Heidelberg. (RNZ) Zum Weltkinderkrebstag am 15. Februar hatten das "Hopp-Kindertumorzentrum am NCT Heidelberg" (KiTZ) und der Elternverein "Aktion für krebskranke Kinder" außergalaktische Freunde geladen: Unter dem Motto "Böse Kerle tun Gutes" verteilte der Star Wars Kostümclub "501st German Garrison" Rosen und Luftballons und sammelte Spenden zugunsten des KiTZ.

"Unsere Gäste sind die Attraktion des Tages", so Stephanie Baldes, Vorsitzende des Elternvereins, "wir freuen uns, dass sie uns helfen, Aufmerksamkeit für das Thema Kinderkrebs zu schaffen". Und Professor Andreas Kulozik, Direktor des klinischen Programmes am KiTZ, ergänzt: "Unser Plan ist es, kinderonkologische Forschung und klinische Anwendung in einem eigenen Gebäude für das KiTZ zusammenzubringen. Die Spenden, die wir heute sammeln, fließen direkt in das KiTZ."