Von Marie Arndt

Heidelberg. Dem deutschen Fernsehen laufen die Zuschauer weg. Alle Welt schaut Serien aus skandinavischer, britischer oder US-amerikanischer Produktion - auf Streaming-Portalen. In Europa zeigt vor allem das staatlich subventionierte dänische Fernsehen, dass es auch anders geht. Dort sind Formate wie "Borgen" und "Kommissarin Lund" Vorreiter im Bereich qualitativ hochwertiger Serien. Was die dänischen Produktionen mit Welterfolgen wie "Game of Thrones", "House of Cards" und "Breaking Bad" verbindet? Sie entstehen alle im sogenannten "Writers’ Room". Dort schreibt ein Kollektiv aus Drehbuchautoren gemeinsam.

Mit dem Ziel, Impulse für die Entstehung guter deutscher Serien zu setzen und Nachwuchsförderung zu betreiben, bietet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Workshops an, die sich mit Serien und dem Drehbuchschreiben befassen. Mit Unterstützung der Baden-Württemberg Stiftung wurde so auch 2015 der "Young Writer’s Room" ins Leben gerufen. Dort teilen junge Autoren ab 16 Jahren ihre Ideen und entwickeln gemeinsam TV-Serien. Die Teilnehmer kommen von Schulen aus dem Rhein-Neckar-Kreis sowie aus Pforzheim und Karlsbad. Der "Young Writer’s Room" bietet ihnen einen Rahmen für das eigenständige Schreiben mit professioneller Hilfestellung.

Nun haben die Jugendlichen ihre ersten fertigen Plots, den Handlungsablauf der selbst kreierten Serien, präsentiert. Acht Konzepte sind unter der Leitung von Tutor Olaf Schlippe, selbst Autor und Literaturpreisträger, entstanden. Schlippe führte die Jugendlichen in die Methodik ein, stellte ihnen dramaturgische Modelle vor, veranschaulichte die Breite der Serienlandschaft und half ihnen bei der Figurenentwicklung. Neben monatlichen Workshops trafen sich die Jugendlichen dabei einmal pro Woche eigenständig, um ihre Konzepte zu verfeinern. Auch zwischen den Workshops betreute Schlippe die Jungautoren. "Das Feedback war sehr hilfreich, denn wenn wir uns in einer Idee verrannt hatten, lenkte er uns in eine andere Richtung und gab uns hilfreiche Anreize für weitere Ideen", sagt Nele Hyner. Für die 18-Jährige ist das Schreiben im "Young Writers’ Room" die perfekte Kombination aus methodischer Herangehensweise und kreativem Arbeiten. Sie hat mit vier weiteren Jugendlichen eine Serie über fünf Teenager geschrieben, die sich in einer Therapiegruppe kennenlernen. Ihre Serie dreht sich vor allem um Fragen der Identität: Wer bin ich? Wer muss ich sein?

Bereits nach einem Jahr standen die festen Konzepte der Plots. "Schon beim Schreiben haben wir uns das Lachen nicht verkneifen können", erinnert sich Max Hartl. Zusammen mit anderen Teilnehmern entwickelte er eine Sitcom über eine homosexuelle Musiker-WG, die in ein Haus voller Nazis zieht, in dem zu allem Übel auch noch ein schwerhöriger alter Opa sein Unwesen treibt.

Doch zum gemeinsamen Schreiben gehörte es auch, mal Kompromisse einzugehen: "Es war nicht immer leicht, seine Ideen nicht komplett durchsetzen zu können, aber am Ende profitiert man davon, andere Ideen zuzulassen", erklärt Dominika Kolser. Sie schrieb mit zwei weiteren Jungautoren an einer Serie über eine Gruppe unterschiedlichster Charaktere, die durch eine Nahtoderfahrung übernatürliche Kräfte erlangen. Für Workshopleiter Olaf Schlippe, der solche Kurse auch für ältere Teilnehmer gibt, war die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen etwas Besonderes: "Es war sehr erfrischend zu sehen, wie groß die Fantasie von Jugendlichen ist. Besonders im Vergleich zu Erwachsenen, die in ihren Präferenzen oft schon sehr eingefahren sind."

Und wie geht es jetzt weiter? Den Verantwortlichen deutscher TV-Produktionsfirmen wurden einige Konzepte im Rahmen eines sogenannten Pitches jedenfalls schon einmal präsentiert. Und vielleicht sehen wir ja schon bald auf ARD oder ZDF homosexuelle Musiker in ein Haus voller Nazis ziehen. Das wäre dann "Made in Heidelberg" - und nicht in Kopenhagen oder Hollywood.