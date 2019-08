Heidelberg. (ith). Am Samstag ist alles vorbei, dann gehen sie (so gut es geht) wieder getrennte Wege. Noch wohnen sie allerdings Zimmer an Zimmer in der Orthopädie: die Ministerin und der Unternehmer. Und während Theresia Bauer sich lediglich auf einen einwöchigen Aufenthalt eingerichtet hat, geht es bei Manfred Lautenschläger schon in die vierte Woche. Aber wie gesagt, am Samstag verlassen beide die Klinik. Die Grünen-Politikerin darf nach Hause und der Mäzen in die anschließende Reha an den Tegernsee.

Erstaunlich, wie Lautenschläger seinen schweren Fahrradunfall verkraftet. Die ersten Gehversuche nach den komplizierten Brüchen und der stundenlangen Operation lassen auf eine schnelle Heilung hoffen und Bauer konnte am Dienstag ihren Zimmernachbarn eigenfüßig einen ersten Besuch abstatten. Bis dahin durfte sie ihren gebrochenen Fuß nicht bewegen. "Zum Glück muss ich nicht operiert werden", ist die Ministerin erleichtert. Wandern in steilem Gelände, wie in den sardischen Bergen, ist eben auch nicht ungefährlich. Jetzt kann sie wieder lachen, wenn sie erzählt, wie sie nach einer stundenlangen Gruppenwanderung zwei Stunden liegend im Wald ausharren musste, bis Hilfe kam. Kein Rettungsfahrzeug kam so hoch hinauf, auf einer Liege musste sie den Berg hinuntergetragen werden. Und seit sie in einem sardischen Krankenhaus war, weiß sie die Qualität der heimischen Klinik noch mehr zu schätzen.

Überhaupt: Bauer und Lautenschläger sind von der Orthopädie in Schlierbach begeistert. Nicht nur vom Können der Ärzte, auch von der Zuwendung durch Schwestern und Pfleger. "Es herrscht eine durch und durch freundliche Atmosphäre", sind sich die prominenten Patienten einig.

Langweilig wird es ihnen auch nicht. Bauer hat ihre Mitarbeiter zur Sitzung ins Krankenhaus bestellt, statt in Stuttgart wurde eben in Heidelberg getagt. In der Klinik werden auch die Aktenberge abgearbeitet. Und Lautenschläger ist eh schon die ganze Zeit aktiv, wenn es um den Bluttest-Skandal geht. Als Aufsichtsrat des Klinikums lässt er sich auch von schweren Verletzungen nicht davon abhalten, seine Meinung zu sagen.