, den Eltern und dem Gesundheitsamt geregelt.

Im Gesundheitsamt liegen die Zahlen vor. So wurden im Jahr 2019 bisher zwei Masernfälle im Rhein-Neckar-Kreis gemeldet, aber keiner in Heidelberg. Dr. Andreas Welker, der stellvertretende Leiter, hat die Statistik: Die höchsten Erkrankungszahlen seit 2002 wurden 2011 gemeldet: elf Infizierte in der Stadt, sechs im Rhein-Neckar-Kreis. Ansonsten wurden in der Stadt jährlich zwischen null und drei Fällen registriert, im Rhein-Neckar-Kreis zwischen null und fünf.

Die Impfausweise von Kindern und Mitarbeitern werden sich die Kindertagesstätten und Schulen also künftig vorlegen lassen. Private Einrichtungen wie die Kitas „Dreikäsehoch“ in Heidelberg und Dossenheim haben das vor zwei Jahren schon eingeführt. Geschäftsführerin Nancy Mayerhöfer findet es „super, dass die Politik endlich was gemacht hat.“ Kinder und besonders schwangere Mütter, die selbst nicht geimpft werden konnten, seien auf den Herdenschutz der Geimpften angewiesen.

Wenn ein Kind Masern in die Kita trage, seien auch dort die Folgen teuer und aufwendig. Vor etwa zwei Jahren hatte sie ein Kind aufgenommen, dessen Impfausweis sie noch nicht gesehen hatte. Das Kind bekam Masern, steckte allerdings niemanden an. „Die Eltern waren Impfgegner“, sagt Mayerhöfer. Damals stand sofort das Gesundheitsamt vor der Tür: Jeder, von den Eltern bis zur Putzhilfe, musste seinen Impfausweis vorlegen, ehe er die Kita wieder betreten durfte. Seither sieht man die Sache mit den Masern bei den „Dreikäsehochs“ ganz eng: „Wir sind Impfbefürworter. Dann kommen wir mit der Familie eben nicht zusammen.“

Krankheiten und Kitas – das ist ein besonderes Thema, wenn Eltern arbeiten müssen. Für viele Infekte gibt es deshalb Wiederzulassungsempfehlungen, die regeln, wie lange ein Kind fieber- und symptomfrei sein sollte, ehe es wieder in die Kita darf. Wer sich als Eltern nicht daran hält, kann Ärger bekommen. Andreas Welker: „Das ist kein Kavaliersdelikt.“