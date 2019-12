Mit der Heidelberger Delegation zur Klimakonferenz in Madrid: Student Julius Hoderlein und Doktorandin Désirée Link hoffen, dass sich die Staaten in den nächsten Tagen auf wirkungsvollere Klimaschutzmaßnahmen einigen. Foto: privat

Von Denis Schnur

Madrid/Heidelberg. Noch bis Ende der Woche diskutieren Regierungen und Organisationen aus aller Welt in Madrid, ob und vor allem wie die Erderwärmung noch auf 1,5 bis zwei Grad Celsius begrenzt werden kann. Mit 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnen die spanischen Organisatoren – und wie schon in den letzten Jahren ist auch diesmal wieder eine Delegation der Uni Heidelberg bei der Weltklimakonferenz dabei. Sechs Studierende, Promovierende und Dozenten sind derzeit in der spanischen Hauptstadt, um sich das Spektakel anzusehen – und einen wissenschaftlichen Blick darauf zu werfen.

"Ich finde, die Konferenz bietet eine wunderbare Chance, meine eigene kleine Blase der Literaturwissenschaft zu verlassen", erklärt Désirée Link. Die 28-Jährige promoviert in Anglistik und befasst sich mit der Frage, wie der Klimawandel in der zeitgenössischen englischsprachigen Literatur aufgegriffen wird. "Wie müssen wir unsere Perspektive auf langsame, nicht sichtbare Teile dieses Prozesses und der Krise verändern und wie wird diese neue Perspektive in der Literatur dargestellt?", fragt sie in ihrer Arbeit. "In dem Sinne passt die Konferenz eigentlich sehr gut zu dem, was ich tue."

Wie sie hat auch Geographie-Student Julius Hoderlein die Gelegenheit genutzt und nimmt an der Exkursion teil, die das Umweltzentrum der Uni, das "Heidelberg Center for the Environment", organisiert. "Die Konferenz ist eine einmalige Chance, sich mit Menschen aus allen Teilen der Welt auszutauschen", zeigt sich der 25-Jährige nach den ersten Tagen begeistert. Er will die Zeit nutzen, um mit Teilnehmern über Kommunikation und Transdisziplinarität zu sprechen, denn: "Ich bin überzeugt, dass es in dieser Zeit auch Aufgabe der Wissenschaft ist, sich für die Zivilgesellschaft zu öffnen und in einem gemeinsamen Prozess eine gerechte Transition hin zu einer nachhaltigen Zukunft zu gestalten."

Als wissenschaftliche Beobachter können beide an den verschiedensten Programmpunkten teilnehmen. "Heute saß ich zum Beispiel in der informellen Verhandlung zu Artikel 6 des Pariser Abkommens und konnte live miterleben, wie die jeweiligen Vertreter der Länder Teile, Absätze und auch einzelne Wörter des Abkommens kritisierten oder abändern beziehungsweise streichen wollten", berichtete Link am Montagabend der RNZ.

Doch die Verhandlungen zwischen den Staaten machen nur einen kleinen Teil der Konferenz aus: Daneben gibt es Pressekonferenzen, Vorträge und Diskussionen. "Ein Schlüsselmoment für mich war eine Vortragsreihe von jungen Umweltaktivistinnen und -aktivisten", so Hoderlein. Dabei habe einer der Redner ein Spiel mit den Anwesenden begonnen: "Da war auf einmal eine völlig andere Atmosphäre im Raum. Da gab es eine Begegnung als Menschen jenseits unserer Rollen als Politiker, Aktivisten und Wissenschaftler. Ich glaube, dass wir für eine bessere Zukunft genau diese flexiblen und kreativen Formen der Begegnung und des Austausches brauchen", betont der Geograph.

Denn – da sind sich beide einig – die Staaten der Welt müssen sich bewegen, um die Klimakrise zumindest noch abzufedern. "Es ist ja auch das Motto der Konferenz: ,Es tiempo de actuar‘ – Es ist Zeit zu handeln", so Link. Sie hoffe, dass der Druck, den gerade junge Menschen weltweit beim Thema Klimaschutz machten, bei den Entscheidungsträgern in Madrid ankomme und sie die richtigen Beschlüsse fassten: "Die Klimakrise kann ja auch eine Chance sein, die bestehenden Systeme zu verändern und sie nicht nur nachhaltiger, sondern auch fairer zu gestalten."

Angesprochen auf die Ergebnisse des Klimagipfels ist Hoderlein dagegen skeptisch: "Es wäre naiv, zu glauben, dass jetzt urplötzlich eine politische Lösung für eine Begrenzung der Erwärmung auf zwei Grad gefunden wird." Natürlich hoffe jeder, dass die Regierungen ihrer Verantwortung gerecht würden und sich ehrgeizigere Ziele setzten. "Ich denke aber, dass sich auf der Seite der nicht-staatlichen Akteure im Moment viel mehr tut."