Von Birgit Sommer

Heidelberg. Dr. Claudia Denkinger ist seit einem Jahr Leiterin der Klinischen Tropenmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Zuvor war die 41-jährige Fachärztin für Infektiologie die Chefin des Tuberkulose-Programmes der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Jetzt hat sie unter anderem das Virus Sars-CoV-2 im Blick, den Verursacher der weltweiten Corona-Epidemie. In mathematischen Modellierungen zeigt sie mögliche Szenarien der Verbreitung auf. "Wir können es schaffen, Infektionsketten zu unterbrechen, wenn wir uns an die geforderte soziale Distanzierung halten", sagt die Medizinerin im RNZ-Interview.

Frau Dr. Denkinger, Sie fertigen in Ihrem Institut eine mathematische Modellierung an, wie sich die Corona-Epidemie speziell in Heidelberg verhalten könnte. Wie geht das?

Wir berechnen anhand von Population und Altersstruktur der Bevölkerung und des Wissens über die Erkrankung, wie viele Infizierte vermutlich in die Klinik müssen, wie viele wir da beatmen oder intubieren müssen.

Wie sieht das aus?

Wir kalkulieren ein pessimistisches Szenario auf der einen Seite, in dem ein Infizierter zweieinhalb bis drei Menschen ansteckt: In diesem Szenario würden sich jetzt sehr schnell in den nächsten Tagen mehrere Hundert Personen in Heidelberg infizieren. Und wir würden über zwei bis drei Monate so viele Personen infizieren, dass diese Immunität in der Bevölkerung dann dazu führen würde, dass das Virus kaum mehr zirkuliert. Aber unsere Krankenhäuser wären massiv mit Corona-Patienten überlastet und andere schwer kranke Patienten möglicherweise nicht mehr gut versorgt. Sollten wir die verordnete soziale Distanzierung tatsächlich umsetzen, werden wir es schaffen, Infektionsketten zu unterbrechen. Dann kann es ein optimistischeres Szenario geben.

Angeblich wird Corona im Sommer nicht verschwinden, wie wir es von der Grippe gewohnt sind.

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir es schaffen, über die Maßnahmen jetzt die Infektionskraft des Virus zu reduzieren. Unser Gesundheitssystem wird dann immer noch am Anschlag sein, aber es wird damit fertig werden.

Wenn wir das optimistischere Szenario erreichen, dann wird uns wahrscheinlich auch der Sommer helfen. Wir werden das Virus aber nicht eliminieren können. Dann kommt es zu einer Abnahme an Fällen im Sommer, aber gegen Ende des Jahres zu einem neuen Höhepunkt mit Infektionen. Bis dahin hoffen wir auf einen Impfstoff. Und ganz wichtig: Im Herbst muss sich jeder gegen Grippe impfen lassen, damit die Kliniken nicht schon durch Influenza-Patienten überlastet werden.

Die Briten haben es ja bisher mit einer anderen Strategie versucht: schnelle Durchseuchung der Bevölkerung. Und dann sind die Menschen vielleicht immun gegen das Virus. Ist das in Ihren Augen sinnvoll?

Das ist eine Strategie, die akzeptiert, dass wir in den nächsten Monaten das Gesundheitssystem mit einer riesigen Anzahl an zusätzlichen Patienten überlasten würden und dass im Ernstfall auch Menschen nicht mehr adäquat versorgt werden können. Es wird viele ethisch schwierige Fragen in der Klinik geben, wenn man nur noch einen Intensivplatz zur Verfügung hat, aber zehn Patienten, die ihn brauchen. So etwas kann man als Land eigentlich nur machen, wenn man sagt, unser Gesundheitssystem schafft es nicht, über viele Monate am Anschlag zu arbeiten.

Großbritannien hat ja wohl auch kein gutes Gesundheitssystem.

Großbritannien hat ein gutes Public Health System, aber die Versorgung der Bevölkerung arbeitet schon seit Jahren an der Kapazitätsgrenze. Und dann kann eine Überlastung über viele Monate katastrophale Folgen für alle Kranken haben. Dort scheint eine kurzzeitige Extremüberlastung des Systems eine Alternative zu sein. Diese Lösung akzeptiert aber, dass man in den nächsten Monaten viele Menschen verlieren wird.

In England sollen sich die alten Mitbürger ja ebenfalls isolieren und zu Hause bleiben.

Das ist in meinen Augen eine Farce. Niemand schließt sich komplett für zwei oder drei Monate ein. Corona ist zu 90 Prozent eine leichte Erkrankung; die Leute werden also rumlaufen und auch die älteren Personen anstecken. So viele kann man gar nicht testen und isolieren. Außerdem: Wenn wir es zulassen, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren, dann werden auch junge Menschen sterben. Diese Altersgruppen haben zwar ein viel kleineres Risiko, aber es ist auch nicht gleich null.

Was schätzen Sie: Haben wir im Juni, wenn die derzeit getroffenen Maßnahmen der Politik ausgelaufen sind, alles hinter uns?

Wenn wir es machen wie die Engländer, dann ja, dann ist der Peak, der Höhepunkt der Infektionszahlen, vorbei. Eine soziale Distanzierung für vier bis fünf Wochen wie bei uns macht aber absolut Sinn. Das früh durchzuziehen, hilft, die Anzahl an Infektionen langsamer ansteigen zu lassen. In Deutschland ist es noch nicht zu spät, in Italien schon. Irgendwann muss man natürlich abwägen, welche Auswirkungen eine solche Distanzierung auf die Gesellschaft hat. Aber Corona wird kein Sprint, sondern ein Marathon, und wir müssen sicherstellen, dass wir allen Menschen und vor allem allen Kranken gerecht werden.

Wird schon der nächste neue Erreger – vielleicht ebenfalls eine Zoonose, die plötzlich vom Tier auf den Menschen überspringt – einen Teil der Menschheit ausrotten?

Wir haben in der Geschichte etwa alle zehn Jahre eine Infektionserkrankung, die weltweit größere Probleme macht. Es kann sein, dass die nächste Erkrankung eine viel höhere Sterblichkeit mit sich bringt als das aktuelle Virus, aber es sind auch kleinere Grippewellen möglich.

Deshalb bin ich Infektiologin geworden: Die Anpassungsfähigkeit von Erregern und deren stetige Auseinandersetzung mit dem Menschen – das ist ein spannender Kampf. Die Corona-Epidemie kann hier auch eine Chance sein, die uns hilft, unsere Systeme, die auf Pandemien reagieren müssen, weiter zu verbessern. In Deutschland und global.