Heidelberg. (bik) Den Neckar und sein Ufer einen Tag lang entdecken - beim Aktionstag "Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag" am Sonntag, 16. Juni, warten die schönsten Angebote von 11 bis 19 Uhr am nördlichen Neckarufer in Heidelberg.

Neckarwiese: Bürgermeister Wolfgang Erichson wird um 14 Uhr auf der RNF-Bühne an der Theodor-Heuss-Brücke zum Gespräch bei Moderator Frank Schuhmacher zu Gast sein. Insgesamt 60 Angebote gibt es, darunter spektakuläre Sprünge mit Mountainbikes in den Neckar, Stand-up-Paddeln, Lacrosse und Boule, Künstlermeile und Kinderflohmarkt. Vereine, Organisationen, Schulen, Verbände und Initiativen informieren an Ständen über ihre Angebote.

Fahrradsicherheit, Umwelt, Theater und Zoo: Beim Amt für Verkehrsmanagement auf der Neckarwiese können Besucher kostenlos die Sicherheit ihres Fahrrads überprüfen lassen. Das Landschafts- und Forstamt informiert über das Thema "Öffentliches Grün - vielfältiger als man denkt". Das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie gibt Hinweise zum Umweltbildungsprogramm "Natürlich Heidelberg". Das Theater lädt Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein, und der Zoo Heidelberg bietet ein Quiz rund um tierisches Wissen.

Alte Brücke: Auf der Nordseite der Alten Brücke spielen ab 11 Uhr verschiedene Bands Swing, Rock, Pop, Funk und Reggae. Zwei Flohmärkte laden zum Stöbern ein. In Ziegelhausen gibt es bei der ASB Parkresidenz den Wünschewagen, offene Türen bei der Feuerwehr und Vorführungen der Fahrrad-Trial-Gruppe an der Einmündung Kleingemünder Straße.

Badeenten-Wettrennen: Der Förderverein Round Table Heidelberg lässt um 16 Uhr die Enten an der Theodor-Heuss-Brücke auf den Neckar. Wer eine Ente inklusive Rennlizenz erworben hat, kann auf Preise hoffen. Mit dem Erlös aus dem Entenrennen werden gemeinnützige Projekte in der Metropolregion unterstützt.

Straßensperrungen: Der Bereich von der Uferstraße ab der Einmündung Posseltstraße über Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße bis zur Straße In der Neckarhelle/Ziegelhausen-Mitte ist am Sonntag von 6 bis 21 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die L 534 von Ziegelhausen-Mitte bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd kann an diesem Tag nur von Neckargemünd in Richtung Heidelberg befahren werden. Der Verkehr von Ziegelhausen nach Neckargemünd wird über die Ziegelhäuser Brücke zur B 37 umgeleitet, ebenso der Verkehr von Ziegelhausen in Richtung Heidelberg-Zentrum.

Auch die Buslinien 33 und 34 während der Veranstaltung und darüber hinaus, bis etwa 21.30 Uhr, umgeleitet.

Die Linie 33 fährt in Fahrtrichtung Emmertsgrund zwischen den Haltestellen "Neckarschule" (Ziegelhausen) und "S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen" durch den verkehrsberuhigten Bereich der Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke. Anschließend geht es auf dem regulären Linienweg weiter. Anstelle der Haltestelle "Kleingemünder Straße" wird die gleichnamige Haltestelle der Linie 36 bedient. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

Die Busse der Linie 34 fahren in Richtung Ziegelhausen ab der Haltestelle "Bismarckplatz" eine Umleitung über die Bundesstraße 37 (Neckarstaden). Über die Haltestelle "S-Bahnhof Altstadt" und die Ziegelhäuser Brücke geht es zur "Neckarschule". Von dort aus führt die Strecke dann über den regulären Linienweg. In Richtung Hauptbahnhof wird der "34er" ab der Haltstelle "Neckarschule" durch die Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke zur Haltestelle "S-Bahnhof Altstadt" umgeleitet - und von dort über den Neckarstaden zur Haltestelle "Bismarckplatz". Auch bei dieser Umleitung wird ersatzweise die Haltstelle "Kleingemünder Straße" der Linie 36 angefahren.

Wer den Neckar nicht nur in Heidelberg, sondern auch in Ilvesheim erleben will, steigt am besten in die Straßenbahn 5. Zudem werden an diesem Tag eigens Expresszüge der Linie 9 eingesetzt.