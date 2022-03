Von Maria Stumpf

Kirchheim. Das ehemalige Konversionsgebiet Patrick-Henry-Village (PHV) gehört bislang zum Stadtteil Kirchheim. Geplant ist, dass im Jahr 2024 dort die ersten der rund 10.000 Einwohner einziehen und bis dahin sollte ein neuer Stadtteil gegründet sein. So will es die Stadt. Gesucht werden allerdings noch genaue Gemarkungsgrenzen und ein neuer Name für PHV. Im Bezirksbeirat Kirchheim war man gar nicht zufrieden mit dem von der Stadt vorgesehenen Fahrplan für die grundsätzlichen Vorarbeiten. Erst 2023 sollen die Beratungen starten. "Wieso dauert das so lange?", hieß es.

"Man muss es ja nicht so schlecht machen wie in der Bahnstadt", freute sich Bezirksbeirätin Simone Malaeksefat (Grüne) darüber, dass die Vorbereitungen der Stadtteilgründung vor dem Einzug der neuen Bewohner starten sollen. "Aber wieso geht das alles erst 2023 los? Am Ende bleibt nicht genug Zeit für den gesamten Prozess." Das befürchtete auch Katharina Nick (Grüne). "Zumindest die Ausschreibung für einen neuen Namen könnte doch früher starten." Peter Hoffmann vom Stadtentwicklungsamt betonte allerdings, dass "keine Eilbedürftigkeit" bestehe.

Ein anderes Thema sprach Jörn Fuchs als Stadtteilvereinsvorsitzender an. "Ich wäre ja nicht dagegen, dass das Gebiet ein eigener Stadtteil wird. Aber es gibt ja dort auch ,alte Kircheimer’", erinnerte er an landwirtschaftliche Höfe wie Kurpfalzhof, Neurott und Pleikartsförster Hof. "Ob das denen so gefallen wird?" Auch der Kirchheimer Stadtrat Michael Pfeiffer (GAL) hat da Bedenken. "Das könnte zu einem Identitätsverlust führen." Bezirksbeirat Niklas Kretz (CDU) forderte, dass man diese Bewohner frei entscheiden lassen sollte, wohin sie gehören möchten: "Das ist für mich das oberste Gebot. Von mir aus auch als Exklave von Kirchheim." Auch Stadtrat Christoph Rothfuß fand diese Idee nicht schlecht, allerdings verwies Hoffmann als Mann vom Amt darauf, dass letztlich der Gemeinderat über Stadtteilgrenzen entscheide, nicht die Bürgerinnen und Bürger. "Aber sie werden natürlich gefragt." Wie auch Stadtrat Karl Emer (SPD) erinnerte er daran, dass es bei den Stadtteilgrenzen in Heidelberg schon mehrfach Verschiebungen gegeben habe. "Administrativ wird sich für die Menschen ja nicht viel ändern", so Hoffmann.

Aktuell ist Heidelberg in 15 Stadtteile und 48 Stadtviertel gegliedert. Die Größe und die exponierte Lage des Areals Patrick-Henry-Village erforderten, das Gebiet neu zu ordnen, erläuterte Peter Hoffmann die Informationsvorlage der Stadtverwaltung. Ein neuer Stadtteil habe außerdem eine identitätsstiftende Wirkung. "Und sie ist essenziell für den politischen Prozess, zum Beispiel für die Gründung eines Bezirksbeirats." Die Erfahrungen mit der Stadtteilgründung Bahnstadt hätten gezeigt, wie wichtig es sei, dass eine formale Stadtteilgründung gleich zu Beginn der weiteren Entwicklung abgeschlossen werde. "Der Gremienverlauf zum Vorgehen der Namensfindung und Stadtteilgründung inklusive Beteiligungskonzept soll deshalb mit der Beratung im Bezirksbeirat Kirchheim im ersten Quartal 2023 starten", sagte Hoffmann. Der Start der Bürgerbeteiligung sei für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.