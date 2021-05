Heidelberg. (eka) Auch wenn man direkt nach einer Corona-Impfung nicht unbedingt Sport treiben sollte, schließt sich beides nicht unbedingt aus. "Sportlich Impfen" könnte man daher die Aktion nennen, die Kristiane Palm beim Ruderklub Heidelberg (HRK) initiiert und durchgeführt hat. 40 Dosen Astra-Zeneca für Klubmitglieder, im vertrauten Gebäude. Denn Palm ist nicht nur ehemalige Leistungsruderin beim HRK – mittlerweile rudert sie sehr ambitioniert im Breitensport –, sondern auch Ärztin. Neben Beratungen und Untersuchungen zur Familienplanung macht die Gynäkologin – wie viele andere Ärztinnen und Ärzte – derzeit aber vor allem eins: Impfen. Und als sie sah, dass jüngst in Handschuhsheim Impfwillige stundenlang Schlange standen, um den Impfstoff Astra-Zeneca zu erhalten, da kam ihr die Idee, auch "ihren" Ruderleute die Nadel zu setzen. Schnell und unkompliziert.

Doch der Impfhunger bei den Sportlern blieb verhalten. 40 Dosen hatte Kristiane Palm bestellt, doch gerade einmal sieben Ruderer und eine Rugby-Spielerin des HRK nutzten das Angebot. Den restlichen Stoff verimpfte sie an Mitarbeiter der Vereinsgaststätte "Zum Achter", Freunde von Gastwirtin Uschi Krauß sowie Kollegen. Die Vorbehalte gegen Astra-Zeneca seien groß, weiß Palm. Jeder wolle Biontech. "Das ist gerade das Gold unter den Impfstoffen." Doch an diesen kommen Ärzte nicht ausreichend ran. Gerade mal zwölf Dosen Biontech die Woche stünden ihr in ihrer Gemeinschaftspraxis in Mannheim zur Verfügung. Und dann seien da noch die langen Wartelisten, denn die Priorisierung wurde Mitte Mai aufgehoben. Kristiane Palm möchte am 8. Juni beim HRK einen zweiten Anlauf wagen. Dann tischt sie das Vakzin Johnson & Johnson auf – gegen vorherige Anmeldung.