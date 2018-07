Darsteller in „Star Wars“-Kostümen begrüßten gestern die Besucher im neuen Luxor-Filmpalast. In der Mitte des Foyers befindet sich neben dem Aquarium ein Wartebereich, auf der rechten Seite sind die Kassen zu sehen. Foto: Philipp Rothe​

Von Timo Teufert

Heidelberg. Schon weit vor 14 Uhr hatten sich am Donnerstag die ersten Kinofans vor dem neuen Luxor-Filmpalast in der Bahnstadt eingefunden - und warteten sehnsüchtig auf die Eröffnung des neuen Multiplex-Kinos. Doch während draußen fast 80 Menschen standen, wurden drinnen noch die letzten Handgriffe erledigt, bis sich dann um 14.32 Uhr endlich die Türen öffneten und die Menschen in das großzügige Foyer strömten. Viele kamen erst einmal nur zum Gucken, einige kauften sich aber auch gleich Karten für die ersten Vorstellungen.

Auch wenn vorerst nur 6 von 15 Kinosälen geöffnet werden - an den Themenkinos im Obergeschoss wird noch gearbeitet -, freuten sich die Heidelberger, endlich wieder ein Mainstream-Kino zu haben. "Toll, dass es hier jetzt endlich losgeht", sagte eine Besucherin noch vor der Eröffnung. Seit Ende Januar 2014, als das Harmonie/Lux-Kino am Theaterplatz in der Altstadt geschlossen wurde, gab es in der Stadt nur noch Programmkinos.

Eröffnung des Luxor-Filmpalasts - Die Fotogalerie

Die ersten Besucher zog es am Donnerstag in das rote Kino, wo "Fack Ju Göhte 3" gezeigt wird. Viele verweilten auch im Foyer, schauten sich die neuen Bewohner des 450.000 Liter fassenden Aquariums an - neben zwei Katzenhaien leben dort Zacken- und Wolfsbarsche sowie Silberbrassen - oder machten Fotos von ein paar Darstellern in "Star Wars"-Kostümen.

"Ich freue mich riesig, wenn unser Kino bei den Menschen gut ankommt", sagte Inhaber Jochen Englert. Denn seine gesamte Familie - Vater Johannes kümmerte sich um die Bauüberwachung, Mutter Christa um die Verwaltung - war bis in die Details der Planung eingebunden. Wer das Kino genauer betrachtet, erkennt, wie viel Herzblut die Betreiberfamilie in den zweieinhalb Jahren Bauzeit in das neue Haus gesteckt hat. Das fängt bei den Bodenfliesen in den Toiletten an - die Christa Englert aussuchte - und hört bei der Dekoration im Foyer auf, für die Jochen Englert verantwortlich zeichnet. So steht dort ein Nachbau des Batmobils, und den Aufgang zu den oberen Etagen bewachen lebensgroße Figuren der Superhelden der "Justice League". Superman, Batman, Wonder Women, Aquaman, "The Flash" und Cyborg sind derzeit auch auf der Leinwand im schwarzen und blauen Kino zu sehen.

"Wir werden in den nächsten Monaten alles Erdenkliche tun, um die oberen Etagen fertigzustellen", verspricht Englert. Vorgesehen ist die Gesamteröffnung für das Frühjahr 2018. Dann soll auch groß gefeiert werden. Die Eröffnung musste immer wieder verschoben werden, weil Englert das weltweit erste Großkino im Passivhausstandard baut. Das brachte vor allem beim Brandschutz einige Herausforderungen mit sich, die zu bewältigen waren. "Großprojekte haben immer Unwägbarkeiten", sagte er gestern.

In den letzten Tagen mussten alle Handwerker noch mal Gas geben, denn am Montag stand die Abnahme der Feuerwehr an und am Mittwoch die des Baurechtsamtes. "In den letzten Tagen waren viele Kleinigkeiten zu erledigen", berichtet Englert. Deshalb war er auch rund um die Uhr in seinem Kino: "Ich habe in meinem Büro ein Feldbett aufgestellt und hier geschlafen."

Stolz ist er auf die Leistung seiner Mitarbeiter: Aus den anderen Kinos in Bensheim, Nidderau bei Frankfurt, Walldorf und Schwetzingen sind sie nach Heidelberg gekommen, um die 30 neuen Kollegen einzulernen. "Ich bitte alle Besucher, den neuen Mitarbeitern eine Chance zu geben, damit sie sich bewähren können", wünscht sich Englert.