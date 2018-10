Heidelberg. (hob) Zurück in die Goldenen 20er Jahre geht es für die Tanzbegeisterten der Region, wenn die Tanzschule Nuzinger am morgigen Freitag und Samstag, 13. Oktober, unter dem Motto „The Great Gatsby“ zur Heidelberger Ballnacht in die Stadthalle einlädt. Mit viel Glamour, Glitzer, Swing und Charlie Chaplin feiert die Tanzschule ihr 90-jähriges Bestehen. In vier Sälen wird getanzt. Für die Klassiker wie Wiener Walzer und Rumba wird dort genauso Platz sein wie für Tango Argentino, Swing oder Latino. Einlass ist an beiden Abenden um 18.30 Uhr. Für Tanzmusik im Big-Band-Sound sorgen im Großen Saal „The Real Push“, in den anderen Sälen stehen DJs an den Plattentellern. Karten zwischen 55,90 und 70,90 Euro gibt es unter www.ballnacht-heidelberg.de. Um Abendgarderobe – zeitgemäß oder im Stil der 20er Jahre – wird gebeten.

