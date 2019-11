Heidelberg. (hob) Mehrere Shisha-Bars in Heidelberg waren am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag im Visier der Ermittler von Polizei, Stadt und Zoll. Dabei ging es den Beamten um Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, aber es wurden auch gaststätten- und baurechtliche Aspekte in die Kontrollen miteinbezogen. Mit Messgeräten überprüften die städtischen Mitarbeiter zudem, ob die Shisha-Bar-Betreiber die Kohlenmonoxid-Grenzwerte einhalten. Hier gehe es um die Sicherheit der Gäste, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sieben Shisha-Bars in der Altstadt, in der Weststadt, in Bergheim und in Wieblingen wurden bei der Schwerpunktaktion im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft von Polizei und Stadt kontrolliert, zahlreiche gaststätten- und gewerberechtliche Verstöße, aber auch einige baurechtlichen Verfehlungen wurden dabei angezeigt. Die Zollbeamten stellten zudem mehrere Steuerdelikte fest. Die Ermittler leiteten zwei Strafverfahren wegen Steuerhehlerei ein. Hierbei geht es um unversteuerten Shisha-Tabak. Der Zoll verfolgt aber auch sieben Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen und gegen das Tabaksteuergesetz.

Die Stadt stellte in den Shisha-Bars zudem 14 Zuwiderhandlungen gegen baurechtliche Bestimmungen und das Gaststättengesetz fest. Die Anzeigen werden nun von den Fachabteilungen weiter bearbeitet. Die Polizei wiederum leitete zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ein. In diesen Fällen wurden Tabakwaren an Minderjährige abgegeben.

Bis zum Ende des Einsatzes beschlagnahmten die Beamten rund 70 Kilogramm Shisha-Tabak. Einem Lokal-Betreiber, der seine Bar auf Anweisung der Behörden gar nicht mehr als Wasserpfeifen-Lounge nutzen durfte, wurde die weitere Abgabe der Rauchwaren untersagt. In zwei Bars wurde zusätzlich der höchstzulässige Kohlenmonoxid-Grenzwert erreicht und überschritten. Auch hier wurde in einem Fall das weitere Shisha-Rauchen untersagt und im anderen die Fenster zum Lüften geöffnet.

„Weitere zielgerichtete Fahndungs- und Kontrollaktionen sind bereits in der konkreten Planung“, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. Man wolle auch zukünftig gemeinsam mit der Stadt konsequent gegen Straftaten und Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum vorgehen. „Die heutige Schwerpunktaktion ist Teil eines Maßnahmenbündels, das passgenau zur weiteren Steigerung des Sicherheitsniveaus im öffentlichen Raum für Heidelberg erarbeitet wurde“, so Stenger weiter. Allgemein gehe es bei solchen Maßnahmen auch darum, den Fahndungsdruck auf potenzielle Straftäter zu erhöhen.