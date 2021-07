Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Interkulturelle Zentrum (IZ) in Heidelberg ist gerade neun Jahre alt. Eine Manifestation seiner Arbeit in der Öffentlichkeit ist nun die Skulptur des Künstlers Jean-Luc Cornec im Innenhof des Palais Graimberg am Kornmarkt. Wenn der Amtssitz zweier Heidelberger Bürgermeiste tagsüber geöffnet ist, kann man das Werk "The Helpless" im Innenhof betrachten.

Die Buchstaben des Satzes von James Baldwin "It is a very rare man who does not victimize the helpless" ("Es gibt wenige Menschen, die einen Hilflosen nicht zum Opfer machen") türmen sich größtenteils aufeinander, auf den letzten beiden separaten Worten kann man sitzen und denken.

Der Franzose Cornec, der vor sieben Jahren seiner Frau von Frankfurt nach Heidelberg folgte, hat als Skulptur einen "stapelbaren Satz" geschaffen und dazu Styropor, gesprüht mit schnell trocknendem neutral-weißem Polyurea, verwendet – passend zur modernen Innenarchitektur der barocken Vierflügelanlage des Palais Graimberg, wie er findet. 2018 war die Figur schon einmal ähnlich im Schlossgarten zu sehen. "I Am Not Your Negro", der Titel der Filmdoku über den schwarzen Schriftsteller, so schmunzelt Cornec, hätte ihm noch besser gefallen, doch war der Satz letztlich zu kurz für seine Arbeit.

Der Amerikaner James Baldwin (1924 – 1987), Ikone der Gleichberechtigung, war 2018 mit der Neuübersetzung des Romans "Von dieser Welt" in Deutschland wiederentdeckt worden. Genauso in Frankreich, wie Cornec sagt, wobei in Frankreich erst vor drei Jahren eine vollständige Übersetzung von Baldwins Werken zu lesen war.

Für Jagoda Marinic´, die Leiterin des IZ, steht ihre städtische Einrichtung für die Bürgerbewegung, die Baldwin einst schaffen wollte. "Wir müssen als Stadt lernen, den Dialog in der interkulturellen Gesellschaft zu führen", sagt sie über Heidelberg, in dem ein Drittel der Bürger über einen Migrationshintergrund verfügt. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck sah die Verdienste des IZ: "Sie schaffen es, Menschen zusammenzubringen über Kunst, Kultur und das, was Menschsein ausmacht."

Vielleicht kann das Team bald die engen Räume auf dem Landfriedgelände hinter sich lassen und in den leer geräumten Karlstorbahnhof ziehen. Für Marinic´ wäre das eine tolle Option für noch mehr Strahlkraft als Haus der Kultur und Demokratie – und Raum für Theater- und Musikveranstaltungen für die mehr als hundert Vereine, die sie betreut. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson jedenfalls nutzte sein Grußwort für ein Lob an Marinic´: "Das IZ ist dank deiner Persönlichkeit so, wie es ist."

Im Pandemie-Lockdown hat es das IZ-Team geschafft, mit seinen Online-Veranstaltungen an die 50.000 Interessenten zu erreichen. Dazu gehört die aktuelle Workshop-Reihe "We Rise" von Jocelyn B. Smith, Opernsängerin und soziale Aktivistin in Berlin. Die Reihe richtet sich an Engagierte, die mit ihrer Arbeit die Welt um sich herum zum Besseren verändern möchten. Smith, die Trägerin von Goldenem Schallplattenpreis und Bundesverdienstkreuz, kam persönlich zur Einweihung der Skulptur und ließ die Anwesenden die Hoffnungen der Schwarzen Bevölkerung spüren, als sie die Black National Anthem und "Brown Baby" von Nina Simone sang.

Smith pflegte über die ehemalige Oberbürgermeisterin Beate Schuerholz-Weber eine eigene Verbindung nach Heidelberg. Die Soulsängerin war als Gast beim Auftaktkonzert der Abschiedstournee von Harald Juhnke 1999 in Berlin ausgepfiffen worden, wonach Juhnke das Konzert abgebrochen hatte und die Tour laut Smith canceln wollte. Doch Weber lockte sie nach Heidelberg: "Du bist sicher in meiner Stadt." Beate Weber war am Samstag dabei – und berichtete, warum sie es als ihren Auftrag betrachtet, darauf zu achten, dass Menschen wie Jocelyn B. Smith nicht mehr auf hasserfüllte Gesichter treffen.

Auch das war aktuell: An die am Samstag verstorbene Musikerin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano (96) – sie wurde 2020 in Heidelberg mit dem Hermann-Maas-Preis ausgezeichnet – erinnerten Katja Zakotnik (Violoncello) und Naila Alvarenga (Piano) mit einer Interpretation des Partisanenliedes "Bella Ciao".