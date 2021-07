Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Klappstuhl-Krach ist für die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (kurz: Linda) zum Symbol für die Situation im Stadtteil geworden. Die Sprecher Doris Hemler und Martin Kölle bemängeln eine fortschreitende Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes, während die Bewohnerinnen und Bewohner immer weiter zurückgedrängt werden. Im Sommergespräch mit der RNZ ging es um Lärm und Nachtruhe, vor allem aber darum, wie das Leben in der Altstadt für alle – Anwohner wie Besucher – noch attraktiver gestaltet werden könnte. Eine Bestandsaufnahme:

> Die Stadt misst bei der Außenbestuhlung mit zweierlei Maß: Während die Anwohner nicht einmal einen Klappstuhl auf die Straße stellen dürfen, wuchert die Außenbestuhlung von Cafés und Kneipen in den Augen von Linda immer mehr aus. Am Kornmarkt nehme sie zum Beispiel den kompletten Gehweg in Anspruch. Senioren mit Rollatoren, Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer müssten auf die Fahrbahn ausweichen. Ein paar Meter weiter auf dem Marktplatz wirkt es auf Hemler so, als sei jeder verfügbare Quadratmeter mit Stühlen und Tischen zugestellt.

Kaum noch ein Platz ohne Konsum: Das gilt auch rund um den Sume-Brunnen am Heumarkt. Foto: Philipp Rothe

Selbst der Platz um den Sume-Brunnen am Heumarkt werde vom "Weißen Bock" in Beschlag genommen. Für Kölle handelt es sich dabei um eine "Wegnahme öffentlichen Raumes". Bei allem Verständnis für die Wirte und die schwierige Situation nach dem Corona-Lockdown wünschen sich die beiden mehr Augenmaß. Eine geradezu "unverhältnismäßige Gängelung" sei es, wenn den Bewohnern verboten werde, einen Klappstuhl vor ihre Tür zu stellen, selbst wenn dieser den Verkehr nicht beeinträchtige. "Wir werden uns nicht in unsere Wohnungen zurückdrängen lassen, nachts die Fenster schließen und die ,Klappe’ halten", so Hemler.

> Was fehlt, sind Plätze ohne Konsumzwang: Die Bürgerinitiative würde es begrüßen, wenn es in der Altstadt auch Tische und Bänke gäbe, an denen sich Besucher und Bewohner niederlassen könnten, ohne dass sie gleich in einem Café etwas bestellen müssen. Gut findet sie es, dass die Neckarpromenade schrittweise umgesetzt werden soll. Dass aber zum Beispiel am Neckarlauer gleich wieder der Konsum Einzug gehalten hat, lehnt sie ab.

> Die Gastronomie verdrängt den Handel: Darüber ärgert sich Linda ganz besonders. Statt Schuhen gebe es jetzt Burger, statt dem alteingesessenen Lebensmittelmarkt Fritten. Auch in der Seitenstraße Märzgasse habe das gastronomische Angebot überhand genommen, während sich kleine Boutiquen oder neue Geschäfte schwertäten. Ganz persönlich findet Hemler es traurig, dass eine kleine Schneiderei in der Kettengasse, die auch Nähkurse angeboten hatte, die Corona-Krise nicht überlebt hat. Solch kleine Start-ups hätten in der Innenstadt angesichts der horrenden Mieten in der Hauptstraße und der ungenügenden Belebung der Seitengassen kaum eine Chance. Die Besucher müssten verstärkt in diese Sträßchen geleitet werden, findet sie.

Auswärtige, die hier nicht fahren dürfen und einheimische Falschparker: In den engen Gassen eine unglückliche Kombination. Foto: Philipp Rothe

> Es gibt immer mehr Verkehr: Mit den Corona-Lockerungen seien viele Autos in die Altstadt gekommen, berichtet Kölle. "Sie stehen an manchen Tagen vom Karlstor bis zum Karlsplatz. Und auch das Wildparken nimmt immer mehr zu." Der Gemeindevollzugsdienst kontrolliere das viel zu selten. Linda bedauert dies zum einen aus Gründen der Verkehrssicherheit, täglich komme es zu gefährlichen Situationen. "Aber auch aus klimapolitischen Gründen ist das untragbar, wie viele Autos ungeregelt in die hintere Altstadt fahren", betont Hemler.

Die Initiative findet es zudem unerfreulich, dass die 22 Poller, die vor fast genau drei Jahren vom Gemeinderat beschlossen wurden, noch immer nicht installiert sind. Erst am kommenden Montag beginnen nach zähen Ausschreibungsproblemen und Umplanungen die Vorarbeiten für die drei Hochsicherheitspoller an der Ecke Hauptstraße/Sofienstraße, am Kornmarkt und in der Grabengasse. Dabei wären sie aus Verkehrssicherheitsgründen in den Seitenstraßen noch wichtiger, betont Kölle. Der dringende Appell nach dem tödlichen Unfall in der Theaterstraße vom Januar 2016 sei verpufft. Selbst die Pläne für ein City-Logistik-Konzept mit Lastenrädern sei eingeschlafen. Positiv sieht Linda, dass das Anwohnerparken teurer werden soll. Die Initiative fordert zudem eine schnelle Umsetzung des neuen Konzepts für touristische Busse, die künftig am Rittel geparkt werden sollen. Ketten und Schranken als Übergangslösung für die noch nicht installierten Poller und ein besseres Leitsystem für die Parkhäuser seien weitere Schritte gegen den Verkehrsinfarkt.

Alles muss raus – auf die Straße: In der hinteren Hauptstraße versuchen Einzelhändler, mit Warenständern auf sich aufmerksam zu machen. Foto: Philipp Rothe

> Und was macht der Lärm? Kölle sagt: "Es ist schlimmer als jemals zuvor." Längst seien nicht mehr nur die Untere Straße und die Kettengasse die Hotspots. Vermehrt trudelten bei der Initiative auch Mails aus anderen Teilen der Altstadt ein. So zum Beispiel aus der Theaterstraße, wo Anwohner nachts um 4 Uhr von Grölenden aus dem Schlaf gerissen werden und morgens die Hinterlassenschaften einer durchgezechten Nacht finden: Glasscherben und Erbrochenes. Mit der Sperrung der Neckarwiese zöge es das Partyvolk noch mehr in die Altstadt, bedauert auch Hemler. "Ich kann verstehen, dass die Jugendlichen Nachholbedarf haben." Alternative Angebote außerhalb des Stadtteils würden dringend gebraucht.