Heidelberg. (RNZ) Die Macher des Festivals "Lust4Live" wehren sich gegen Kritik aus dem Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats. Marilena Geugjes, Felix Grädler (beide Grüne), Sören Michelsburg (SPD) und Björn Leuzinger (Die Partei) hatten moniert, es gebe im Programm keine Angebote für Jugendliche. "Scheinbar haben diese Stadträtinnen und Stadträte sich das von ihnen scharf kritisierte Programm nie angesehen", steht in einer Stellungnahme von Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer und den Mitgliedern des Programmkuratoriums, Holger Schultze (Theaterintendant), Andrea Edel (Kulturamtsleiterin), Uschy Szott (Haus der Jugend) und Lene Grösch (Theaterdramaturgie). Ein Name aus dem Kuratorium steht nicht unter der Stellungnahme: Cora Malik (Karlstorbahnhof).

Weiter heißt es: "Anders können wir uns nicht erklären, wie Felix Grädler als Geschäftsführer der Halle 02 Künstler wie Benjamin Punke, Hannes Bergström, DJ Robayo, DJ Twist oder Jaime Ramirez im ,Lust4Live’-Programm nicht als das von ihm geforderte Angebot für Unter-25-Jährige erkannt haben soll, obwohl sie allesamt regelmäßig in der Halle 02 zu Gast sind."

Die Macher reagieren auch auf die Kritik von Bülent Teztiker, besser bekannt als DJ Boulevard Bou, der im Festivalprogramm "wenig bis gar kein Angebot für junge Leute" sah. Sie schreiben: "Auch DJ Boulevard Bou scheint nicht aufgefallen zu sein, dass am Samstag mit DJ Mikileaks, Toni-L und Torch gleich drei Kollegen auf der Bühne von ,Lust4Live’ zu sehen waren, die zum selben Plattenlabel 360°Records gehören wie er selbst." Man habe in Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Karlstorbahnhof, dem Streetart-Festival Metropolink, dem Poetry-Slam-Veranstalter "Word Up!" oder der Café Bar Friedrich "ganz dezidiert dafür gesorgt, dass Kultur für junge Menschen ein starkes Forum innerhalb des Festivals bekommt".

Die Vorwürfe seien daher "haltlos, destruktiv und ein Schlag ins Gesicht der über 300 freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler". Als Festivalmacher sei man zu jedem Zeitpunkt der Vorbereitungen offen für Vorschläge von außen gewesen, doch leider habe sich keiner der jetzigen Kritiker "konstruktiv gemeldet".

Am Ende der Stellungnahme heißt es: "Im Sinne einer verantwortungsvollen Kommunalpolitik möchten wir die Stadträtinnen und Stadträte bitten, von inhaltlich falschen und kulturpolitisch spaltenden Äußerungen bezüglich ,Lust4Live’ abzusehen – und heißen sie herzlich willkommen, sich vorurteilsfrei vor Ort ein eigenes Bild zu machen!"