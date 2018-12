Heidelberg. (rie) Winterzeit ist Café-Zeit: Denn wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, gibt es wohl wenig Reizvolleres als eine warme Kaffeestube mit bequemen Sitzmöbeln. Deshalb startet die Stadtredaktion nach der Sommerserie "Heidelbergs Biergärten" im neuen Jahr die neue Mini-Serie "Heidelberger Lieblingscafés".

Dabei sind die RNZ-Leser gefragt. Schreiben Sie uns Ihr ganz persönliches Lieblingscafé in Heidelberg, gerne mit kurzer Begründung. Ob alteingesessene Cafés in der Altstadt, Hipsterstuben mit besonderen Spezialitäten, Studententreffpunkte oder Geheimtipps aus den Stadtteilen - alle Vorschläge sind willkommen. Ab Januar werden wir dann einige der meistgenannten Cafés in der Rhein-Neckar-Zeitung vorstellen.

Schicken Sie uns Ihren Tipp einfach per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de mit dem Betreff "Lieblingscafé" oder per Post an Rhein-Neckar-Zeitung, Stadtredaktion, Neugasse 2, 69117 Heidelberg.