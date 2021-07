Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Ein kleines Faultier hängt im Urwald herum und döst tagaus, tagein – als es plötzlich herunterfällt, ist allerdings "alles einmal anders". So lautet auch der Titel des Kinderbuchs, das neun Studierende der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg während des ersten Lockdowns gemeinsam gestaltet haben. Dabei wurde jede Seite von einem anderen Studenten illustriert – das Buch vereint also unterschiedliche Stile zu einem Gesamtwerk.

Die Idee zum Kinderbuch spukt Grundschullehrer Robert Kramer schon seit einigen Jahren im Hinterkopf herum. "Während des ersten Lockdowns war dann die Gelegenheit, die Idee auch umzusetzen", erzählt er. Zu diesem Zeitpunkt stand der Text rund um das Abenteuer des kleinen Faultiers bereits fest, jetzt musste noch ein Illustrator oder eine Illustratorin gefunden werden. Dass sich auf seinen Aufruf über den Mailverteiler der PH gleich ein ganzer Haufen angehender Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer meldeten, hat Kramer dann doch überrascht. "Und plötzlich wurden es dann acht", erzählt er. In virtuellen Treffen bekamen alle Zeichnenden einen Textabschnitt zugeteilt, bei der Gestaltung waren sie jedoch völlig frei. "So hat jeder seine Vorstellungskraft aufs Papier gebracht", erzählt Illustratorin Eva Reichhold.

Entstanden sind insgesamt zwölf illustrierte Seiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Während Johannes seinen Zeichenstil als "idealisierten Naturalismus" charakterisiert und ausschließlich mit einem schwarzen Kugelschreiber arbeitete, gestalteten Alina Salameh und Johanna Zimmermann ihre Seiten mit Aquarellfarben und verliehen dem kleinen Faultier somit eine freundliche und bunte Optik. Auf den anderen Seiten finden sich neben farbenfrohen Kreidezeichnungen auch digital am Grafik-Tablet erstellte Illustrationen und Elemente im Comicstil. "Durch die Unterschiedlichkeit ist schließlich eine Kohärenz entstanden", findet Lisa Reinhardt. Der Titel "alles ganz anders" bezieht sich also nicht nur auf die Abenteuer des kleinen Faultiers, sondern auch auf die unterschiedlichen Stile und die Zeiten, in denen das Manuskript entstanden ist: "Die Arbeit am Buch hat mich die Pandemie vergessen lassen", meint Christel Hetterich. Auch Zimmermann erzählt: "So hatte man während der Ausgangsbeschränkungen eine Beschäftigung und hat trotz Pandemie neue Leute kennengelernt."

Gemeinsam haben die Studierenden das Projekt weiterentwickelt – und durch ein vermeintliches Missgeschick sogar die Perspektive gewechselt: Als Johannes Immel statt im Quer- im Hochformat zeichnete, entstand die Idee, das Buch an dieser Stelle einfach zu drehen. "Hier nimmt die Geschichte also ganz wortwörtlich einen Wendepunkt", lacht er. Thematisch richtet sich das Buch in erster Linie an Kinder im Grundschulalter, so Kramer: "Es geht in der Geschichte ums Erwachsenwerden, darum, sich aufs Leben einzulassen und die Welt zu entdecken." Durch die Gestaltung wolle man aber auch andere Zielgruppen ansprechen, schließlich gibt es auch für kunstbegeisterte Leser einiges zu entdecken.

Familien- und Freundeskreise haben auch schon Interesse angemeldet – jetzt muss nur noch ein Verlag gefunden werden, der das Buch herausbringt. "Ich habe allen Mitwirkenden ein Exemplar versprochen", schmunzelt Kramer. "Es wäre einfach cool, etwas in der Hand zu halten, was man selbst gestaltet hat."