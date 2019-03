Autorin Sarah Schäfle ist gebürtige Heidelbergerin, die mittlerweile in Freiburg lebt. Ihr Fantasy-Roman "Hekates Erbe" spielt in Heidelberg. Foto: Hentschel

Marion Gottlob

Heidelberg. Wer in Deutschland mit Fantasy-Romanen Erfolg haben möchte, der braucht einen englischen Namen. Also schreibt Sarah Madeleine Schäfle ihre Fantasy-Geschichten unter dem Pseudonym "Short" - der englischen Version ihres Mädchennamens Kurz. Vor Kurzem ist das neuste Werk der 33-Jährigen - der Jugendroman "Hekates Erbe - Der Schlüssel zur Welt" der 33-Jährigen - als Taschenbuch erschienen. Zwei Fortsetzungen sind bereits in Planung.

Das Buch handelt von der 16 Jahre alte Katharina, der Heldin der Trilogie. Sie ist mit dem Umzug ihrer Familie gar nicht einverstanden: Ihr Vater ist als Studienrat an ein Gymnasium in Heidelberg versetzt worden. Ihre Stiefmutter und ihre beiden Brüder hatte die Aussicht auf ein Leben in der Stadt hingegen in regelrechte Ekstase versetzt. Die Einzige, die darauf verzichten konnte, ist Katharina. Sie hasst Veränderungen. Ein Selbstgespräch beginnt, mit dem Ergebnis, dass sie sich nicht so anstellen solle: "Jeder halbwegs vernünftige Teenager zog das Stadtleben der Einöde eines Kaffs mitten im Schwarzwald vor."

Bald hat Katharina ganz andere Sorgen: Sie kann Wesen wahrnehmen, die andere nicht sehen können. Und nicht nur das. Sie kann mit diesen Gespenstern Kontakt aufnehmen. Doch zwischen Diesseits und Jenseits ist ein Durcheinander ausgebrochen. Denn der Schlüssel zu den Welten ist verloren gegangen. Durch Zufall kommt Katharina in den Besitz dieses wichtigen Gegenstands und erlebt die wildesten Abenteuer.

Autorin Schäfle, die gebürtig aus Heidelberg stammt, hat schon als Kind zu Hause ihre eigene Zeitung gestaltet. Später führte sie dann detaillierte Reisetagebücher: "Ich hatte den Drang, alles aufzuschreiben", sagt sie der RNZ. Mit der Trilogie "Herr der Ringe" tauchte sie in die Welt der Fantasy ein. Weiter ging es mit den Harry-Potter-Romanen. Dann begann sie selbst Geschichten zu schreiben.

Für das Lehramtsstudium verließ Schäfle die Neckarstadt. Sie studierte Biologie, Deutsch und Religion an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Die Lust am Schreiben war in den Semesterferien besonders stark ausgeprägt. Schäfle stellte ihre Geschichten in das Internet-Portal www.fan-fiction.de. ein und erhielt zahlreiche, positive Rückmeldungen. Schon damals zählte eine ihrer Geschichten rund 300 Seiten. "Ich kann mich nicht kurzfassen", sagt die Autorin über sich selbst.

Seit dem Ende ihres Studiums übernimmt sie eine Lehrer-Vertretung nach der anderen - und schreibt nebenher weiter. Es folgt die Geburt ihres Sohns Carlo, nach der es Schäfle ruhiger angehen lässt. Seit Carlo zur Schule geht, findet die Autorin wieder mehr Zeit zum Schreiben. Von ihrem ersten dreiteiligen Jugendroman "Der Ruf des Turul" erschien der erste Band als Taschenbuch, die zwei weiteren Bände als E-Book. Die Autorin erinnert sich: "Es war toll, das erste eigene Buch zu veröffentlichen." Bei dem neuen Buch zu "Hekates Erbe" zählte die erste Version 800 Seiten, die dann auf fast 350 Seiten gekürzt wurden. Einen Ausgleich zum ausgiebigen Texten findet Schäfle beim Reiten, Lesen und Radfahren, wie sie erzählt.

Ihre Geschichten spielen an Orten, die sie selbst gut kennt. Die Autorin beschreibt zum Beispiel detailgetreu das Haus ihrer Großmutter in der Rohrbacher Straße - inklusive des dortigen Autolärms. Zudem wird der Bergfriedhof zum Schauplatz. Dort gehe sie gerne spazieren. Aber auch eine Wohnung in Budapest spielt eine Rolle. Schäfles Familie stammt mütterlicherseits aus Ungarn. "Es war mein Großvater, der nach Heidelberg kam", so die Autorin, der somit Schäfles Familie an den Ort brachte, dessen Szenerie die Autorin detailgetreu in ihrem Jugendroman zu beschreiben weiß.

Info: Sarah Short: Hekates Erbe - Der Schlüssel zur Welt. 350 Seiten. Drachenmond Verlag. 14.90 Euro. ISBN: 978-95991-854-1.