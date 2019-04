Heidelberg. (sawe) Johannes Hemberger hält einen Vortrag. Worüber, das weiß er nicht. Auch das Publikum ist ahnungslos. Bis der Redner auf die Fernbedienung drückt: "Meine Hobbies: 1B Schatzkiste" erscheint nun auf der Leinwand. Hemberger grinst, dann präsentiert er sieben Minuten lang Folien, die er noch nie zuvor gesehen hat. Er improvisiert, wirklich verstehen tut er das, was da geschrieben steht, sowieso nicht. Die Präsentation ist auf Russisch verfasst.

"Das Powerpoint-Karaoke wurde in den Nullerjahren in Berlin erfunden", erklärt Organisator Frank Habrik von der Agentur Word-up die Idee, die hinter Hembergers Vortrag steckt. Dabei halten die Teilnehmer spontan Vorträge zu beliebigen, vorher unbekannten Themen.

"Die Beiträge sind unvorhersehbar und hängen stark von den jeweiligen Rednern ab. Kaum einer hält sich dabei ans eigentliche Thema. Je abgedrehter der Vortrag wird, desto besser." Nachdem Hemberger Fragen aus dem Publikum beantwortet hat, betritt der nächste Referent, Nils Gähr, die Bühne in der Halle02.

"Ich habe noch nie eine Powerpoint-Präsentation gehalten, ich kenne das nur mit Tageslichtprojektoren", verrät er, bevor auch er die erste Folie zeigt. "Stressbewältigungsprogramme als Beispiel gesundheitspädagogischer Praxis" prangt darauf, ein Foliensatz der Technischen Universität Dresden. Gähr schürzt die Lippen. "Ich komm von der Baustelle. Wisst ihr, wie man da Stress abbaut? Man beleidigt sich."

Wacker klickt er sich durch die Vorlesung im Fach Gesundheitspsychologie. Was ihm bekannt vorkommt, kommentiert er: "Den Ist- und Sollwert kennen wir auch auf der Baustelle gut. Ist was da oder soll was kommen?" Nach sechs Minuten gibt Moderator Johannes Elster das Signal, dass die Zeit beinahe abgelaufen ist. Doch Gähr will die Präsentation beenden.

Hastig zeigt er die letzten Folien: "Die Börse." Klick. "Sherlock." Klick. "Drei Pfeile." Klick. Als letzter Kandidat der ersten Spielzeit referiert Adrian Roether zum Thema "Outdoor Sex: Basiswissen für draußen." Trotz privater Einblicke gelingt es ihm nicht, als Sieger aus der ersten Runde zu gehen: Das Publikum wählt Hemberger zum Finalisten.

Die zweite Hälfte beginnt Wencke Gutreise, die kulinarische Kuriositäten wie die malaysische "Stinkfrucht" Durian präsentiert. Dann betritt TJ Singh die Bühne. Seine Präsentation trägt den Titel "Die Schulgarten-AG präsentiert: Imkerei in der Schule". Singh jedoch spricht ausschließlich Englisch - und referiert deshalb lieber über Bananen. "Glaubt nicht, was Google sagt", verkündet er, während die Folie das Bild eines Imkers zeigt. "So sieht eine Banane aus."

Abschließend erklärt Denis Matus dem Publikum, was er über Funktionen in der Informatik weiß. Da das ziemlich wenig ist, kommentiert der Impro- und Stand-up-Comedian lieber die Effekte, die über den einzelnen Folien liegen. "Und die Zahl verschwindet. Vielleicht fängt sie ja ein Pfeil auf? Ja! Ich nenne das ‚Tennisverfahren’."

Mit seinem fehlenden Informatikwissen überzeugt Matus die rund 220 Zuschauer und zieht als Zweiter ins Finale ein. Dort gibt er sich als Wattwanderungsexperte - und gewinnt die Powerpoint-Karaoke mit knappem Abstand zu Hemberger.

Info: Am Mittwoch, 5. Juni, treten die Gewinner der bisherigen Veranstaltungen ab 20 Uhr in der Halle02 zum Saisonfinale an.