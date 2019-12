Heidelberg-Neurott. (pol/rl) Eine Verletzte, 70.000 Euro Sachschaden und drei demolierte Autos - so lautet die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße L600 am Freitagnachmittag. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer war um kurz vor 17 Uhr auf der L600 von Bruchhausen in Richtung Schwetzingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Neurott bemerkte er den SUV einer verkehrsbedingt wartenden 34-jährigen Fahrerin zu spät.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 28-Jährige auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, was er jedoch wegen des hohen Verkehrsaufkommens nicht schaffte. Der Audi prallte mit großer Wucht in das Heck in des stehenden SUV, der in den Gegenverkehr gestoßen wurden. Hier kollidierte der SUV mit dem entgegenkommenden Ford eines 35-Jährigen zusammen. Der Ford geriet dabei ins Schleudern und kam nach einer 180-Grad-Drehung 25 Meter weiter zum Stehen.

Der Audi kam nach dem Aufprall auf den SUV von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Stein und überfuhr einen Leitpfosten. Alle drei Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden. Der Audi und der SUV sind Totalschäden.

Die 34-jährige SUV-Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die L600 ab dem Abzweig Sandhausen bis zur Auffahrt Speyer bis 19.50 Uhr komplett gesperrt.