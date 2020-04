Heidelberg. (RNZ/mün) Seit dem heutigen Gründonnerstag verteilt die Heidelberger Stadtverwaltung Schutzausrüstung für Beschäftigte im Gesundheitssektor. Am Mittwochabend kam eine Lieferung aus China mit 300.000 Mund-Nasen-Schutzmasken an, die an Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und weitere Dienstleister in dem Bereich verteilt werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen ab Karfreitag eigens versorgt werden. Bei der Heidelberger Berufsfeuerwehr in der Bahnstadt wurde ein provisorisches Verteilzentrum aufgebaut.

Der Krisenstab im Heidelberger Rathaus entschloss sich, selbst Schutzmaterialien zu organisieren, da das Problem immer größer wurde, teilte die Stadt mit. Dafür wurden die wirtschaftlichen und Partnerstadt-Verbindungen nach China genutzt, hieß es. Den Kontakt zu dem Lieferanten der 300.000 Masken vermittelte die Sino German Hi-Tech Park Holding, die seit einigen Jahren ihren Sitz im Emmertsgrunder TechTower (ehemaliger MLP-Turm) hat. Heidelbergs Partnerstadt Hangzhou hat 10.000 Masken des Typs FFP2 zugesagt und verschickt. Bereits in Heidelberg angekommen sind zudem 3000 Mund-Nasen-Schutzmasken aus dem Pekinger Stadtbezirk Haidian, mit dem Heidelberg ebenfalls freundschaftlich verbunden ist.

"Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren chinesischen Freundinnen und Freunden", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner, trotz der Lage in China hätten die Partner sofort Hilfe zugesagt. "Es ist großartig, dass Solidarität auch international so funktioniert."

Laut Würzner habe Heidelberg schon Schutzausrüstung über die Landesregierung erhalten und sofort weiterverteilt. Er sei zudem im Gespräch mit Unternehmen aus Heidelberg und dem Umland, die selbst Schutzausrüstung herstellen könnten. "Ich rechne damit, dass in ein bis zwei Monaten die ersten Firmen mit der Produktion von Schutzausrüstung beginnen können", erklärte Würzner.