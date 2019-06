Heidelberg. (RNZ) Acht Tage nach dem Urnengang steht endgültig fest: Die Grünen haben die Kommunalwahl in Heidelberg haushoch gewonnen. Sie errangen 16 Sitze, während CDU und SPD nur auf je sieben Sitze kommen. Der Gemeindewahlausschuss teilte am Montag das offizielle Ergebnis mit. Im Vergleich zum vorläufigen Endergebnis gibt es nur minimale Abweichungen, die an der Sitzverteilung und den Gewählten nichts ändern. Von 108.971 wahlberechtigten Heidelbergern wählten 70.543 (64,7 Prozent), 69.176 Stimmzettel waren gültig.

Die offiziellen Ergebnisse:

Grüne: 989.027 Stimmen - 16 Sitze

CDU: 465.138 Stimmen - 7 Sitze

SPD: 430.158 Stimmen - 7 Sitze

Heidelberger: 217.163 Stimmen - 3 Sitze

Die Linke: 181.249 Stimmen - 3 Sitze

FDP: 176.430 Stimmen - 3 Sitze

AfD: 155.864 Stimmen - 2 Sitze

GAL: 146.375 Stimmen - 2 Sitze

Bunte Linke: 122.253 Stimmen - 2 Sitze

Die PARTEI: 83.615 Stimmen - 1 Sitz

HiB: 80.318 Stimmen - 1 Sitz

Freie Wähler: 52.671 Stimmen - 1 Sitz