Heidelberg. (rnz) Mittlerweile ist der Aktionstag "Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag" zur Tradition geworden: Schon zum 17. Mal findet das Großereignis am Sonntag, 17. Juni, zwischen Ilvesheim und Eberbach statt. Dazu wird eine Strecke entlang des Neckars komplett für den Autoverkehr gesperrt: Radfahrer und Inliner sollen problemfrei von einem Veranstaltungsort zum nächsten fahren können.

Auch in Heidelberg ist von 11 bis 19 Uhr Einiges geplant: Am nördlichen Neckarufer bieten mehr als 100 gemeinnützige Vereine, Organisationen, Institutionen, Parteien, Schulen und Verbände an 75 Ständen jede Menge Attraktionen - von der Künstlermeile bis zum Kinderflohmarkt, von Livemusik bis zu Tanzvorführungen, vom Badeenten-Wettrennen um 16 Uhr an der Theodor-Heuss-Brücke bis zu spektakulären Sprüngen mit Mountainbikes in den Neckar.

Insgesamt gibt es vier Bühnen, drei auf der Neckarwiese und eine an der Nordseite der Alten Brücke. Auch an der Neuenheimer Landstraße sowie an der Stiftswiese in Ziegelhausen wird Programm geboten. Außerdem schließt sich die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen an und lädt am Sonntag um 11 Uhr zum "Weißwurst-Essen" auf ihr Gelände in der Kleingemünder Straße 18 ein. Es gibt ein buntes Programm und um 14 Uhr eine "Modenschau der besonderen Art".

1. Seite des Programmflyers zum "​Lebendigen Neckar 2018" in Heidelberg. Quelle: www. heidelberg.de

Das Spektakel hat wieder einige Straßensperrungen zur Folge: Der Bereich zwischen Uferstraße (ab Einmündung Posseltstraße) und der Neckarhelle (Einfahrt Ziegelhausen-Mitte) ist am 17. Juni von 6 bis 21 Uhr für motorisierten Verkehr gesperrt. Anwohner, die ihr Auto an dem Tag nutzen wollen, müssen es am Vorabend außerhalb parken.

Die Landesstraße L534 von Ziegelhausen-Mitte bis Neckargemünd ist halbseitig gesperrt und kann nur von Neckargemünd in Richtung Heidelberg befahren werden. Der Verkehr nach Neckargemünd sowie von Ziegelhausen in die Stadtmitte wird über die Ziegelhäuser Brücke umgeleitet.

2. Seite des Programmflyers zum "​Lebendigen Neckar 2018" in Heidelberg. Quelle: www. heidelberg.de

Bereits ab dem heutigen Freitag werden Anwohnerparkplätze in der Uferstraße (Hausnummer 28 bis 30) gesperrt. Am 17. Juni sind zudem die Parkplätze zwischen Ernst-Walz-Brücke und Ziegelhäuser Landstraße (bis Einmündung Stiftweg) ab 6 Uhr gesperrt. Zur Freihaltung eines Rettungsweges gilt in der Luther- und in der Keplerstraße jeweils auf der westlichen Fahrbahnseite zwischen Ladenburger- und Uferstraße von 6 bis 21 Uhr Halteverbot.

Aufgrund der Straßensperrungen werden die Buslinien 33 und 34 ab Betriebsbeginn bis etwa 21.30 Uhr umgeleitet: In Richtung Emmertsgrund fahren die 33er-Busse nach der Neckarschule (Ziegelhausen) durch die Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Gegenrichtung ist von der Umleitung nicht betroffen.

Die 34er-Busse fahren zwischen Bismarckplatz und Neckarschule in beiden Richtungen eine Umleitung über die Bundesstraße B37 und bedienen dabei die Haltestellen Alte Brücke, S-Bahnhof-Altstadt und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen. Die Haltestellen zwischen Bergstraße und Neuer Weg entfallen.